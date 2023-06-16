Intel, kuantum alemine girdi: Tunnel Falls 12 kübitlik kuantum çipi ve tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün Intel, Tunnel Falls adlı ilk kuantum işlemcisinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Intel bunu bir "geliştirme çipi" olarak adlandırıyor. Bu nedenle, satışa sunulmayacak, ancak çipleri kullanarak kuantum sistemleri oluşturmak ve gelecekteki gelişim için Intel'e geri bildirim sağlamak isteyen seçkin akademik ve araştırma ortaklarına sunulacak.

Intel, kuantum alemine adım attı

Intel, kuantum hesaplamanın endüstri binlerce kübite ulaşana kadar önemli başarımlar yapamayacağını ve endüstri milyonlarca kübite ulaşana kadar ticari olarak uygulanabilir olmayacağını söylüyor. Bununla birlikte, diğerleri kuantumun daha da erken değer üretebileceğini düşünüyor. Kuantum bilişim ister birkaç yıl ister on yıl içinde uygulanabilir bir çözüm olsun, ileriye dönük kritik bir bilişim teknolojisi olacak diyebiliriz.

Kuantum teknolojisi halen araştırma aşamasında ve kuantum hesaplamayı mümkün kılmak için farklı yaklaşımlar benimsenmekte. Intel, silikon kuantum noktalarının ya da şirketin deyimiyle silikon spin kübitlerinin kullanımına odaklanıyor. Bu teknoloji, tek tek elektronları izole etmek ve spin-up veya spin-down gibi durumlarını belirlemek için Intel'in temel yetkinliklerinden biri olan CMOS yarı iletken üretim teknolojisine dayanıyor. Bu nedenle teknoloji, yarı iletken süreci ve paketleme teknolojisi ile ölçeklenebilir.

Intel'in piyasaya sürdüğü ilk kuantum işlemcisi

Tunnel Falls, Intel'in piyasaya sürdüğü ilk kuantum işlemcisi olmasına rağmen, şirket yedi yıldan uzun bir süredir işlemci, yazılım ve hatta üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Tam Boyutta Gör Intel, Hillsboro, Oregon'daki D1 teknoloji geliştirme fabrikasında üretim için bir pilot hat tahsis etti. Buna ek olarak Intel, yongaların çalışması için gereken sıfıra yakın Kelvin sıcaklığının biraz üzerinde, 1.6 Kelvin (-271 derece) sıcaklıkta yongaları test edebilen bir kriyo-prober geliştirdi. Şirkete göre soğutma ve problama süresi de dahil olmak üzere bir plakayı test etmek yaklaşık 24 saat sürüyor. Bu, yarı iletken işleme açısından çok yavaş olmakla birlikte, yeni ve zorlu bir teknoloji için büyük bir başarıyı temsil ediyor. Buna ek olarak Intel, çalışan kübit çipleri açısından plaka üzerinde yaklaşık yüzde 95 verim oranına ulaştığını söylüyor. Bu, böylesine aşırı operasyonel parametrelere sahip yeni bir süreç teknolojisi için şaşırtıcı bir verim diyebiliriz.

Sistemin bir parçası olarak Intel ayrıca soğutma ünitesinde 4 Kelvin (-269 derece) sıcaklıkta çalışan Horse Ridge II kontrol çipini de geliştirdi. Ayrıca Intel, kuantum çiplerini desteklemek üzere bir yazılım geliştirme kiti (SDK) yayınladı.

ABD ordusunun desteği var

Intel, Maryland Üniversitesi, College Parks Qubit Collaboratory (LQC) Fiziksel Bilimler Laboratuvarı (LPS) ile iş birliği yapıyor. Bu iş birliği, ABD Ordusu Araştırma Ofisi aracılığıyla LQC'nin Qubits for Computing Foundry (QCF) programının bir parçası niteliğinde. Tunnel Falls işlemcisini alan ilk laboratuarlar LPS, Sandia Ulusal Laboratuarları, Rochester Üniversitesi ve Wisconsin-Madison Üniversitesi olarak açıklandı.

En büyük zorluk

Kuantum sistemlerindeki en büyük zorluklardan elektriksel bağlantıdır, bunu bir nevi elektrik tesisatı gibi düşünebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Her bir kübit ayrı ayrı kontrol çipine bağlanıyor. Ancak Intel, gelecekteki versiyonların kübitler arasında bağlantıları paylaşabileceğini, kontrol çipini aynı pakete entegre edebileceğini veya başka bir yeni yaklaşım benimseyebileceğini belirtti. Intel, Tunnel Falls'un halefinin halihazırda geliştirilmekte olduğunu belirtti ancak gelecekteki ürünler için bir yol haritası sunmaktan kaçındı. Intel ayrıca kübit sayısı arttıkça bir gereklilik olan kuantum hata düzeltme teknolojisini geliştirmenin ilk aşamalarında olduğunu aktardı. Kuantum işlemcilerinde, kübit sayısı arttıkça yapıları itibariyle hata oranları da artıyor. Bu konuda bilgi almak için buradaki haberimize gidebilirsiniz.

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Geliştirme perspektifinden bakıldığında Intel, kuantum segmentinde diğerlerinin, özellikle de bu yılın sonlarına doğru 1.000 kübitlik bir sistemi tanıtacak olan, kendi kuantum veri merkezine ve dünya çapında kurulu başka sistemlere sahip olan ve umut verici sonuçlar veren yeni bir hata azaltma tekniği geliştiren IBM Research'ün bir adım gerisinde görünüyor. IBM’in ilgili haberini hemen üstteki bağlantıdan okuyabilirsiniz. Sonuç olarak görünen o ki, çok kısa bir süre içinde tıpkı yapay zekada olduğu gibi kuantum yarışına tanıklık edeceğiz.

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Intel, Tunnel Falls 12 kübitlik kuantum çipini tanıttı