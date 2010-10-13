Intel yaz döneminde rekor gelir elde etti

Ağustos ayında açıklama yaparak, sezonsal nedenlerden ötürü üçüncü çeyrek gelirlerini aşağı çeken Intel, şirket tarihinin en iyi finansal sonuçlarına imza attı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık üçüncü çeyrek dilimde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18'lik artış ile 11.1 milyar dolar gelir elde eden Intel, çeyrek dilim gelir rekoru kırdı.
Operasyonel geliri 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşen Intel cephesinde, net kâr ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil işlemciler ve sunuculara yönelik kurumsal platform satışlarında ciddi bir gelir artışı elde eden Intel'in güçlü performansına, PC Client ve Datacenter Grupları damgasını vurdu.
Atom işlemci ailesinin güçlü performansına da dikkat çekilen finansal performans değerlendirmesinde Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, "Bu sonuçlar, kırımsal müşterilerimizden gelen güçlü talep, liderlik eden ürünlerimizin satışı ve gelişmekte olan pazarlardaki devam eden büyümemizin eseri. Gelecek için tüm ürünlerimiz, bu kapsamda yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerimiz, Atom işlemci ailesi etrafında oluşan Google TV gibi tasarımlar, Windows tabanlı tabletler ile Android ve MeeGo işletim sistemlerini kullanan ürünler için dünya genelinden güçlü, sağlıklı talepler aldığımızı görmeye devam edeceğiz."
Üç aylık çeyrek dilimler söz konusu olduğunda tüm zamanların en iyi finansal performansını açıklayan Intel, Apple iPad'in PC satışlarına olumsuz etki ettiğini de kabul ediyor. Ancak Intel, bu etkinin uzun süreli olmayacağını düşünüyor. Netbook ve notebook pazarında sağlıklı bir büyüme olduğunu belirten firma, tabletlerin heyecan verici cihazlar olduğunu da göz ardı etmiyor. Intel, 2011 ile birlikte ARM tabanlı çözümlerle aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunan Atom işlemcileri sağlayacak.
Intel'den yapılan açıklamaya göre firma, yılın son çeyreğinde 11.4 milyar dolar (+/- 400 milyon dolar) gelir edeceğini tahmin ediyor.
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Arkadaşlar neden işi sadece işlemci boyutundan bakarak değerlendiriyorsunuz. Intel'in almış olduğu patentlere bakın bir de AMD'nin almış olduğu patentlere bakın.
Ayrıca ben AMD'nin işlemci,çipset, vb. hariç birşey sattığını duymadım, dileyen wikipedia'dan ürünlerini karşılaştırabilir. Intel'in bu kadar kar getirmesi gayet normal çünkü bir çok alanda yatırım ve ar-ge'leri var.
En basitinden açın USB 3.0 speclerine bakın ilk sayfada kimin adını göreceksiniz
Kişisel görüşüm dünyada hiç bir firmanın tekel olmaması yönünde ama malesef adamların ciddi bir rakibi yok ve bunu kabul etmek lazım. Bu söylediğimi lütfen sadece işlemci ve çipset yönünden değerlendirmeyin geniş ölçekli bakın olaylara.
saygılar
o insana 50 sene boyunca ne anlatsan yalan yalnış gelir...
ben şahsen paramı çöpe atmam ve mantıklı ucuz ayrıca kaliteli olanı seçmeye özen gösteririm
gerisini sizin kesenizin bolluğuna bırakıyorum.
saygılarımla.
kesinlikle doru.
Orijinalden alıntı: huseyincarnege
forever x6 amd :)
amd garibankod adlı işlemcileri alın mutlu olun:)
süper
quote:
Orijinalden alıntı: K.Kahriman
ya intel masaüstü i3 i5 satıpda mı gelir elde ediyor sanıyorsunuz ?
sebep 1 - adamlarda i7 işlemci var ve amd x6 ile aynı fiyata satılıyor performansıda biraz önde (buna katılmıyorum)
sebep 2 - işlemcilerin içinde dandikte olsa ekran kartı var sadece Türkiye almıyor başka ülkeler bu yüzden tercih edebilir(+1)
sebep 3 - amd hala intelden güçlü olduğunu gösteremedi insanların kafasında "amd kötü" izlenimi var.(+1)
sebep 4 - atom işlemciler(+1)
sebep 5 - dizüstü bilgisayarlarda intelin borusu ötüyor , açın bakın neredeyse bütün laptoplar intel işlemcili. amd işlemci alan bir elin parmaklarını geçmez.(+1)
amd almanın sebebi
sebep 1 - fiyat performans masaüstü işlemcileri var ve o kadar başka birşey yok.
amdnin bu konularda kendini geliştirmesi lazım. elimde 1000-1500 bütçe olsa amd alırım , ama olupda 2000-2500 tl olursa i7 950 li sistem toplarım .
sebep 1 hariç yazdıklarının hepsi doğru. i7 işlemcilerle AMD x6 arasında az bir fiyat farkı yok, nerden çıkardın bunu? sana aynı saat hızlarındaki i7 ve x6 fiyat karşılaştırmasını yapayımda gör aradaki fiyat farkını.
INTEL i7 930 2.80 GHz Quad Core Socket 1366 8MB
305USD
+ KDV
AMD Phenom II X6 1055T 2.8 GHz, 9 MB, AM3 BOX İşlemci
205USD
+ KDV
intel 100 dolar daha pahalı..
INTEL i7 970 3.20 GHz Quad Core Socket 1366 12MB, 6 Çekirdek
909USD
+ KDV
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz, 9 MB, AM3 BOX İşlemci, Black Edition
298USD
+ KDV
intel 611 dolar daha pahalı...
şimdide amd nin en pahalı x6 sına ve intelin en pahalı i7 sine bakalım...
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz, 9 MB, AM3 BOX İşlemci, Black Edition
298USD
+ KDV
INTEL i7 EXTREME 980X 3.60 GHz Socket 1366 12MB, 6 Çekirdek
1.055USD
+ KDV
fiyat farkı 757 dolar...
burada intelin (haklı olarak ve özellikle i7 980 için) daha performanslı olduğu söylenebilir. lakin şunu unutmamak gerek: intel %50 daha pahalı olduğu x6 1055 den %50 daha fazla performan sağlamıyor. aynı durum diğer işlemciler içinde geçerli. özellikle (üst segmentte) %350 daha pahalıya satılan i7 980 1090T den %350 daha performanslı bir işlemci değil.
kısaca %10-15 daha fazla performans için bu kadar para vermek pek akıllıca gelmiyor bana.
i7 980 e verilen parayla 21.5 inç full hd monitörde dahil olmak üzere bilgisayar topladım ben yahu
kaynak: novabilgisayar.com/...
edit: AMD intel kavgası yapan olursa ben yokum. sadece fiyat farkına değmeyecek işlemcileri olduğunu vurgulamak istedim...
kutluyorum seni hepsine katılıyorum.
kim ne isterse alır.marka önemi yoktur sade önemliolan memnun olmaktır.
olayın özeti bu.
intel satmış kazanmış parayı haklı kasız farketmez
demi helal olsun tüm dünyaya satıyolar.
not:ben ne intel ne amdeciyim sadece pamın yada paraların boşa gitmesin diye konuştum saygılarımla ben :)
anlamayanlar ve paranın nasıl kazanıldını bilmeyenler.
intelin haksız kazancını umursamayanlar.
doru konuşulunca gocunanlar.
ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insan (bilinçli yani)neyin ne oldunu biliriyoruz bize boşuna savunmayın .
teşekurler.
bilmeyenler için ip ucu baş harfi (israhil)hadi bulmaya calışın:)
amd garibankod adlı işlemcileri alın mutlu olun:)