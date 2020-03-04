Intel üretimin bir kısmını Costa Rica’ya kaydırıyor

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14nm üretim sürecinde bir türlü verimliliği yakalayamayan Intel bilgisayar piyasasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Üreticiler tedariğin bir kısmını AMD’ye kaydırırken Intel de farklı çözümler peşinde.

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Ülkelere yayıyor

Geçtiğimiz haftalarda alt seviyedeki işlemcilerin üretimini TSMC ve Samsung arasında paylaştırmıştı. Şimdi ise faaliyetlerini durdurduğu Costa Rica’daki tesislerde üretime yeniden başlama kararı alındı.

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Hali hazırda Malezya ve Vietnam’da 3 eski tesiste test süreci başlamıştı. Costa Rica dördüncü test tesisi oldu. Yapılacak testlerin ardından üretime başlamak için karar verilecek ve hızlı bir şekilde üretime geçilecek.

Intel bu 4 tesisinde hem kutulu hem de kart olarak Cascade Lake tabanlı ikinci nesil Xeon Scalable işlemcilerini üretecek. Firma toplam Xeon üretim kapasitesinin yüzde 25’ini bu tesislere kaydırmayı planlıyor.

https://www.techpowerup.com/264456/intel-restarts-14-nm-operations-in-costa-rica-aims-to-increase-capacity-for-xeon-output

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