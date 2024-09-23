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Tam Boyutta Gör Intel, Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin güncellenmiş versiyonlarını iptal etmiş olabilir. Şirketin gelecek için yeni nesil Nova Lake CPU'larına odaklandığı belirtiliyor.

Intel'in Core Ultra 200 serisi Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin daha sonrası için yükseltilmiş NPU ve daha büyük zar alanına sahip yenilenmiş Arrow Lake işlemcileri üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı.

Arrow Lake-S, iki sene boyunca AMD ile rekabet edebilir

Tam Boyutta Gör Ancak, geçmişte NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU'larının bazı özelliklerini ve parametrelerini de aktaran Chiphell Forum'larından Panzerlied kullanıcısının iddiasına göre planlar iptal edildi. Eğer iddia doğruysa, Arrow Lake-S işlemcileri en az iki yıl boyunca AMD ile rekabet edecek.

Üst seviye Intel Arrow Lake-HX işlemciler sızdı 3 gün önce eklendi

Önceki ayrıntılar ayrıca Intel Arrow Lake-S Refresh nasaüstü CPU'ları için bazı ekstra çekirdeklere ve iş parçacıklarına sahip olacağını işaret ediyordu. Görünüşe göre Intel Arrow Lake işlemcilerine güvendiği için yeni masaüstü işlemcileri için bir sonraki nesil Nova Lake CPU'larını beklemeye karar verdi.

Önümüzdeki ay çıkacak olan Intel'in Arrow Lake-S işlemcileri, güçlü oyun performansı sunması beklenen Zen 5 tabanlı Ryzen 9000X3D işlemcileriyle rekabet edecek. AMD'nin gelecek nesil Zen 6 işlemcilerinin 2026'da Nova Lake ile aynı zaman diliminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak o zamana kadar, Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinin güncellenmiş sürümleri de piyasaya çıkabilir.

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Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir