AB’den elektrikli araçlara teşvik için yüzde 70 yerli üretim şartı geliyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, elektrikli araçlara sağlanan kamu desteklerinde yerli üretim oranı şartını yüzde 70’e çıkarma hazırlığında. Financial Times’ın ulaştığı yeni düzenleme taslağına göre devlet teşviklerinden yararlanacak elektrikli otomobillerin önemli bölümünün Avrupa Birliği sınırları içinde üretilmiş olması gerekecek.

AB’den otomotivde yerli üretim adımı

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve 25 Şubat’ta yayımlanması planlanan “Industrial Accelerator Act” adlı yasa taslağı, kamu destekleri ile kamu alımlarında yerli içerik kriterlerini belirgin biçimde sıkılaştırıyor. Taslak metne göre devlet destekli satın alma programlarından yararlanacak ya da kamu kurumları tarafından satın alınacak veya kiralanacak yeni elektrikli araçlar, hibrit modeller ve yakıt hücreli otomobillerin AB içinde monte edilmesi gerekecek.

Bununla birlikte batarya hariç olmak üzere araç bileşenlerinin en az yüzde 70’inin, fiyat bazlı hesaplama yöntemiyle Birlik sınırları içinde üretilmiş olması şartı aranacak. Ancak taslak metinde yüzde 70’lik yerli içerik oranın kesinleşmediği ve müzakereye açık olduğu belirtiliyor.

Taslak yalnızca genel parça oranıyla sınırlı kalmıyor. Araç bataryasının bazı temel bileşenlerinin de AB menşeli olması öngörülüyor. Ancak sektör temsilcileri, özellikle elektrikli araç pazarında batarya teknolojisi ve kritik hammaddelerde Çin’e olan bağımlılık dikkate alındığında bu kriterin uygulanmasının ciddi zorluklar barındırabileceğine dikkat çekiyor.

Sektörde fikir birliği yok

Tam Boyutta Gör Yasa yalnızca otomotiv sektörünü değil, inşaat ve ağır sanayi gibi diğer alanları da kapsayacak. Kamu ihalelerinde CO₂ emisyonlarının dikkate alınması da düzenlemenin temel unsurlarından biri olacak.

Komisyon’un yaklaşımı, Avrupa sanayisini daha ucuz Çin rekabeti, yüksek enerji maliyetleri ve Birlik’in sıkı iklim düzenlemelerine uyum giderleri karşısında korumayı hedefliyor. Bu çerçevede şekillenen “Buy European” girişimi uzun süredir devam eden yoğun lobi faaliyetlerinin bir sonucu olarak öne çıkıyor.

AB, ekonomik olarak sanayi üretimini artırmayı hedeflese de otomobil üreticileri arasında görüş birliği yok. Alman üretici BMW, söz konusu kuralların ilave maliyet ve bürokrasi yaratabileceği uyarısında bulunurken Volkswagen ve Stellantis, geçtiğimiz ay Avrupa üretimini teşvik edecek “Made in EU” temalı bir kamu destek programı çağrısında bulunmuştu. Bazı üreticiler ise yerli içerik tanımının yalnızca AB ile sınırlı kalmaması, Türkiye ve Birleşik Krallık gibi önemli üretim merkezlerinin yanı sıra Japonya gibi büyük ticaret ortaklarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savunuyor.

