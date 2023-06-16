Intel, kuantum alemine girdi: Tunnel Falls 12 kübitlik kuantum çipi ve tüm detaylar

- Intel, kuantum alemine adım attı
- Intel'in piyasaya sürdüğü ilk kuantum işlemcisi
- ABD ordusunun desteği var
- En büyük zorluk
- Yorumlar
Intel, kuantum alemine adım attı
Intel, kuantum hesaplamanın endüstri binlerce kübite ulaşana kadar önemli başarımlar yapamayacağını ve endüstri milyonlarca kübite ulaşana kadar ticari olarak uygulanabilir olmayacağını söylüyor. Bununla birlikte, diğerleri kuantumun daha da erken değer üretebileceğini düşünüyor. Kuantum bilişim ister birkaç yıl ister on yıl içinde uygulanabilir bir çözüm olsun, ileriye dönük kritik bir bilişim teknolojisi olacak diyebiliriz.
Kuantum teknolojisi halen araştırma aşamasında ve kuantum hesaplamayı mümkün kılmak için farklı yaklaşımlar benimsenmekte. Intel, silikon kuantum noktalarının ya da şirketin deyimiyle silikon spin kübitlerinin kullanımına odaklanıyor. Bu teknoloji, tek tek elektronları izole etmek ve spin-up veya spin-down gibi durumlarını belirlemek için Intel'in temel yetkinliklerinden biri olan CMOS yarı iletken üretim teknolojisine dayanıyor. Bu nedenle teknoloji, yarı iletken süreci ve paketleme teknolojisi ile ölçeklenebilir.
Intel'in piyasaya sürdüğü ilk kuantum işlemcisi
Tunnel Falls, Intel'in piyasaya sürdüğü ilk kuantum işlemcisi olmasına rağmen, şirket yedi yıldan uzun bir süredir işlemci, yazılım ve hatta üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor.
Sistemin bir parçası olarak Intel ayrıca soğutma ünitesinde 4 Kelvin (-269 derece) sıcaklıkta çalışan Horse Ridge II kontrol çipini de geliştirdi. Ayrıca Intel, kuantum çiplerini desteklemek üzere bir yazılım geliştirme kiti (SDK) yayınladı.
ABD ordusunun desteği var
Intel, Maryland Üniversitesi, College Parks Qubit Collaboratory (LQC) Fiziksel Bilimler Laboratuvarı (LPS) ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliği, ABD Ordusu Araştırma Ofisi aracılığıyla LQC'nin Qubits for Computing Foundry (QCF) programının bir parçası niteliğinde. Tunnel Falls işlemcisini alan ilk laboratuarlar LPS, Sandia Ulusal Laboratuarları, Rochester Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi olarak açıklandı.
En büyük zorluk
Kuantum sistemlerindeki en büyük zorluklardan elektriksel bağlantıdır, bunu bir nevi elektrik tesisatı gibi düşünebilirsiniz.
Geliştirme perspektifinden bakıldığında Intel, kuantum segmentinde diğerlerinin, özellikle de bu yılın sonlarına doğru 1.000 kübitlik bir sistemi tanıtacak olan, kendi kuantum veri merkezine ve dünya çapında kurulu başka sistemlere sahip olan ve umut verici sonuçlar veren yeni bir hata azaltma tekniği geliştiren IBM Research'ün bir adım gerisinde görünüyor. IBM’in ilgili haberini hemen üstteki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Sonuç olarak görünen o ki, çok kısa bir süre içinde tıpkı yapay zekada olduğu gibi kuantum yarışına tanıklık edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi