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    Anlık Bildirim

    Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir

    Intel, Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin güncellenmiş versiyonlarını iptal etmiş olabilir. Şirketin gelecek için yeni nesil Nova Lake CPU'larına odaklandığı belirtiliyor.
    Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake-S masaüstü işlemcilerinin güncellenmiş versiyonlarını iptal etmiş olabilir. Şirketin gelecek için yeni nesil Nova Lake CPU'larına odaklandığı belirtiliyor.

    Intel'in Core Ultra 200 serisi Arrow Lake-S masaüstü CPU'larının önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şirketin daha sonrası için yükseltilmiş NPU ve daha büyük zar alanına sahip yenilenmiş Arrow Lake işlemcileri üzerinde çalıştığına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. 

    Arrow Lake-S, iki sene boyunca AMD ile rekabet edebilir

    Intel, Arrow Lake masaüstü işlemcilerini güncellemeyebilir Tam Boyutta Gör
    Ancak, geçmişte NVIDIA GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU'larının bazı özelliklerini ve parametrelerini de aktaran Chiphell Forum'larından Panzerlied kullanıcısının iddiasına göre planlar iptal edildi. Eğer iddia doğruysa, Arrow Lake-S işlemcileri en az iki yıl boyunca AMD ile rekabet edecek.

    Önceki ayrıntılar ayrıca Intel Arrow Lake-S Refresh nasaüstü CPU'ları için bazı ekstra çekirdeklere ve iş parçacıklarına sahip olacağını işaret ediyordu. Görünüşe göre Intel Arrow Lake işlemcilerine güvendiği için yeni masaüstü işlemcileri için bir sonraki nesil Nova Lake CPU'larını beklemeye karar verdi. 

    Önümüzdeki ay çıkacak olan Intel'in Arrow Lake-S işlemcileri, güçlü oyun performansı sunması beklenen Zen 5 tabanlı Ryzen 9000X3D işlemcileriyle rekabet edecek. AMD'nin gelecek nesil Zen 6 işlemcilerinin 2026'da Nova Lake ile aynı zaman diliminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak o zamana kadar, Zen 4 ve Zen 5 mimarilerinin güncellenmiş sürümleri de piyasaya çıkabilir.

    Kaynakça https://www.chiphell.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2636969&page=2&authorid=246880 https://wccftech.com/intel-arrow-lake-s-desktop-cpu-refresh-canceled-nova-lake-replaces-core-ultra-200/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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