Koronavirüs nedeniyle Google I/O 2020 konferansı da iptal edildi

2020 yılı özellikle koronavirüs salgını nedeniyle önemli fuarların birbiri ardına iptal edildiği bir yıl oldu. Mobil Dünya Kongresi, F8, Cenevre Otomobil Fuarı ve Oyun Geliştiricileri Konferansı tarihinde ilk kez ertelenen fuarlar arasında. Google I/O konferansı da buna katıldı.

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Google da nasibini aldı

Google yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle Google I/O 2020 konferansını iptal ettiğini duyurdu. Önemli Google hizmetlerinin ve yeniliklerinin tanıtıldığı fuar sadece internet üzerinden yayınlanacak.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi"

Google I/O yılın önemli geliştirici fuarları arasında yer alıyordu ve oldukça pahalı biletleri ile biliniyordu. Herhangi bir katılım olmayacağı için 13 Mart tarihine kadar bilet satın alanlara para iadesi yapılacak.

Android 11 ile ilgili yeni bilgilerin verileceği ve dikkat çekici atölyelerin olacağı konferansın iptal edilmesi sürpriz olmadı. Çin’de yavaşlamasına rağmen Çin dışında hız kazanan koronavirüs salgını Avrupa ve ABD’de oldukça etkili. Google da bu nedenle kendi kompleksinde bir canlı yayın yapmayı kararlaştırdı. Önümüzdeki haftalarda Apple’ın da Mart etkinliği ve WWDC 2020 konferanları olacak ancak muhtemelen bunlar da katılımcı olmadan internet üzerinden yapılacak.

https://www.androidheadlines.com/2020/03/google-i-o-2020-cancelled

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