Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Sandy Bridge mimarisinde tik-tak modelinin dışına çıkabilir

9 yıl
6,9b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel Sandy Bridge mimarisinde tik-tak modelinin dışına çıkabilir
Tam Boyutta Gör

Intel'in Sandy Bridge çalışmaları devam ediyor.

İşlemci tasarımlarında tik-tak iş geliştirme modelini takip eden ve iki yıllık döngüler içerisinde önce yeni bir üretim teknolojisine hemen ardından da yeni nesil mikroişlemci mimarisine geçiş yapmayı hedefleyen Intel, 2006 yılından bu yana adeta nokta atışı yaparcasına öngördüğü tarihlerde nanometrik gelişme veya mikroişlemci güncellemesi yaparak dikkatleri üzeirne çekmişti. Ancak gelen yeni haberlere göre firma, Sandy Bridge mimarisi ile ilk defa tik-tak modelinin dışına çıkarak gecikme yaşayabilir.

2009 sonu itibariyle 32nm üretim teknolojisine geçiş yaparak üretime başlayan ve hazırladığı yeni işlemcileri bir süre önce pazara sunan Intel'deki yeni hedef, Sandy Bridge mimarisine geçiş yapmak. Nehalem mimarisinden sonraki en büyük mimari güncelleme olarak gösterilen Sandy Bridge, aynı zamanda AMD'nin entegre grafik özellikli Fusion işlemcilerine karşı Intel'in ilk büyük cevabı olacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale ve Arrandale işlemcilerinde entegre grafik birimini kullanmaya başlayan Intel, bilindiği üzere işlemci zarı ve entegre grafik birimini tek bir çatı altında iki ayrı yapı olarak sunuyor.

AMD'nin açıklamalarına göre henüz piyasaya çıkmayan ancak 2011 başında hazır olması beklenen Fusion işlemcileri, doğal tasarım anlayışıyla geliştiriliyor yani işlemci zarı ve entegre grafik birimi bütün bir yapı içerisinde bir araya getiriliyorlar. Bu noktada Intel'in yanıtı ise Sandy Bridge jenerasyonu olacak. Fusion gibi monotilik bir yapıda hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin ilk etapta çift ve dört çekirdekli modellerden oluşacağı ve Core serisinin mevcut üyelerinde (i3, i5 ve i7) olduğu gibi entegre bellek kontrolcüsünü de sahip olacaklar.

Sunucu sistemler için bir süredir 6 çekirdekli işlemci sunan, masaüstü bilgisayarlar için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcisini ise Mart ayında lanse etmeye hazırlanan Intel, Sandy Bridge jenerasyonunu ise ilk etapta çift ve dört çekirdekli işlemcilerle başlatacak. Ancak 6 ve 8 çekirdekli modeller için beklentinin yüksek olduğunu özellikle 22nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte yeni nesil çok çekirdekli işlemcilerin yaygınlaşması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
demek intelin su koyuverdiği yer Sandy Bridge olcakmış :))
Ben daha çok fusion'u merak ediyoum.. iyide olsa kötü olsa bir devrim olcak gibi.. aynı zar hem CPU hemde GPU görevini üstlenecek.. bu arada işlemciler birbirlerine yardım ederlerse yani sinerji oluşturabilirlerse bu işi başarırlar yoksa intelin yaptığı gibi koy CPU nun yanına gpu'yu ne anladık o işten?? hemen cevap veriyim kendime.. çok daha komppakt ve düşük enerjili yüksek performanslı PClerin önünü açar bu.. yani geleceğin tablet PCleri için mükemmel tercih olabilirler.. aslında o dia nın içerisine birde sistemin bellek ihtiyacını karşılayacak RAM koyabilseler tadından yenmezdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mistifa 9 yıl
AMD Intel'i resmen uyutuyor. Intel hala AMD işlemcileri ile yarışıyor. Oysa Intel'in gerçek rakibi GPU oldu GPU!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
@Reddemon35
İşlemci ile aynı zarda olacak olan grafik çekirdeğinin 1.4 Ghz hızda çalışacağı ve GF 9300 (Ion) ile aynı başarımı sergileyeği tahmin ediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reddemon35 9 yıl
sandy bridge mimarisi ile 945 serisindeki ekran kartlarından kurtulmuş olacağız 65 nanometreyi zaten işlemci içerisine koyarak ne yapmaya çalıştıkları belli değildi. Artık işlemci ile aynı nanometrik boyutlarda bir ekran kartı geliştitirler belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Kasıtlı bir gecikmedir, Intel'in mühendislik örnekleri bile ellerindedir şu anda,1-2 yıl önceden çıkan bilgiler ile çıkan bilgiler bire bir aynı oluyor, daha çok Nehalem'in ömrünü uzatmak için ve tekrardan soket değişimi ile tepki almamak için olaiblr.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler @neowho
Sanki yazılanları fx57 hocam yamamış gibi...
... Core serisi entegre bellek kontrolcüsü?
... FusionFuzion?
Benim bilgiğim fx57 yabancı sitelerden türkçeye çevirip yayınlıyor çok güzel çeviriyo ama türkçeye haber bülteni gibi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deepestlove 9 yıl
rakibin yoksa neden yeni ürün çıkarasın ki
biraz daha mevcudun kaymağını yiyelim yeniler nasıl olsa beklemede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neowho 9 yıl
Düzeltme: 50 milyar doların üzerinde gayrimenkulü olan bi dev e yakışmayacak bir gecikme olur. Sanırım bu gecikme entegre grafiğin performansını arttırmak için yaşanıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HIS merak edilen soruları cevapladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim