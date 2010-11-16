Intel yeni nesil Sandy Bridge işlemcilerini 5 Ocak'ta lanse edecek

Intel çıkışı merakla beklenen yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için resmi lansman tarihini açıkladı. Intel cephesinden gelen bilgiye göre Sandy Bridge tabanlı ikinci jenerasyon Core işlemci ailesi 5 Ocak'ta lanse edilecek. Tüketici Elektroniği Fuarı (CES '11) ile eş zamanlı yapılacak lansman için belirlenen merkez ise Las Vegas'daki Venetion Oteli.

Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi, Nehalem mimarisinden bu yana Intel'in yapacağı en radikal güncelleme olacak. Firmaya yakın kaynaklar tarafından Netburst mimarisinden Core jenerasyonuna geçiş sürecindeki performans sıçramasının bir benzerini tekrarlayağı belirtilen Sandy Bridge mimarisi önemli güncellemeler ile geliyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler için altı çizilen en önemli özellik yeni grafik birimi. Intel'in mevcut işlemci tasarımlarından farklı olarak, işlemci ve grafik biriminin aynı çatı altıda doğal bir bütünü oluşturduğu Sandy Bridge işlemcilerindeki yeni grafik birimin, orta segmentteki mobil GPU'lara yakın performans sunduğu belirtiliyor.

LGA1155 formunda olan yeni işlemciler 6 serisi çipsete sahip anakartlarla kullanılacaklar. En azından ilk modelleri çift kanal bellek desteği sunacak olan Sandy Bridge tabanlı yeni işlemciler, enerji verimliliği açısından da iddialılar. Zira Intel'in açıklamalarına göre yeni işlemciler, mevcut modellere göre daha az güç tüketip daha yüksek performans suncaklar.

Intel'in Sandy Bridge lansmanıyla birlikte önde gelen bilgisayar üreticileri de bu işlemcileri kullanan masaüstü ve mobil sistemlerini pazara sunacaklar.