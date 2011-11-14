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Intel ve MasterCard, Ultrabook kullanıcılarına PayPass yoluyla güvenli çevrimiçi ödeme yolları sunacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ultrabook adlı ultra ince dizüstü modelleriyle yeni bir segment oluşturan ve her türlü desteği de verme kararı alan Intel, MasterCard ile Ultrabook kullanıcılarına yeni bir kolaylık sunmaya hazırlanıyor. Ortaklık ile çevrimiçi müşteriler ve satıcılar için ödeme kontrolu süreci basit ve kolay hale gelecek.

Ortaklık uzun yıllara dayalı bir çerçevede devam edecek. İkili günümüzün bazı ödeme teknolojilerini optimize etmek için çalışmalar yapıyor. MasterCard temassız ödeme sistemi PayPass ile ortaklığa katılırken, Intel de iki faktörlü doğrulama ve donanım tabanlı görüntü koruması sağlayan Kimlik Koruma Teknolojisi - IPT ile destek verecek. 

Böylece zararlı yazılımlara karşı çevrimiçi güvenlik en üst noktaya çıkmış olacak. Ayrıca bir Ultrabook cihazı üzerindeki IPT uyumlu okuyucu ile PayPass uyumlu kart, barkod veya akıllı telefon kullanarak çevrimiçi alışverişlerde ödeme de yapılabilecek. 

Sistemin çalışma şekli ise NFC cihazının veya PayPass uyumlu bir başka cihazın Ultrabook üzerindeki IPT çipine tanıtılması, çipin üçüncü taraf algoritmalarla şifrelenmiş 6 haneli bir şifre üretmesi ve bu şifrenin çip tarafından çevrimiçi alışveriş sitesi ile etkileşime geçilerek ödemenin onaylanmasında kullanılması. 

Intel PC İstemci Servisi bölümü başkanı George Thangadurai, IPT ile birlikte Ultrabook ve gelecek nesil Intel tabanlı PC kullanıcılarına zararlı yazılımdan arındırılmış ve daha gelişmiş güvenlik fonksiyonları ile donatılmış çevrimiçi alışveriş sunmak niyetinde olduklarını belirtti. 

Çevrimçi alışveriş trendi dünyada gittikçe ilgi görmeye başlıyor. Geçen yıl sadece ABD'de çevrimiçi alışveriş cirosu 176.2 milyar dolara ulaştı. Sonraki 5 yıl iki haneli rakamlarda yıllık artışlar bekleniyor. 

Intel'in başlattığı girişim Ultrabook almak isteyenler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor. Ancak Intel gelecekteki PC'lere de kullanmayı düşündüğü için bir süre sonra Ultrabook modelleri bu alanda cazibesini kaybedebilir.

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