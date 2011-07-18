Intel tek çekirdekli Celeron 787 işlemcisini duyurdu

Intel düşük maliyetli dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı tek çekirdekli yeni işlemci modeli Celeron 787'i duyurdu. İlk detayları Haziran ayında ortaya çıkan, dün itibariyle resmi fiyat listesindeki yerini alan Celeron 787, Sandy Bridge mimarisini temel alıyor ve mimarinin gelişmiş özellikleri olmasa bile Intel 64 ve Sanallaştırma gibi temel detayları bünyesinde barındırıyor.





Çalışma frekansı 1.3GHz olan ve 17 Watt ısıl tasarım gücüyle gelen işlemci, standart olarak 350MHz'de çalışan ve Turbo özelliği ile 950MHz'e çıkabilen entegre grafik birimine sahip. Penryn tabanlı Celeron 763 işlemcisinin yerini alacağı belirtilen Celeron 787, 1000 adetlik alımlarda 107 dolar olarak belirlenen yurt dışı satış fiyatıyla adını listelere yazdırmış durumda.