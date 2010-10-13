Intel yaz döneminde rekor gelir elde etti

Ağustos ayında açıklama yaparak, sezonsal nedenlerden ötürü üçüncü çeyrek gelirlerini aşağı çeken Intel, şirket tarihinin en iyi finansal sonuçlarına imza attı. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üç aylık üçüncü çeyrek dilimde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18'lik artış ile 11.1 milyar dolar gelir elde eden Intel, çeyrek dilim gelir rekoru kırdı.

Operasyonel geliri 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşen Intel cephesinde, net kâr ise 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı mobil işlemciler ve sunuculara yönelik kurumsal platform satışlarında ciddi bir gelir artışı elde eden Intel'in güçlü performansına, PC Client ve Datacenter Grupları damgasını vurdu.

Atom işlemci ailesinin güçlü performansına da dikkat çekilen finansal performans değerlendirmesinde Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, "Bu sonuçlar, kırımsal müşterilerimizden gelen güçlü talep, liderlik eden ürünlerimizin satışı ve gelişmekte olan pazarlardaki devam eden büyümemizin eseri. Gelecek için tüm ürünlerimiz, bu kapsamda yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerimiz, Atom işlemci ailesi etrafında oluşan Google TV gibi tasarımlar, Windows tabanlı tabletler ile Android ve MeeGo işletim sistemlerini kullanan ürünler için dünya genelinden güçlü, sağlıklı talepler aldığımızı görmeye devam edeceğiz."

Üç aylık çeyrek dilimler söz konusu olduğunda tüm zamanların en iyi finansal performansını açıklayan Intel, Apple iPad'in PC satışlarına olumsuz etki ettiğini de kabul ediyor. Ancak Intel, bu etkinin uzun süreli olmayacağını düşünüyor. Netbook ve notebook pazarında sağlıklı bir büyüme olduğunu belirten firma, tabletlerin heyecan verici cihazlar olduğunu da göz ardı etmiyor. Intel, 2011 ile birlikte ARM tabanlı çözümlerle aynı güç tüketim seviyesinde daha yüksek performans sunan Atom işlemcileri sağlayacak.

Intel'den yapılan açıklamaya göre firma, yılın son çeyreğinde 11.4 milyar dolar (+/- 400 milyon dolar) gelir edeceğini tahmin ediyor.