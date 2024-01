Intel'in yeni işlemcileri yapay zeka dünyasını nasıl etkileyecek? (Röportaj)

Intel, geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen "AI Everywhere" (Her Yerde Yapay Zekâ) etkinliğinde şirketin yeni yapay zeka teknolojilerini tanıttı. Yapay zekanın bugünü ve geleceği konuşuldu. Yeni Intel Core Ultra mobil işlemciler, 5. Nesil Intel Xeon işlemciler tanıtıldı ve satışa sunuldu. Intel Evo sürümü duyuruldu.

Intel'in yeni teknolojileri hakkında detaylı bilgi almak için Intel EMEA Consumer Sales Director (Tüketici Satış Direktörü) Javia Galiana'ya çeşitli sorular yönelttik. Sorularımız ve yanıtları şöyle.

Intel Core Ultra mobil işlemcilerin yapay zeka dünyasına katkıları neler olacak?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "Intel olarak son beş yıldır yapay zeka ve bilgisayarların kesiştiği noktayı makine öğrenimi, çıkarım, bilgisayar görüşü ile sürekli olarak besledik. Bu süre zarfında nihai hedefimiz, güçlü yapay zeka araçlarını milyonların hizmetine sunabilmekti. Yapay zekanın gücü PC sektörünü kesinlikle büyütecek. Yaptığımız çalışmaların şimdiden inovasyonu teşvik ettiğini görüyoruz ve Intel olarak önümüzdeki iki yıl içinde özel yapay zekaya sahip 100 milyondan fazla işlemci taahhüt ediyoruz. Bu rakam tüm rakiplerimizin toplamından beş kat daha fazla. İlk yapay zeka hızlandırıcısı olan NPU’yu hizmete sunuyoruz. Batarya ömrünün gerçekten iyileştirilmesini sağlıyor ve uzun süreli yapay zeka görevlerini için biçilmiş kaftan. Intel Core Ultra ile bugüne kadarki, en iyi yapay zeka bilgisayar deneyimini sunacağız. Ek olarak, Yapay Zeka Bilgisayar Hızlandırma Programını da başlattık. Bu, PC ekosistemi içinde yapay zeka için yazılım geliştirmeyi artırmak ve etkinleştirmek için tasarlanmış, türünün ilk örneği olan küresel bir girişimdir. Böylelikle geliştiricileri PC ortamına geri getiriyoruz. Bilgisayarda etkinleştirilmiş 300 hızlandırılmış yapay zeka özelliğe sahip olmayı bekliyoruz ve bunun için çalışmaya başladık bile. Platformumuzda Adobe, Dolby ve Zoom gibi 100’e yakın yazılım ortağımız olacak ve bir yıldan kısa bir süre içinde bu kilometre taşına ulaşacağımızı düşünüyorum."

Yapay zeka teknolojisi ile uğraşan kullanıcılar neden Intel Core Ultra’yı tercih etmeli?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "Neden tercih etmeliler, çünkü sektörde başka hiç kimse son müşterilere özellik ve deneyim sunabilmek için daha fazla ortakla çalışmadı. Yapay zekalı bir bilgisayar, deneyimlere dönüşür ve bu deneyimler her bir kişi için özeldir. Yapay zekanın oldukça büyük bir hızda ölçekleneceğini düşünüyorum çünkü onu dünyada yüz milyonlarca kişinin kullandığı kişisel bilgisayarlara getiriyoruz. Böyle bir etki yaratma konusunda son derece kararlıyız. Intel Core Ultra İşlemci yelpazesi ile Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI, Samsung ve daha fazlası dahil olmak üzere 230'dan fazla tasarım görmeyi bekleyebilirsiniz. Intel Core Ultra, daha fazla programlanabilirlik, model taşınabilirliği ve ekosistemin benimsenmesini sağlayacak. Yapay zeka platformumuzu silikon sistemlerden yazılım yığınının tüm katmanlarına ve oradan uygulama katmanlarına kadar akla gelebilecek her seviyede optimize ettik. Geliştiriciler, Intel'in yazılım araçları ve temel donanımıyla CPU'lar, GPU'lar ve yapay zeka hızlandırıcılarını hedefleyen kodlar oluşturabilir ve yapay zeka modellerini buluttan ağa ve akıllı uç ortamlarına kadar ölçeklendirebilir. Üretken yapay zeka için dünyada çok büyük bir heves var. Burada asıl fark yaratacak olan, kurulan ortaklıklar ve yazılımı donanım platformunuza getirme şekli olacaktır. Bu işlemciyi piyasaya sürmeden önce yaklaşık 20 yerel yapay zeka modelini ve iş yükünü test ettik. İş yükü, videodan görüntü düzenlemeye, görüntülü telekonferansa ve çok daha fazlasına kadar uzanıyor. Yani aslında aklınıza gelebilecek hemen hemen her şeyi test ettik. Intel Core Ultra, sözünü ettiğimiz bu yapay zeka iş yüklerinin her birini başarıyla çalıştıran tek işlemci. Ek olarak, yazılımları platformlarımızda doğrulamak ve optimize etmek için önde gelen yazılım sağlayıcılarıyla da yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. Bu faaliyetlerimiz, yüksek düzeyde optimize edilmiş yapay zeka çözümlerinin dağıtımını daha da hızlandırmamıza yardımcı oluyor."

Yapay zeka teknolojisinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "Bilişim artık yaptığımız her işe özerklik katıyor ve giderek daha da fazla öncelik kazanıyor, içinde yaşadığımız çevrenin bir parçası haline geliyor. Bizim işimiz yapay zekayı insanlığa katkıda bulunacak bir güç olarak şekillendirmek. Demek istediğim, yapay zekayı yaygınlaştırmak, sorumlu kılmak, güvenilir, iyi tasarlanmış ve uygun şekilde düzenlenmiş hale getirmek. Intel olarak hedefimiz, veri merkezlerinde, bulutta, uçta ve bilgisayarda da olmak üzere her yerde, herkes için yapay zeka deneyimini mümkün kılmaktır. Yapay zekanın insan potansiyelini artırma gücüne inanıyoruz. Sağlık hizmetlerinde devrim yaratmaktan potansiyel olarak tehlikeli olabilecek deepfake içeriklerini tespit etmeye kadar, yapay zeka araştırmalarımız hepimiz için sorumlu, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlarken zamanımızın en büyük zorluklarını çözmeyi amaçlamaktadır. Robotik, sağlık hizmetleri ve büyük ölçekli yapay zeka uygulamaları dahil olmak üzere çeşitli alanlarda heyecan verici olanaklar yaratmak için optimize edilmiş donanım ve yeni nesil yapay zeka yazılımları araştırıyor ve geliştiriyoruz. Şüphesiz ki yapay zeka, önümüzdeki dönemde ve hatta o dönemin de sonrasında dünyaya yön vermeye devam edecek, önemini katlayarak ilerleyecektir."

Intel Core Ultra mobil işlemciler, yapay zeka özellikleri haricinde başka hangi yenilikler sunuyor?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "Öncelikle Core Ultra’nın ince dizüstü bilgisayarlar için en hızlı işlemci olduğunu söyleyebilirim. Core Ultra, Intel'in en sürdürülebilir CPU'sudur. Bunun da ötesinde, dünya standartlarında bir GPU'ya da sahiptir. Intel Core Ultra, sekiz adede kadar Xe-çekirdeği, AI tabanlı Xe Super Sampling (XeSS), DX12 Ultimate desteği ve önceki nesle göre iki kata kadar daha fazla grafik performansı sunan yerleşik bir Intel Arc GPU sunuyor. GPU, ray tracing, mesh shading, AV1 kodlama, HDMI 2.1 ve DisplayPort 2.1 20G gibi modern grafik özellikleri için destekler içeriyor. Oldukça hafif bir dizüstü bilgisayar hayal edin, bu bilgisayarda ve AI GPU işlemci diğerlerine göre iki kat daha yüksek performansla çalışıyor. Son olarak da ilk yapay zeka hızlandırıcısı olan NPU’yu sunuyor. Bunların dışında, örneğin Intel Killer, özellikle oyuncu ve içerik oluşturucu uygulamaları için özel olarak tasarlanmış akıllı bağlantı optimizasyonu ve ağ trafiği önceliklendirmesi sağlıyor. Bu yazılım, kritik görevlere öncelik vererek ve ağ kaynaklarını optimize ederek sorunsuz ve gelişmiş bir çevrimiçi deneyim sağlıyor."

Intel Evo sürümünün avantajları neler? Kullanıcılara ne gibi artılar sağlayacak?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "Intel Evo dizüstü bilgisayarların en son hali bir dizi gelişmiş özelliğin yanı sıra birtakım ayırt edici özellikler de sunuyor. Bu dizüstü bilgisayarlar, daha sessiz bir performans, daha yüksek yanıt hızı ve artırılmış güç verimliliği ile üstün bir bilgisayar deneyimi sunuyor. Yüksek çözünürlüklü tasarımlarda 10 saatten fazla pil ömrü sağlıyor. Intel Evo sürümü ile kullanıcılar, anında uyanma ve hızlı şarj özelliklerinin yanı sıra Windows Studio Efektleri de dahil olmak üzere gelişmiş video efektlerinin keyfini çıkarabilirler. VCX metriklerini karşılayan yüksek kaliteli kameralar ile video konferans deneyimlerinin kalitesini artırabilirler. Ek olarak, Intel Evo sürümü dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarın işlevselliğini tabletlere veya telefonlara sorunsuz bir şekilde genişleten yeni Intel Unison premium özellikleriyle donatıldı. Sürdürülebilir tasarımları ile öne çıkan bu dizüstü bilgisayarlar EPEAT sertifikasına sahip. Son olarak, Intel'in bağlantı yazılımı, akıllı bağlantı optimizasyonu ve ağ trafiği önceliklendirmesini kolaylaştırarak kullanıcı üretkenliğine ve eğlence deneyimlerine katkıda bulunuyor."

5. Nesil Intel Xeon işlemciler ile gelen yenilikler neler?

Intel EMEA Consumer Sales Director Javia Galiana: "5. Nesil Xeon işlemciler önceki nesle göre ortalama %21 performans artışı sunan, şimdiye kadar sunduğumuz en yüksek performanslı ve güvenlik özellikli Xeon'dur. Veriler üzerinde gizlilik ve kontrol çok önemlidir ve bu nedenden dolayı 5. Nesil Xeon, tüm OEM ve CSP çözüm sağlayıcıları tarafından genel olarak kullanılabilecek olan güven alanı uzantılarıyla daha fazla gizlilik ve güvenlik sunuyor. Yapay zeka, önceki nesille aynı güçte sunuluyor. Kesin olan bir şey var ki o da 5. Nesil Xeon'un yapay zeka için en iyi veri merkezi olduğudur. İşlemcinin 64 çekirdeğinin her birine yapay zeka hızlandırıcıları yerleştirdik ve kullanıcılara önceki nesle göre %42'ye kadar daha yüksek bir performans sağladık. Bugün Xeon'un, yapay zekaya güç sağlamak için endüstri standardı bir CPU olduğunu söyleyebiliriz."

