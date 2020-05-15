Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu

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AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini Pro versiyonlarla güncellemesinin ardından Intel’in de geleneksel vPro işlemcilerinin tanıtım tarihi geldi. Onuncu nesil Comet Lake ailesindeki masa üstü ve mobil vPro işlemciler resmiyet kazandı.

Comet Lake vPro neler sunuyor?

Intel’in vPro işlemci serisi standart işlemcilere göre yönetim ve güvenlik tarafında farklılaşıyor. Donanım seviyesinde güvenlik çözümleri sunan Intel Hardware Shield teknolojisi ve ağa bağlı cihazları yöneten Intel Endpoint Management Assistant bunlardan bazıları.

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Diğer taraftan Microsoft ile iş birliğine giden Intel bu nesilde Windows sistemlerine daha fazla yönetim ve güvenlik yetkileri vermiş. Ayrıca GPU gücüyle güvenli alanlarda yaşanan saldırılar da yapay zeka algoritmaları tarafından tespit edilebiliyor.

Mobil Comet Lake tarafında H serisi ve U serisi toplam 9 işlemci yer alıyor. H serisinde 4, 6 ve 8 çekirdekli işlemciler yer alıyor. Intel HD 630 grafik birimi barındıran işlemcilerin TDP değeri 45W. U serisinde ise 15W TDP değerine sahip 4 ve 6 çekirdekli 3 işlemci mevcut.

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Masa üstü tarafında ise toplam 11 işlemci yer alıyor. Core i9 serisi 10 çekirdek ve 20 izlek birimli. TDP değerleri 35W, 65W, 125W şeklinde değişiyor. Core i7 serisi yine 3 işlemciden oluşuyor ancak çekirdek sayısı 8. Core i5 serisinde ise 6 çekirdekli 5 işlemci bulunuyor.

Intel’in bu nesilde Core i5 altına vPro versiyonu sunmadığı görülüyor. Ayrıca bazı işlemcilerin hız aşırtılabildiği ifade ediliyor. Yine Intel’in ilk kez Q serisi çipsetler yerine tüm 400 serisi çipsetlere uyumluluk sağladığı ve böylece daha geniş bir kitleye vPro işlemcileri sunmak istediği belirtiliyor.

https://www.anandtech.com/show/15795/intel-announces-10th-gen-comet-lake-vpro-all-400series-chipsets-supported

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