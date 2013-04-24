Intel'den 335 serisi 80GB kapasiteli yeni SSD depolama sürücüsü

SSD depolama sürücülerine ciddi yatırımlar yapan Intel, 335 serisi ürün gamına 80GB kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. Giriş seviyesine konumlandırılan SSDSC2CT080AK5 model kodlu yeni sürücü, 180GB ve 240GB kapasiteli üst modellerinde serinin üçüncü modeli olarak pazara sunulurken, teknik özelliklerin merkezinde SandForce'un SF-2281 kontrolcüsü ile Intel üretimi 20nm MLC NAND yongalarının olduğunu görmekteyiz.

Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma performansı saniyede 500MB, sıralı yazma performansı ise saniyede 450MB olan sürücü, SATA-III yani SATA 6Gbps arayüzünü kullanıyor. 9.5mm kalınlığında ve 2.5-inç form faktöründe olan sürücü, TRIM ve NCQ gibi son kullanıcı odaklı SSD'lerde sıkça görülen özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda hem sadece sürücüden oluşan OEM versiyonu hem de yuva adaptörü ile dosya taşıma yazılımını içeren kutulu versiyonuyla raflara giriş yapacak olan 80GB kapasiteli yeni SSD'nin, Avrupa'da vergiler hariç 110 Avro civarı bir fiyatlandırma ile çıkması bekleniyor.

Hem son kullanıcı tarafında hem de profesyonel ihtiyaçlara yönelik farklı SSD modelleri hazırlayan Intel, ürün gamını geliştirmeyi sürdürüyor. mSATA formundaki kompakt SSD modellerinden DC S3700 gibi kontrolcüsü de kendisine ait SATA ya da PCIe tabanlı sürücülerle pazarda olan Intel, üretim teknolojilerinden gelen avantajını değerlendirme hedefinde.