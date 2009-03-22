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Intel ve Harman Becker'dan Atom işlemcili BMW X5

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,2b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve Harman Becker'dan Atom işlemcili BMW X5
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Alman otomotiv devlerinden BMW'nin ülkemizde de oldukça popüler olan SUV sınıfı çok amaçlı X5 modeli, Intel ve Harman Becker mühendislerinin dokunuşlarıyla çok daha yetenekli bir kimliğe büründürüldü. Hazırlanna yeni BMW X5 konseptinde Intel Atom platformunu temel alan araç içi bilgisayara (Car PC) yer verilmiş.

Açıklanan bilgilere göre Atom platformunun kompakt yapısı ve çok amaçlı kullanıma dönük esnek kullanım olanakları sayesinde hazırlanan araç içi bilgisayar üzerinden BMW X5 kullanıcılarına, 3D navigasyon, ses tanımlama yetenekleriyle ile kablosuz iletişim için 3G/UMTS veya WiFi Internet bağlantılarına olanak tanınabilecek.

Atom işlemcili araç içi bilgisayarın, çoklu ortam yetenekleriyle birlikte e-posta desteğine, SMS/MMS alınıp-gönderilbilmesine ve günümüzün popüler ses ve video dosya formatlarının oynatılabilmesine olanak tanaıyacağı belirtilirken tüm bunların konvensiyonel araç içi bilgisayarların sadece %25'i kadar güç tüketerek yapılabilecek.

Şu an için BMW X5 üzerinde konsept olarak gösterilen sistemin yaygın anlamda ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.


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kürsad 10 yıl
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Mnr980 10 yıl

Orjinalden alıntı: kürsad

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SAİM. 10 yıl

Orjinalden alıntı: kürsad

Artık yoldayken foruma girebiliriz



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XivA 10 yıl
aman ha mavi ekran çıkmasın :)
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shamsheytani 10 yıl
araba satarken "hiç format yememiş tertemiz" diye satarlar artık
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DraGonS 10 yıl
Otomobillerde teknoloji o kadar çok kullanılmaya başlandı ki...
Ben mi otomobili kullanıyorum otomobil mi beni kullanıyor belli değil.
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tolgacem 10 yıl
ben bukadar arabada teknoloji istemem yaaa

mesela suanki teknoloji yeter bence
arabaların içi gittikçe abuk subuk oluyor ne ole araba dedigin araba gibi olucak uzay mekigimi bu

arıza yaptımı görurum ben
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tanak 10 yıl
bu olayın uygulanması için geç bile kalındı bence araba segmentinde de mutlaka opsiyon listesinde olmalı
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GktgyS 10 yıl
-olum niye gitmiyosun
-araba açılıyor anne 1sn
-offf oğlum geç kalıcaz
-dıııın dıııın dııııın dın dın dın
-heh açıldı


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suslu76 10 yıl
"kaç çekirdekli bu x5" 5 :D
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: suslu76

"kaç çekirdekli bu x5" 5 :D



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max975 10 yıl
güzel bu otomobil sektörü nereye gidiyor artık bilgisayarla bir oldu neredeyse..
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SAİM. 10 yıl
kaç çekirdekli bu x5
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birolhan1 10 yıl
ondan sonra XP de kurarlar X5..
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skipper_forum 10 yıl
Ben AMD isterim !!!

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Tolgá 10 yıl
ferrariye tüp takmak gibi birşey oldu:D
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GktgyS 10 yıl
madem bişey yapıyosun doğru dürüst bişey koy en azından e2180 koyulabilirdi

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Whisper911 10 yıl
bmw ztn koyduğu ekran büyüklüğü olarak sınıfında genelde ilk sıralarda yer alıyordu....
iyice suyu çıktı olayın ....okdr para verince aslında dizüstü hediye ediversinler
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asilx 10 yıl
Koca X5 e netbook lar için tasarlanan Intel Atom işlemcisi mi koydular şimdi.. Ben Core I7 falan beklerdim
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