Intel yeni bir anakart formu duyurdu

Ultrabook ve NUC gibi pek çok önemli tanımı teknoloji dünyasına kazandıran Intel, mini PC tarafında artan ihtiyaçlara yönelik olarak yeni bir anakart form faktörü daha duyurdu. Yeni form 5x5 adını taşıyor.





NUC konseptinde işlemci seçeneğinin sınırlı olması ve yükseltme seçeneğinin olmaması nedeniyle Intel, 5x5 adında yeni bir form geliştirmeyi tercih etti. Yeni formda anakartın ölçüleri 5.5 inç x 5.8 inç şeklinde sıralanıyor. Yani 5 rakamını biraz aşmış durumda.





140mmx147mm ölçülerine denk gelen bu yeni form mini-ITX sistemlerden yüzde 30 daha küçük ancak NUC formatından biraz daha büyük. Bir LGA soketi olan anakartta iki adet SO-DIMM slotu, bir adet M.2 portu, WiFi/Bluetooth kartı için yuva, bir SATA portu, iki adet USB 3.0 bağlantısı, iki adet HDMI çıkışı, Gb Ethernet girişi şeklinde genişlemeleri mevcut.





Intel 5x5 anakartları 35W ve 65W ısı değerleri arasındaki Core i3, i5, i7 işlemcilere ev sahipliği yapabilirken, grafik kartlarına yönelik herhangi bir destek sunmuyor. Yeni anakart haliyle yeni bir PC kasası ve işlemci soğutucuları gerektirecek.





Anakart hali hazırda prototip sürecinde. Nihai sürümde Alpine Ridge kontrolcüsü, USB 3.1 Type-C, Thunderbolt bağlantısı gibi eklemeler olacağı belirtiliyor. Intel'in hedefi gelecek yıl hem kendisi hem de ortakları üzerinden anakartın üretime girmesini sağlamak.

http://www.kitguru.net/desktop-pc/anton-shilov/intel-readies-5x5-upgradeable-mini-pc-platform-with-lga-socket/