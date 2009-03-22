Intel ve Harman Becker'dan Atom işlemcili BMW X5

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Alman otomotiv devlerinden BMW'nin ülkemizde de oldukça popüler olan SUV sınıfı çok amaçlı X5 modeli, Intel ve Harman Becker mühendislerinin dokunuşlarıyla çok daha yetenekli bir kimliğe büründürüldü. Hazırlanna yeni BMW X5 konseptinde Intel Atom platformunu temel alan araç içi bilgisayara (Car PC) yer verilmiş.

Açıklanan bilgilere göre Atom platformunun kompakt yapısı ve çok amaçlı kullanıma dönük esnek kullanım olanakları sayesinde hazırlanan araç içi bilgisayar üzerinden BMW X5 kullanıcılarına, 3D navigasyon, ses tanımlama yetenekleriyle ile kablosuz iletişim için 3G/UMTS veya WiFi Internet bağlantılarına olanak tanınabilecek.

Atom işlemcili araç içi bilgisayarın, çoklu ortam yetenekleriyle birlikte e-posta desteğine, SMS/MMS alınıp-gönderilbilmesine ve günümüzün popüler ses ve video dosya formatlarının oynatılabilmesine olanak tanaıyacağı belirtilirken tüm bunların konvensiyonel araç içi bilgisayarların sadece %25'i kadar güç tüketerek yapılabilecek.

Şu an için BMW X5 üzerinde konsept olarak gösterilen sistemin yaygın anlamda ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.