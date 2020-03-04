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    Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor

    Kurumsal tarafta AMD’ye pay kaybetmemek için Xeon işlemci üretimini arttırmayı isteyen Intel; Malezya ve Vietnam’dan sonra Costa Rica’da da yeniden üretime başlıyor.
    2 hf.
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    İşletim Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor
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    14nm üretim sürecinde bir türlü verimliliği yakalayamayan Intel bilgisayar piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üreticiler tedariğin bir kısmını AMD’ye kaydırırken Intel de farklı çözümler peşinde.

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    Ülkelere yayıyor

    Geçtiğimiz haftalarda alt seviyedeki işlemcilerin üretimini TSMC ve Samsung arasında paylaştırmıştı. Şimdi ise faaliyetlerini durdurduğu Costa Rica’daki tesislerde üretime yeniden başlama kararı alındı.

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    Hali hazırda Malezya ve Vietnam’da 3 eski tesiste test süreci başlamıştı. Costa Rica dördüncü test tesisi oldu. Yapılacak testlerin ardından üretime başlamak için karar verilecek ve hızlı bir şekilde üretime geçilecek.

    Intel bu 4 tesisinde hem kutulu hem de kart olarak Cascade Lake tabanlı ikinci nesil Xeon Scalable işlemcilerini üretecek. Firma toplam Xeon üretim kapasitesinin yüzde 25’ini bu tesislere kaydırmayı planlıyor.



    https://www.techpowerup.com/264456/intel-restarts-14-nm-operations-in-costa-rica-aims-to-increase-capacity-for-xeon-output Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bromton 2 hf. en beğenilen
    Amd 5nm ye geçecek bunlar hala 14nm için eski fabrikaları aktive etme derdinde. İntel ölmüş ağlayanı yok. Çaresizlikten 14nm de soba misali çalışacak 10 çekirdekli işlemciler çıkaracak kadar köşeye sıkışmışlar
    Amd 5nm ye geçecek bunlar hala 14nm için eski fabrikaları aktive etme derdinde. İntel ölmüş ağlayanı yok. Çaresizlikten 14nm de soba misali çalışacak 10 çekird...
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    Yanıtla +13
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    Festigkeitt (Serdar ) 2 hf.
    bi dur ekrem ortalık zaten karışık
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    S.T.A.L.K.E.R. 2 hf.
    Uzman analistler yine yazmaya 'hayla' diyerek başlamışlar. Yok haylaf...
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nak512 (Ahmet Yılmaz) 2 hf.
    Sorna adasında üretilecek ilk işlemciye talibim.
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    V4LKyR 2 hf.
    Yazık, yılların Intel'i şu uyduruk problemi çözemedi be. Üzücü bir durum.
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    S.T.A.L.K.E.R. 2 hf.
    Uzman analistler yine yazmaya 'hayla' diyerek başlamışlar. Yok haylaf...
    Yanıtla +4
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    tokatli6061 (ismail durmus) 2 hf.
    Bu nasıl bir algı çalışmasıdır? Sanki intel üretim sıkıntısı çektiğinden millet intel işlemci bulmadığı için mecburiyetten daha kötü olan AMD sistemlere kayıyormuş havası yaymaya çalışmaktır bu. Ulan senin AMD ile masaüstünde ve Server sistemlerde hem performans hem güç tüketiminde hemde fiyat olarak başa çıkacak bir ürünün olmadığı için pazar AMD ye doğru yöneldi ama yoook adamların ortalığa saldığı haberlere bakarsan tüm dünya yokluktan mecbur kalmış gibi AMD ye :)
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 2 hf.
    Forumca Festigkeitt arkadaşımızı Kosta Rika'ya uğurlayalım.

    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Festigkeitt (Serdar ) 2 hf.
    bi dur ekrem ortalık zaten karışık
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    JaReD22 2 hf.
    Artık çok geç :)
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    AC_Hawker (Koray Çakır) 2 hf.
    Bi aralar costarika uretim intel islemci iyi oc oluyor geyigi vardı.
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    Bromton 2 hf. en beğenilen
    Amd 5nm ye geçecek bunlar hala 14nm için eski fabrikaları aktive etme derdinde. İntel ölmüş ağlayanı yok. Çaresizlikten 14nm de soba misali çalışacak 10 çekirdekli işlemciler çıkaracak kadar köşeye sıkışmışlar
    Yanıtla +13
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    Musty3535123 2 hf.
    hayla intel alan mı varda üretim yetiştiremiyor bunlar, hayret..
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    1860 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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