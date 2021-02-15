Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında

Tam Boyutta Gör

Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake işlemcilerinde şimdiye kadar çalışma frekansı kanadında Comet Lake’e kıyasla bir nebze düşüş dikkatimizi çekmişti. Ayrıca firma Rocket Lake’te üst segment çözümlerde 10 çekirdekten 8 çekirdeğe düşecek.

Core i9-10900KS Special Edition ufukta görüldü

Görünüşe göre Intel Skylake mimarili çekirdeklerin yüksek frekans avantajını Rocket Lake işlemcilerinin yanında sunacak. Ortaya çıkan listeye göre mavi ekip Core i7-8086K ve Core i9-9900KS’nin ardından 3. bir Special Edition model hazırlıyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor"

Core i9-10900K’ya kıyasla daha yüksek boost frekansıyla gelmesi beklenen yonga ayrıca tüm çekirdekleriyle de kardeşinden daha yüksek seviyeleri görebilir. Ayrıca 10 çekirdek 20 izlekli Core i9 çözümünün Rocket Lake’e 6-7 hafta kala ortaya çıkması dikkat çekiyor.

https://www.techpowerup.com/278504/intel-readies-core-i9-10900ks-special-edition-processor-refreshes-comet-lake

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.