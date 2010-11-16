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Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini 5 Ocak'ta lanse edecek

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çıkışı merakla beklenen yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için resmi lansman tarihini açıkladı. Intel cephesinden gelen bilgiye göre Sandy Bridge tabanlı ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi 5 Ocak'ta lanse edilecek. Tüketici Elektroniği Fuarı (CES '11) ile eş zamanlı yapılacak lansman için belirlenen merkez ise Las Vegas'daki Venetion Oteli.

Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi, Nehalem mimarisinden bu yana Intel'in yapacağı en radikal güncelleme olacak. Firmaya yakın kaynaklar tarafından Netburst mimarisinden Core jenerasyonuna geçiş sürecindeki performans sıçramasının bir benzerini tekrarlayağı belirtilen Sandy Bridge mimarisi önemli güncellemeler ile geliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler için altı çizilen en önemli özellik yeni grafik birimi. Intel'in mevcut işlemci tasarımlarından farklı olarak, işlemci ve grafik biriminin aynı çatı altıda doğal bir bütünü oluşturduğu Sandy Bridge işlemcilerindeki yeni grafik birimin, orta segmentteki mobil GPU'lara yakın performans sunduğu belirtiliyor.

LGA1155 formunda olan yeni işlemciler 6 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacaklar. En azından ilk modelleri çift kanal bellek desteği sunacak olan Sandy Bridge tabanlı yeni işlemciler, enerji verimliliği açısından da iddialılar. Zira Intel'in açıklamalarına göre yeni işlemciler, mevcut modellere göre daha az güç tüketip daha yüksek performans suncaklar.

Intel'in Sandy Bridge lansmanıyla birlikte önde gelen bilgisayar üreticileri de bu işlemcileri kullanan masaüstü ve mobil sistemlerini pazara sunacaklar.


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DH Misafiri 7 yıl
selam arkadaşlar ben intel core i 7 işlemcili bi bilgisayar almayı düşünüyorum bu haberi okuyunca biras tedirgin oldum yeni işlemciler piyasa fiyatlarını etkiliyecekmi sizce beklemelimiyim yeni işlemci cıkmasını fiyat acısından ?
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gerbay 8 yıl
performans sıçraması dediği kısım sadece GPU tarafı için, o da ne sıçramaysa.. olay reklamasyon olayı.. test edildiği zaman CPU tarafında bir sıçrama olmadığı, i7 lerden daha kötü olduğu görülecektir muhtemelen..
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heatblast 8 yıl
İ9'lar ne zaman çıkacak merak ediyom
onda 3 kanal olacaktır ve 1366 soket'in yerini alacak
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Batuist 8 yıl
sandy bridge'in bahsedildiği gibi bir performans sıçraması yapabileceğini zannetmiyorum.. çünkü bahsi geçen o sıçrama şimdiye kadar ki intelin en iyisi idi ve bu mimariyi ben nehalemin güncellenmiş yeni komut seti eklenmiş ve grafik birimi dahil edilmiş olan yeni bir versiyonu olarak düşünüyorum..
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santhora 8 yıl
Arkadaşlar bu mimaride 3 kanal bellek kullanılmayacak mı? Kullanılmayacaksa neden nehalem de böyle bir teknoloji geliştirdiler?
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TuVNeRa 8 yıl
Ne mimarisi...
30 yıldır X86 mimarisi kullanılıyor. Sadece makyajlayıp yeni bir ürünmüş gibi ısıtıp ısıtıp satıyorlar.
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KadirCanCelik 8 yıl
Bulldozer'i beklemek lazım.
Bende öyle bir durum var ki!Haziran'da bilgisayarı alacağım.Aldığımın bir-iki ay sonrasında da Bulldozerler çıkar.
Şu Santy zımbırtısı Türkiye'ye çabuk gelse de,onları incelesek bari.
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CrySystem 8 yıl
Bulldozer karşılaşması nasıl geçecek meraktayız ...
netbook piyasası kızışacak gibi

atom dan çok ekmek yedi intel ...
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renklem 8 yıl
keşke bulldozer de yılın 2. yarısına kalmasa. acaba mevcut i7 serisi 4 çekirdek / 4 izlekli işlemcilere göre fiyat farkı olacak mı muadil saint bridge tabanlı (4 çekirdek / 4 izlek) işlemcilerin.
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