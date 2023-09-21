Intel, 288 çekirdekli Sierra Forest Xeon işlemcisini duyurdu

Intel ayrıca kod adı 'Emerald Rapids' olan 5. nesil Xeon ailesinin 14 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini doğruladı. Mevcut Eagle Stream platformu ile uyumlu olacak ve selefine göre bazı yükseltmeler sunacak. Intel'e göre yeni yongalar daha hızlı bellek desteğiyle gelecek ve aynı güç tüketiminde önceki nesle göre önemli performans artışları sağlayacak.
Intel ayrıca etkinlik sırasında Meteor Lake CPU serisi için onaylanmış bir lansman tarihi de dahil olmak üzere tüketici ürünlerine de değindi. Dahası, şirket Arrow Lake, Lunar Lake ve Panther Lake'i içeren gelecek işlemci nesilleri hakkında bazı ayrıntılar verdi. Meteor Lake, 14 Aralık'ta piyasaya sürülmesi planlanan ilk 'Core Ultra' yonga setleriyle gelecek. Yonga üreticisi, Meteor Lake'in şirketin işlemci tasarımında son kırk yıldaki en önemli mimari değişimi temsil ettiğini ve öncekilere kıyasla gözle görülür performans ve verimlilik iyileştirmeleri sunmasının beklendiğini iddia ediyor.
Arrow Lake'in 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenirken, Lunar Lake'in 2024-25'e kadar gelmesi bekleniyor. Son olarak, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan Panther Lake bulunuyor. Yani her yıl Intel'den yeni işlemciler göreceğiz.
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.