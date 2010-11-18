Intel: Sandy Bridge, 486'dan Pentium'a geçiş benzeri bir sıçrama olacak

Yarıiletken üreticileri tarafından sunulan her yeni mikroişlemci tasarımı, geliştirilmiş performans ve yeni özellikler konusunda çıtayı biraz daha yukarı taşır ancak hepsi aynı oranda etki yaratmaz, yaratamazlar. Öyle tasarımlar vardır ki, endüstride çığır açar, kendisinden sonra gelecek yeni tasarımlar için temel teşkil eder ve piyasayı yeniden şekillendirir. İşte bu tasarımlardan biri de Intel'in Pentium işlemci ailesine can vermiş ve 1993 yılında 486'lardan Pentium jenerasyonuna geçen Intel, yeni bir dönemin kapısını aralamıştı.

Pentium işlemci ailesi çıktığı günden bu yana çoğu zaman evrim, bazı zamanlarda ise devrim geçirerek bugünlere kadar yoluna devam etti ve etmeye devam edecek*. Ancak bu haberimizin merkezinde, Penitum işlemci ailesine yer vermiyoruz. Intel'in resmi lansmanını 5 Ocak'ta yapmaya hazırlandığı Sandy Bridge kod adlı yeni nesil işlemci ailesi, Pentium jenerasyonuna geçiş sürecindekine benzer bir etki yaratabilir. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini açıklamasında, 486'lardan Pentium sürecine geçişin bir benzerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Daha önceki haberlerimizde Sandy Bridge işlemcileriyle, Netburst tabanlı son Pentium sürecinden birinci jenerasyon Core işlemci ailesine geçişteki performans sıçramasının bir benzerine tanık olacağımız söylemiştik. Ancak Paul Otellini'nin iddiaları, beklentileri daha da arttıracak nitelikte. Zira kendi dönemleri için yapılacak olası bir değerlendirmede, Pentium sürecine geçiş sürecinin yarıiletken endüstrisinde, daha da spesifik olarak x86 işlemci arenasında önemli bir dönüşümü simgelediğini gözler önüne serecektir.

Gelin şimdi hep birlikte Paul Otellini'nin COMDEXvirtual'da yaptığı konuşmaya kulak verelim. "Sandy Bridge, 486'dan Pentium'a geçiş tarzında bir sıçrama. Üzerinde barındırdığı üstün özelliklerle bilgi-işlem dünyasında çoklu ortam dönemini başlatan Pentium, doğru zamanda doğru bir üründü. Şimdiyse, görselleştirmeye geçiş döneminde, muhtemelende bu sürecin ortasındayız. Tüketici yada kurum olmanız fark etmez bugün artık herşey video. Bu sadece video izlemeyle ilgili değil, video paylaşma ve video konferans. [...] İşte bu ürünümüz (Sandy Bridge), bunun için tasarlanmış ve video görsel deneyimi için optimize edilmiştir." diyerek Intel'in görsel işlem konusundaki yatırımlarına vurgu yaptı.

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in, ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi olarak tanımladığı Core i "Sand Bridge" işlemcileri, 5 Ocak'ta lanse edilecek. Intel'in entegrasyon konusunda ileriye dönük bir adım daha attığı yeni işlemci ailesi, mevcut Core 2010 serisine göre ciddi farklılıklar içeriyor. Hacimli üretimi bir süre önce başlayan ve 32nm fabrikasyon süreciyle bantlardan çıkan yeni işlemcilerde, Intel'in şimdiye kadar geliştirdiği en performanslı grafik birimi, işlemci tasarımı ile aynı zar içerisinde doğal bir yapı olarak sunuluyor.

AMD ve Nvidia'nın giriş seviyesindeki, hatta Intel'e göre orta segmentteki mobil GPU'larına rakip olması beklenen grafik biriminin yanında görsel işlem performansına etki eden önemli bir yenilik daha var; Intel AVX (Advanced Vector Extensions) teknolojisi. Yeni komut setlerinden oluşan bu teknoloji, uygulama geliştiriciler tarafından efektif bir şekilde kullanılmaya başlandığında performansın ciddi şekilde artacağı zira işlemci kullanım hassasiyeti yüksek uygulamalarda kayar nokta performansını geliştireceği belirtiliyor. AVX teknolojisinin temel yapıtaşını ise 128-bit'ten 256-bit'e güncellenen ve işlemci gücünü iki kata kadar arttıran daha geniş vektörlerin oluşturduğunu hatırlatalım.

Paul Otellini'nin açıklamalarıyla devam etmek gerekirse;

"Bence o şeyler, video sıkıştırma açısından bugün satmakta olduğumuz en son işlemcilerimizde (Core i 2010) dakikalarınızı alırken, Sandy Bridge ile saniyelerinizi alacak. Video alanında gerçekten bir devrim. Ve grafik entegrasyonuna baktığınızda (doğal tek zar tasarımı), bu onu daha da iyi yapıyor." sözleriyle devam ettiğini görüyoruz.

Intel'in pazara sunacağı Sandy Bridge tabanlı ilk işlemciler, modeline göre çift ve dört çekirdekli olacak. Turbo Boost ve Hyper-Threading gibi teknolojilere destek sunan işlemcilerin ısıl tasarım güçleri, modeline göre 35 Watt, 65 Watt ve 95 Watt seviyesinde olacak. LGA1155 formunda tasarlanan yani yeni soket yapısına sahip olan işlemciler için kullanıcılar yeni bir anakarta ihtiyaç duyacak ve bu noktada 6 serisi çipsete sahip anakartlar, lansmanla eş zamanlı olarak raflardaki yerini almış olacak. Sandy Bridge ile artacak iGPU performansı ile sistem üreticilerinin, maliyetleri düşürmek ve karlılığı arttırabilmek adına giriş seviyesi harici ekran kartlarından vazgebilecekleri üzerinde duruluyor.