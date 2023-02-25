Google, kuantum bilgisayarlarda devrimsel bir adım attı

Google'daki fizikçiler, kullanışlı bir kuantum bilgisayara giden yolda ikinci kilometre taşı olarak tanımladıkları noktaya ulaştıklarını bildirdi. Kaliforniya, Santa Barbara'daki laboratuvarda araştırmacılar kuantum kodlarını büyüterek hesaplamalardaki hata oranını düşürebileceklerini keşfettiler.
Nature dergisinde 22 Şubat'ta yayınlanan bu başarı, Google kuantum bilgisayarının sıradan bir bilgisayarda binlerce yıl sürecek bir hesaplamayı çok kısa sürede gerçekleştirerek 'kuantum avantajı' elde ettiği ünlü 2019 deneyinden sonraki en büyük atılım niteliğinde. Bu başarıya giden yol da tıpkı ilk başarı gibi son derece zorlu.
Kuantum bilgisayarlarda devrimsel adım
Pichai, kuantum hata için "mantıksal bir kübit" oluşturarak bilgiyi birden fazla fiziksel kübit boyunca kodlanmasını, bu nedenle yayılan bilgi sayesinde daha düşük hata oranlarına sahip olunabileceğine inanıyordu. Bu inancı Google’ın araştırmacıları tarafından resmen onaylandı.
Yapılan laboratuvar testlerinde Google, 49 fiziksel kübitten oluşan mantıksal bir kübit oluşturdu. Yapılan simülasyonlarda 17 kübitle çalışan bir kuantum bilgisayarına karşı mantıksal kübitin olduğu sistem daha iyi performans gösterdi. Bu da ekibe kuantum hata düzeltmenin sadece teoride değil pratikte de işe yaradığını gösterdi.
Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nde kuantum hata düzeltme konusunda uzmanlaşmış bir teorik fizikçi olan Barbara Terhal, "Google'ın başarısı etkileyici, çünkü büyük kod boyutuyla daha iyi performans elde etmek çok zor" ifadelerini kullandı. Google araştırmacıları ise, iyileşmenin hala küçük olduğunu ve hata oranının çok daha fazla düşmesi gerektiğini söylüyor.
Detay arayanlar için: Kuantum hataları düzeltme
Ancak kuantum bilgisayarlarda bu durum mümkün değil. Kuantum bilgisayarlar, '0' ve '1' durumlarının bir karışımı halinde bulunabilen kübit adı verilen kuantum durumlarına dayanır. Bu süperpozisyon nedeniyle bilgiyi basitçe yedek kübitere kopyalamak imkansız oluyor.
Google için gidilecek çok daha uzun bir yol var. Google kendisi için 6 temel mihenk taşından oluşan bir kuantum bilişim yol haritası belirledi. İlk mihenk taşı “kuantum avantajı” olarak bilinen 2019 deneyiydi. İkincisi yapılan hata düzeltme başarısıydı. Google altıncı mihenk taşı için kodlanmış 1000 mantıksal kübiten ve 1 milyon fiziksel kübitten oluşan bir makine oluşturmak. Bu noktada Google ticari bir değerden söz etmenin mümkün olacağına inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.