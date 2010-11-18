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Intel: Sandy Bridge, 486'dan Pentium'a geçiş benzeri bir sıçrama olacak

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, Sandy Bridge işlemcilerini, 486'dan Pentium'a geçiş sürecine benzetti. İşte detaylar...
8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken üreticileri tarafından sunulan her yeni mikroişlemci tasarımı, geliştirilmiş performans ve yeni özellikler konusunda çıtayı biraz daha yukarı taşır ancak hepsi aynı oranda etki yaratmaz, yaratamazlar. Öyle tasarımlar vardır ki, endüstride çığır açar, kendisinden sonra gelecek yeni tasarımlar için temel teşkil eder ve piyasayı yeniden şekillendirir. İşte bu tasarımlardan biri de Intel'in Pentium işlemci ailesine can vermiş ve 1993 yılında 486'lardan Pentium jenerasyonuna geçen Intel, yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.

Pentium işlemci ailesi çıktığı günden bu yana çoğu zaman evrim, bazı zamanlarda ise devrim geçirerek bugünlere kadar yoluna devam etti ve etmeye devam edecek*. Ancak bu haberimizin merkezinde, Penitum işlemci ailesine yer vermiyoruz. Intel'in resmi lansmanını 5 Ocak'ta yapmaya hazırlandığı Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci ailesi, Pentium jenerasyonuna geçiş sürecindekine benzer bir etki yaratabilir. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini açıklamasında, 486'lardan Pentium sürecine geçişin bir benzerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Daha önceki haberlerimizde Sandy Bridge işlemcileriyle, Netburst tabanlı son Pentium sürecinden birinci jenerasyon Core işlemci ailesine geçişteki performans sıçramasının bir benzerine tanık olacağımız söylemiştik. Ancak Paul Otellini'nin iddiaları, beklentileri daha da arttıracak nitelikte. Zira kendi dönemleri için yapılacak olası bir değerlendirmede, Pentium sürecine geçiş sürecinin yarıiletken endüstrisinde, daha da spesifik olarak x86 işlemci arenasında önemli bir dönüşümü simgelediğini gözler önüne serecektir.

Gelin şimdi hep birlikte Paul Otellini'nin COMDEXvirtual'da yaptığı konuşmaya kulak verelim. "Sandy Bridge, 486'dan Pentium'a geçiş tarzında bir sıçrama. Üzerinde barındırdığı üstün özelliklerle bilgi-işlem dünyasında çoklu ortam dönemini başlatan Pentium, doğru zamanda doğru bir üründü. Şimdiyse, görselleştirmeye geçiş döneminde, muhtemelende bu sürecin ortasındayız. Tüketici yada kurum olmanız fark etmez bugün artık herşey video. Bu sadece video izlemeyle ilgili değil, video paylaşma ve video konferans. [...] İşte bu ürünümüz (Sandy Bridge), bunun için tasarlanmış ve video görsel deneyimi için optimize edilmiştir." diyerek Intel'in görsel işlem konusundaki yatırımlarına vurgu yaptı.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in, ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi olarak tanımladığı Core i "Sand Bridge" işlemcileri, 5 Ocak'ta lanse edilecek. Intel'in entegrasyon konusunda ileriye dönük bir adım daha attığı yeni işlemci ailesi, mevcut Core 2010 serisine göre ciddi farklılıklar içeriyor. Hacimli üretimi bir süre önce başlayan ve 32nm fabrikasyon süreciyle bantlardan çıkan yeni işlemcilerde, Intel'in şimdiye kadar geliştirdiği en performanslı grafik birimi, işlemci tasarımı ile aynı zar içerisinde doğal bir yapı olarak sunuluyor.

AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki, hatta Intel'e göre orta segmentteki mobil GPU'larına rakip olması beklenen grafik biriminin yanında görsel işlem performansına etki eden önemli bir yenilik daha var; Intel AVX (Advanced Vector Extensions) teknolojisi. Yeni komut setlerinden oluşan bu teknoloji, uygulama geliştiriciler tarafından efektif bir şekilde kullanılmaya başlandığında performansın ciddi şekilde artacağı zira işlemci kullanım hassasiyeti yüksek uygulamalarda kayar nokta performansını geliştireceği belirtiliyor. AVX teknolojisinin temel yapıtaşını ise 128-bit'ten 256-bit'e güncellenen ve işlemci gücünü iki kata kadar arttıran daha geniş vektörlerin oluşturduğunu hatırlatalım.

Paul Otellini'nin açıklamalarıyla devam etmek gerekirse;

"Bence o şeyler, video sıkıştırma açısından bugün satmakta olduğumuz en son işlemcilerimizde (Core i 2010) dakikalarınızı alırken, Sandy Bridge ile saniyelerinizi alacak. Video alanında gerçekten bir devrim. Ve grafik entegrasyonuna baktığınızda (doğal tek zar tasarımı), bu onu daha da iyi yapıyor." sözleriyle devam ettiğini görüyoruz.

Intel'in pazara sunacağı Sandy Bridge tabanlı ilk işlemciler, modeline göre çift ve dört çekirdekli olacak. Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi teknolojilere destek sunan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri, modeline göre 35 Watt, 65 Watt ve 95 Watt seviyesinde olacak. LGA1155 formunda tasarlanan yani yeni soket yapısına sahip olan işlemciler için kullanıcılar yeni bir anakarta ihtiyaç duyacak ve bu noktada 6 serisi çipsete sahip anakartlar, lansmanla eş zamanlı olarak raflardaki yerini almış olacak. Sandy Bridge ile artacak iGPU performansı ile sistem üreticilerinin, maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırabilmek adına giriş seviyesi harici ekran kartlarından vazgebilecekleri üzerinde duruluyor.


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thunderwatcher 8 yıl
Paul arkadaş sen kendinle çelişiyorsun... Pentium doğru zamanda çıkmış doğru bir üründü diyorsun çok da doğru. Öte yandan sandy bridge ne doğru zamanda çıkıyor (İ7 900 serisini yavaş bulan var mı aranızda?) ne de doğru bir ürün (tanrı aşkına kim sadece powerpoint gösterim yapmak için yeni anakart yeni işlemci alır? Kayan noktaymış... Core İ7 950 + GTX460 olarak düşündüğüm sistemi Sandybridge olan ve harici ekran kartı kullanmayan bir sistemle karşılaştırsam sizce sonuç ne olur? Intel Crysis Warhead'de kaç frame söz veriyor dersiniz? :) Geçiniz... Göz boyamaya yönelik hareketler bunlar. 2013'ten önce kesinlikle kimse evrim devrim falan beklemesin. Intel bu işlemci ailesi ile bekleneni veremeyecek. Başından beri söylüyorum.
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Prinergy 8 yıl
thunderwatcher:
crysis ta yetmeyen işlemci degil ekrankartıdır.
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H.E.B Sup 8 yıl
Sıkıntı burda işlemci değil.
Yeni işlemci çıkar.Ona göre yeni board yeni ram almanız lazım.Gittimi yine dünya para.Yani soket 1366 da veya 1156da daha gelişmiş bir işlemci çıkarmak çokmu zor.
Bide 1156 sahiplerine müjde bir tane özel pin var onu kırınca yeni nesile uyumlu oluyomuş. :D Pinin yerini biliyorum 50 liraya gösteririm. :D
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EX_PRO 8 yıl
Devrim yapmak kolaymı bunlar her geliştirdiği devrim sayıyorsa işimiz var
Daha Doğru Dürüst kimse Core i5 - i7 geçememişken yeni soket cıkartmak bence
(siz enayisiniz bunuda alırsınız demekten başka bişey değil)
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Prinergy 8 yıl
anlaşıldı 1155 de 1366 yı deviremesse şaşırmayın.
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technogen 8 yıl
Video dönüştürme artık hemen hemen hepimizin akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde ilgilendiği bir alan. Umarım notebook lar için ciddi başarımlar elde edilir. Masaüstüne bağlı kalmak zorunda kalmayız.
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CoolnQuiet 8 yıl
IDF 2010'daki ilgili bölüm: youtube.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
Notebooklar için beklemeye değer bir gelişme yaşanacağını umarak bekliyoruz bakalım :)
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veleciraptor 8 yıl
Sandy Bridge mühendislik örneği incelemesi Anandtech'te vardı. Saat-saat karşılaştırmasında aynı hızdaki Core i7 işlemciden ortalama olarak yaklaşık %10 daha hızlıydı (Yanlış anımsamıyorsam HT kapalı iken) Üretim aşamasına kadar geçen süreçte buna yaklaşık %10 daha eklenebileceğini belirtiyordu. Yani iyimser bir tahminle %20 civarı bir artış var. Ama video encoding işlemleri için yongada özel bir birim var ve söylentilere göre Core i7'lere kıyasla 10 kat hızlı yapıyor bu işlemi. Video ile uğraşanlar için güzel gelişme
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CaReTTa_99 8 yıl
'' Core i7'lere kıyasla 10 kat hızlı yapıyor ''

bu cümleyi kurdun ama şimdi forumda millet birbirini yer. Hayırlısı olsun diyorum, başkada bişi demiyorum...
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Batuist 8 yıl
Haberi dikkatlice okuyunca anlaşılan bir nokta var ki o da işlemcilerin çok daha üstün performanslı olacağı değil işlemciye entegre edilen grafik birimini kastediyor adam devrim olarak.. yani öyle ahım şahım bir CPU performans artışı beklemiyor kimse.. standart olarak +%20 ile gelmesi oldukça normal sayılır.. ki o da olursa.. Adamların özellikle grafik birimine gönderme yapmalarının sebebi ise sanırım gümbür gümbür gelen fusion işlemcileri olsa gerek.. çünkü AMD öyle bir iş başardı ki apple bile artık bu işlemcileri kullanacak.. daha ne olsun!!!
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resler 8 yıl
Hatırlıyorumda ilk çıkan pentiumlar en hızlı 486 lardan yavaştı.
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DemirAtlı 8 yıl
resler

Hatırlıyorumda ilk çıkan pentiumlar en hızlı 486 lardan yavaştı.


ilk olarak pentium60 lar vardı 486 dx4-100 ile aynı performansı veriyordu.Hatta bu serinin ilk çıkanlarında kayar nokta hatası vardı.Bazı matematiksel işlemleri yanlış hesaplıyordu sonradan düzeltildi.Pentium75den itibaren gerçekten dedikleri şekilde 486 lardan sonra hız babında fark yarattılar.(o günün şartlarına göre) zaten bu hız farkı Moore yasasının kuralıydı.
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buraoca2 8 yıl
Arkadaşların tavsiyesi üzerine bu seriyi bekliyoruz :)
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gerbay 8 yıl
şimdi işin rengi anlaşıldı. amcalar video encoding performansından bahsediyormuş.. onun dışındaki işlemlerde çok bir performans farklılığı olmayacak sanırım..
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