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Intel'den 335 serisi 80GB kapasiteli yeni SSD depolama sürücüsü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den 335 serisi 80GB kapasiteli yeni SSD depolama sürücüsü
SSD depolama sürücülerine ciddi yatırımlar yapan Intel, 335 serisi ürün gamına 80GB kapasiteli yeni bir model daha ekliyor. Giriş seviyesine konumlandırılan SSDSC2CT080AK5 model kodlu yeni sürücü, 180GB ve 240GB kapasiteli üst modellerinde serinin üçüncü modeli olarak pazara sunulurken, teknik özelliklerin merkezinde SandForce'un SF-2281 kontrolcüsü ile Intel üretimi 20nm MLC NAND yongalarının olduğunu görmekteyiz.
Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma performansı saniyede 500MB, sıralı yazma performansı ise saniyede 450MB olan sürücü, SATA-III yani SATA 6Gbps arayüzünü kullanıyor. 9.5mm kalınlığında ve 2.5-inç form faktöründe olan sürücü, TRIM ve NCQ gibi son kullanıcı odaklı SSD'lerde sıkça görülen özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Yakın zamanda hem sadece sürücüden oluşan OEM versiyonu  hem de yuva adaptörü ile dosya taşıma yazılımını içeren kutulu versiyonuyla raflara giriş yapacak olan 80GB kapasiteli yeni SSD'nin, Avrupa'da vergiler hariç 110 Avro civarı bir fiyatlandırma ile çıkması bekleniyor. 
Hem son kullanıcı tarafında hem de profesyonel ihtiyaçlara yönelik farklı SSD modelleri hazırlayan Intel, ürün gamını geliştirmeyi sürdürüyor. mSATA formundaki kompakt SSD modellerinden DC S3700 gibi kontrolcüsü de kendisine ait SATA ya da PCIe tabanlı sürücülerle pazarda olan Intel, üretim teknolojilerinden gelen avantajını değerlendirme hedefinde. 

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IRyujin 6 yıl
Demek üstünde çizgi olunca daha pahalı oluyor, hmm.
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WarSaw 6 yıl
100TL veririm uygunsa mağazada görüşelim.
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itachi237 6 yıl
intelin fiyat düşürme amacında olmadığı belli ocz ile devam. hızlarda normal hani, extra sunduğu tek şey 5 yıl garanti.
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erdem3113 6 yıl
Benim anlamadığım SSD lerin kapasitelerinin yükselmesi gerekirken her yeni modelde kapasite azalıyor sebebi nedir ?
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borcuhan77 6 yıl
Modellerde artık kapasite azalırken fiyatmı artıyo noluyoo?
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Ne zaman düşecek bunların fiyatları anamadım bu işi.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
110 avro demek...
bir de evergiler hariç
o fiyata 128gb alınır
gerçi 180lik 335 ile 240lık arasında 20-30lira fark var
fiyat politikası saçma
bz düşecek diye beklerken..
anlaşılan çok bekleriz daha
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erkan0075 6 yıl
1GB=1USD bariyerinde (ABD fiyatı olarak) gezinmeye başladı SSD'ler. Bu nedenle biraz yüksek gibi fiyat.
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kasim33 6 yıl
80 gb ??
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memoseler 6 yıl
Biriside çıkıp şunları hdd fiyatına satsa o kadar çok satarki şimdikinden 10 kat daha fazla kâr eder.
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umut_baris 6 yıl
110 avro.

Çok güzel biz yine sabit disklere devam.

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Dr. Jonathan Hemlock 6 yıl
Üstündeki çizgiler güzel durmuş.
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