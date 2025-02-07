Intel’in veri merkezi CPU satışları tarihi bir çöküş yaşıyor

Veri merkezindeki düşüş sürüyor
Pazar analistleri, Intel’in veri merkezi işlemci birim satışlarının 2011 yılına kıyasla yüzde 20, 2021’e kıyasla ise yüzde 80 oranında azaldığını belirtiyor. Ancak Intel, geçtiğimiz yıl sunucu segmentinde elde ettiği gelirde 182 milyon dolarlık bir artış yaşadı. Bu artışın, daha yüksek çekirdek sayısına sahip işlemcilerin tercih edilmesiyle oluşan fiyat artışlarından kaynaklandığı ifade ediliyor. Şirketin yayımladığı mali raporda, sunucu işlemci fiyatlarının 2023’e kıyasla yüzde 12 oranında yükseldiği, ancak işlemci satış hacminin yüzde 10 düştüğü belirtiliyor.
Öte yandan, COVID-19 salgını sırasında artan bulut bilişim ihtiyacı Intel’in satışlarını 2020 ve 2021’de yeniden yükseltti. Ancak 2022 itibarıyla genel amaçlı sunucu talebinin azalması ve yapay zeka destekli sistemlerin ön plana çıkması, Intel için yeni zorluklar doğurdu. 2023 yılında satışlar büyük ölçüde düştü ve 2024’te de bu trend devam etti.
Intel’in geleceği belirsiz
Intel, 2024 yılında Xeon 6 serisi işlemcilerini piyasaya sürerek 128 yüksek performanslı veya 144 enerji verimli çekirdek seçenekleri sunmaya başladı. Ancak bu adım, toplam satış adedindeki düşüşü engelleyemedi. Müşteriler, daha az sayıda ancak daha güçlü işlemcilere yöneldiği için Intel’in gelirleri yükselse de pazar payı kaybı devam ediyor.
Yapay zeka odaklı veri merkezlerinde, artık yüksek CPU adetleri yerine daha az CPU ile çalışan ve sekiz adede kadar GPU içeren sistemler tercih ediliyor. Bu yeni yapılanma, Intel’in tarihsel olarak güçlü olduğu veri merkezi pazarının da köklü bir değişim yaşadığını gösteriyor. Kısaca, pazar değişirken Intel değişimi yakalayamamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.