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    Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında

    Donanımseverler yıllar sonra yeni mimari haberinin ardından Rocket Lake’i heyecanla bekliyor. Buna karşın Intel yüksek frekanslı 10/20 Comet Lake yongasının da iyi bir fikir olabileceğini düşünüyor.
    15 Şubat 2021, 23:30 (2 gün)
    1,4b
    2
    11
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında
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    Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcilerinde şimdiye kadar çalışma frekansı kanadında Comet Lake’e kıyasla bir nebze düşüş dikkatimizi çekmişti. Ayrıca firma Rocket Lake’te üst segment çözümlerde 10 çekirdekten 8 çekirdeğe düşecek.

    Core i9-10900KS Special Edition ufukta görüldü

    Görünüşe göre Intel Skylake mimarili çekirdeklerin yüksek frekans avantajını Rocket Lake işlemcilerinin yanında sunacak. Ortaya çıkan listeye göre mavi ekip Core i7-8086K ve Core i9-9900KS’nin ardından 3. bir Special Edition model hazırlıyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor"

    Core i9-10900K’ya kıyasla daha yüksek boost frekansıyla gelmesi beklenen yonga ayrıca tüm çekirdekleriyle de kardeşinden daha yüksek seviyeleri görebilir. Ayrıca 10 çekirdek 20 izlekli Core i9 çözümünün Rocket Lake’e 6-7 hafta kala ortaya çıkması dikkat çekiyor.



    https://www.techpowerup.com/278504/intel-readies-core-i9-10900ks-special-edition-processor-refreshes-comet-lake Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    S sething (sething ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keriz silkeleme edition..
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    huso 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kim ne derse desin 9900KS benim gozumde 10700K dan daha iyi islemci, bu islemci de 5,5GHZ falan calısırsa gayet iyi islemci olur.Tabi fiyatı da onemli cunku zaten bitmis bir seri ve 11900K 2C 4 İzlek eksige ragmen 10900K dan Multicore da dahi daha yuksek skor almıs bir islemci bu islemci Duzgun Z490 ı olup da 5.5GHZ flaan gormek isteyen icin guzel bir islemci olacaktır.
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    şişşttt numara yapma.
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    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence ismi Refurbished edition olmalıydı habire elden geçirip piyasaya yeni ürün gibi sürüyorlar.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bunları vututuculara benzetiyorum.Ameleler araba bağırınca hızlı gittiklerini sanıyorlar. Bunlarda ooo 5.5 ghz süper işlemciiii
    Bu gidişle elektrikli ısıtıcı üreten firmalar topu dikecek.
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    Timeguard (Hasan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pekte gerek yok çünkü ekran kartı yok.
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    V V4LKyR 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rocket Lake'e hala 6-7 hafta mı var?

    Hakkında o kadar fazla haber var ki, çoktan çıktı da millet kullanıyor sanıyordum.

    Yer gök Rocket Lake haberi.
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    S sething (sething ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keriz silkeleme edition..
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    REDSTONE (REDSTONE ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    APEX ve DARK sahipleri şimdiden bilenmişlerdir.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunun TDPsi ne kadar olacak merak ediyorum. 9900KS, 200 Watt üzeri idi %100 yük altında.
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyatta Special Edition mı?
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    S sething (sething ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Pence1
    İntel yazisini gormediniz mi?
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    1402 kez okundu.
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    intel core i9-10900ks, intel comet lake-s ve
    4 etiket daha intel cypress cove intel skylake intel core i9-10900KS special edition Donanım
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