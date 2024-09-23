Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir

Intel'in Core Ultra 200 serisi Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin daha sonrası için yükseltilmiş NPU ve daha büyük zar alanına sahip yenilenmiş Arrow Lake işlemcileri üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı.
Arrow Lake-S, iki sene boyunca AMD ile rekabet edebilir
Önceki ayrıntılar ayrıca Intel Arrow Lake-S Refresh nasaüstü CPU'ları için bazı ekstra çekirdeklere ve iş parçacıklarına sahip olacağını işaret ediyordu. Görünüşe göre Intel Arrow Lake işlemcilerine güvendiği için yeni masaüstü işlemcileri için bir sonraki nesil Nova Lake CPU'larını beklemeye karar verdi.
Önümüzdeki ay çıkacak olan Intel'in Arrow Lake-S işlemcileri, güçlü oyun performansı sunması beklenen Zen 5 tabanlı Ryzen 9000X3D işlemcileriyle rekabet edecek. AMD'nin gelecek nesil Zen 6 işlemcilerinin 2026'da Nova Lake ile aynı zaman diliminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak o zamana kadar, Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinin güncellenmiş sürümleri de piyasaya çıkabilir.Kaynakça https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2636969&page=2&authorid=246880 https://wccftech.com/intel-arrow-lake-s-desktop-cpu-refresh-canceled-nova-lake-replaces-core-ultra-200/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)