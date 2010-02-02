Intel Sandy Bridge mimarisinde tik-tak modelinin dışına çıkabilir

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Intel'in Sandy Bridge çalışmaları devam ediyor.

İşlemci tasarımlarında tik-tak iş geliştirme modelini takip eden ve iki yıllık döngüler içerisinde önce yeni bir üretim teknolojisine hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapmayı hedefleyen Intel, 2006 yılından bu yana adeta nokta atışı yaparcasına öngördüğü tarihlerde nanometrik gelişme veya mikroişlemci güncellemesi yaparak dikkatleri üzeirne çekmişti. Ancak gelen yeni haberlere göre firma, Sandy Bridge mimarisi ile ilk defa tik-tak modelinin dışına çıkarak gecikme yaşayabilir.

2009 sonu itibariyle 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak üretime başlayan ve hazırladığı yeni işlemcileri bir süre önce pazara sunan Intel'deki yeni hedef, Sandy Bridge mimarisine geçiş yapmak. Nehalem mimarisinden sonraki en büyük mimari güncelleme olarak gösterilen Sandy Bridge, aynı zamanda AMD'nin entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerine karşı Intel'in ilk büyük cevabı olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale ve Arrandale işlemcilerinde entegre grafik birimini kullanmaya başlayan Intel, bilindiği üzere işlemci zarı ve entegre grafik birimini tek bir çatı altında iki ayrı yapı olarak sunuyor.

AMD'nin açıklamalarına göre henüz piyasaya çıkmayan ancak 2011 başında hazır olması beklenen Fusion işlemcileri, doğal tasarım anlayışıyla geliştiriliyor yani işlemci zarı ve entegre grafik birimi bütün bir yapı içerisinde bir araya getiriliyorlar. Bu noktada Intel'in yanıtı ise Sandy Bridge jenerasyonu olacak. Fusion gibi monotilik bir yapıda hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin ilk etapta çift ve dört çekirdekli modellerden oluşacağı ve Core serisinin mevcut üyelerinde (i3, i5 ve i7) olduğu gibi entegre bellek kontrolcüsünü de sahip olacaklar.

Sunucu sistemler için bir süredir 6 çekirdekli işlemci sunan, masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini ise Mart ayında lanse etmeye hazırlanan Intel, Sandy Bridge jenerasyonunu ise ilk etapta çift ve dört çekirdekli işlemcilerle başlatacak. Ancak 6 ve 8 çekirdekli modeller için beklentinin yüksek olduğunu özellikle 22nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte yeni nesil çok çekirdekli işlemcilerin yaygınlaşması bekleniyor.