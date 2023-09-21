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    Intel, 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini duyurdu

    Intel, düzenlediği Innovation 2023 etkinliğinde gelecek çözümleri hakkında çeşitli duyurular gerçekleştirdi. Firma etkinlikte ayrıca 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini tanıttı.
    Intel, 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel, bu hafta düzenlediği Innovation 2023 etkinliğinde gelecekteki tüketici ürünleriyle ilgili pek çok detayı açıklamakla kalmadı, aynı zamanda yüksek yoğunluklu sunuculara yönelik 'Sierra Forest' serisinin bir parçası olarak 288 çekirdekli bir CPU'yu da tanıttı. Şirket ayrıca Sierra Forest, Granite Rapids ve Clearwater Forest ailelerinin LGA 4710 ve LGA 7529 soketlerini içeren yeni Birch Stream platformuyla uyumlu olacağını da doğruladı.

    288 çekirdekli Sierra Forest Xeon

    Intel, 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    288 çekirdekli CPU, her bir kalıpta 144 çekirdekli, toplam 288 çekirdek ve 288 iş parçacığı içeren çift işlemcili bir model olacak. AMD'nin 128 Zen 4C çekirdekli EPYC Bergamo CPU'ları ve Ampere'in bu yılın başlarında duyurulan 192 çekirdekli AmpereOne işlemcileri ile rekabet edecek. Tom's Hardware, Intel'in 432 çekirdekli üç çipli bir SKU bile piyasaya sürebileceğini tahmin ediyor, ancak bunun teknolojik olarak mümkün olup olmayacağını göreceğiz.

    Intel ayrıca kod adı 'Emerald Rapids' olan 5. nesil Xeon ailesinin 14 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Mevcut Eagle Stream platformu ile uyumlu olacak ve selefine göre bazı yükseltmeler sunacak. Intel'e göre yeni yongalar daha hızlı bellek desteğiyle gelecek ve aynı güç tüketiminde önceki nesle göre önemli performans artışları sağlayacak.

    Intel, 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Intel'in bir diğer dikkat çekici duyurusu da yapay zekâ uygulamalarına giderek daha fazla odaklanması oldu. Şirket, yapay zeka görevleri için tasarlanan bir süper bilgisayarın tamamen Xeon işlemcileri ve 4.000 Gaudi2 yapay zeka donanım hızlandırıcısı kullanılarak inşa edileceğini belirtti. Bu makinenin birincil müşterisi, Stable Diffusion olarak bilinen üretken yapay zeka modelinden sorumlu yapay zeka odaklı görsel sanat girişimi Stability AI olacak.

    Intel ayrıca etkinlik sırasında Meteor Lake CPU serisi için onaylanmış bir lansman tarihi de dahil olmak üzere tüketici ürünlerine de değindi. Dahası, şirket Arrow Lake, Lunar Lake ve Panther Lake'i içeren gelecek işlemci nesilleri hakkında bazı ayrıntılar verdi. Meteor Lake, 14 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanan ilk 'Core Ultra' yonga setleriyle gelecek. Yonga üreticisi, Meteor Lake'in şirketin işlemci tasarımında son kırk yıldaki en önemli mimari değişimi temsil ettiğini ve öncekilere kıyasla gözle görülür performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunmasının beklendiğini iddia ediyor.

    Arrow Lake'in 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenirken, Lunar Lake'in 2024-25'e kadar gelmesi bekleniyor. Son olarak, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Panther Lake bulunuyor. Yani her yıl Intel'den yeni işlemciler göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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