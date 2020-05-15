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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu

    Intel'in Comet Lake mimarisi vPro işlemcilerine kavuştu. Mobil ve masa üstü tarafında toplam 20 işlemci kurumsal çapta güvenlik ve yönetim çözümleri sunacak.
    1 gün
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu
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    AMD’nin Ryzen 4000 APU serisini Pro versiyonlarla güncellemesinin ardından Intel’in de geleneksel vPro işlemcilerinin tanıtım tarihi geldi. Onuncu nesil Comet Lake ailesindeki masa üstü ve mobil vPro işlemciler resmiyet kazandı.

    Comet Lake vPro neler sunuyor?

    Intel’in vPro işlemci serisi standart işlemcilere göre yönetim ve güvenlik tarafında farklılaşıyor. Donanım seviyesinde güvenlik çözümleri sunan Intel Hardware Shield teknolojisi ve ağa bağlı cihazları yöneten Intel Endpoint Management Assistant bunlardan bazıları.

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    Ayrıca Bkz. "Apple uyumlu SteelSeries Nimbus+ kontrolcüsü tanıtıldı"

    Diğer taraftan Microsoft ile iş birliğine giden Intel bu nesilde Windows sistemlerine daha fazla yönetim ve güvenlik yetkileri vermiş. Ayrıca GPU gücüyle güvenli alanlarda yaşanan saldırılar da yapay zeka algoritmaları tarafından tespit edilebiliyor.

    Mobil Comet Lake tarafında H serisi ve U serisi toplam 9 işlemci yer alıyor. H serisinde 4, 6 ve 8 çekirdekli işlemciler yer alıyor. Intel HD 630 grafik birimi barındıran işlemcilerin TDP değeri 45W. U serisinde ise 15W TDP değerine sahip 4 ve 6 çekirdekli 3 işlemci mevcut.

    Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu
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    Masa üstü tarafında ise toplam 11 işlemci yer alıyor. Core i9 serisi 10 çekirdek ve 20 izlek birimli. TDP değerleri 35W, 65W, 125W şeklinde değişiyor. Core i7 serisi yine 3 işlemciden oluşuyor ancak çekirdek sayısı 8. Core i5 serisinde ise 6 çekirdekli 5 işlemci bulunuyor.

    Intel’in bu nesilde Core i5 altına vPro versiyonu sunmadığı görülüyor. Ayrıca bazı işlemcilerin hız aşırtılabildiği ifade ediliyor. Yine Intel’in ilk kez Q serisi çipsetler yerine tüm 400 serisi çipsetlere uyumluluk sağladığı ve böylece daha geniş bir kitleye vPro işlemcileri sunmak istediği belirtiliyor.

    Intel yeni vPro işlemcilerini duyurdu



    https://www.anandtech.com/show/15795/intel-announces-10th-gen-comet-lake-vpro-all-400series-chipsets-supported Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lzerk (Yusuf İlter) 1 gün en beğenilen
    Arka kapı sayısı azaltılmış intel işlemciler Vpro
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün lzerk
    Yada öyle deyip daha fazlası koyulmuşta olabilir. Nasıl olsa güvenliymiş deyip alıp kullanacak olan çok.
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jon_Kar 16 sa.
    eski işlemcileri ısıtıp koyuyorlar
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    lzerk (Yusuf İlter) 1 gün en beğenilen
    Arka kapı sayısı azaltılmış intel işlemciler Vpro
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün lzerk
    Yada öyle deyip daha fazlası koyulmuşta olabilir. Nasıl olsa güvenliymiş deyip alıp kullanacak olan çok.
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