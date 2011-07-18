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Intel tek çekirdekli Celeron 787 işlemcisini duyurdu

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı tek çekirdekli yeni işlemci modeli Celeron 787'i duyurdu. İlk detayları Haziran ayında ortaya çıkan, dün itibariyle resmi fiyat listesindeki yerini alan Celeron 787, Sandy Bridge mimarisini temel alıyor ve mimarinin gelişmiş özellikleri olmasa bile Intel 64 ve Sanallaştırma gibi temel detayları bünyesinde barındırıyor.

Çalışma frekansı 1.3GHz olan ve 17 Watt ısıl tasarım gücüyle gelen işlemci, standart olarak 350MHz'de çalışan ve Turbo özelliği ile 950MHz'e çıkabilen entegre grafik birimine sahip. Penryn tabanlı Celeron 763 işlemcisinin yerini alacağı belirtilen Celeron 787, 1000 adetlik alımlarda 107 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla adını listelere yazdırmış durumda. 

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KalemKolik 7 yıl en beğenilen
Beş para etmez ürüne 107 dolar fiyat koymuşlar.Gözünü sevdiğimin inteli millete az iteklemiyorsun.Gün gelir inşallah arm platformu inşallah çok ciddi bir rakip olur sana
Beş para etmez ürüne 107 dolar fiyat koymuşlar.Gözünü sevdiğimin inteli millete az iteklemiyorsun.Gün gelir inşallah arm platformu inşallah çok ciddi bir rakip ...
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HAAltuntas 7 yıl
Bir an sitenin eski zamanlarındaki verilere geri dönüldü sandım :) Bu nedir ya.
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diemcizone 7 yıl
Tegra 3 kullanırım daha iyi ;)
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yc#1 7 yıl
Dandirik Atom'lardan iyidir. Full HD videoları kasmadan izlettirir.
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bocekgrafik 7 yıl
tahqra
Evet kaç aydan beri bekliyordum sonunda geldi. Tek çekirdekli Celeron hemde sandy bridge işte budur. Hemen sistemimi yeniliyorum.

Adam ironi yapıyor millet...
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bocekgrafik 7 yıl
Celeron'ları işlemci diye piyasaya sürüyor Intel'e ne demeli?
Bunu işlemci diye alıp da kullanana ne demeli?
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LORDTEK 7 yıl
107 dolar hem de adetli satımlar için... Çok pahalı!
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tahqra 7 yıl
Evet kaç aydan beri bekliyordum sonunda geldi. Tek çekirdekli Celeron hemde sandy bridge işte budur. Hemen sistemimi yeniliyorum.
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allking 7 yıl tahqra
tahqra

Evet kaç aydan beri bekliyordum sonunda geldi. Tek çekirdekli Celeron hemde sandy bridge işte budur. Hemen sistemimi yeniliyorum.


sen celeron seviyorsun galiba :D
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CodeMachine 7 yıl
Bunu akıllı telefonlara koysan bile iş yapmaz adam bilgisayara koyma amacında. yuh
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KalemKolik 7 yıl en beğenilen
Beş para etmez ürüne 107 dolar fiyat koymuşlar.Gözünü sevdiğimin inteli millete az iteklemiyorsun.Gün gelir inşallah arm platformu inşallah çok ciddi bir rakip olur sana
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