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Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel

Bir süredir, K serisi haricindeki Skylake işlemcilerin pek çoğunda hız aşırtma imkanı veren anakart güncellemeleri yayımlanıyor ancak Intel buna müdahale etmekte gecikmedi.
3 yıl
4,2b
1
14
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel


Yıllardır Intel'in hız aşırtma konusunda büyük bir kısıtlaması mevcut ve sadece K serisi altında topladığı işlemcilere bu imkanı sunuyor. Firma bu seride özel optimizasyonlar sunarken, kullanıcıların diğer işlemcileri zorlayarak bileşenlere zarar verme ihtimalinin de önüne geçmiş oluyor. 

Bununla birlikte Skylake tabanlı işlemcilerde bir değişiklik gündeme gelmişti. Bir BIOS güncellemesi ile taban frekans değeri artırılarak hız aşırtma yapılabiliyordu. Hız aşırtma tutkunlarını oldukça heyecanlandıran bu haber sonrasında; ASRock, Asus, MSI gibi pek çok anakart üreticisi gerekli güncellemeyi sunmaya başlamıştı. Güncelleme Z170, H170, B170 ve B150 çipsetli anakartlarda çalışabiliyordu. 


Gelen son bilgilere göre ise, Intel sürece müdahale etti. Anakart üreticilerine bildirimde bulunan firma, bu tür bir hız aşırtma türünü kesinlikle desteklemediklerini ve işlemcinin belirtilen değerlerin üzerine zorlanması halinde de çalışmasını garanti etmediklerini ifade etti. Bu açıklama sonrasında anakart üreticileri, yaptıkları BIOS güncellemelerini geri almaya başladı. Yani hız aşırtma macerası başlamadan bitti. 

Intel, bu imkanı bir yazılım açığı olarak görüyor ve işlemciler için risk oluşturduğunu düşünüyor. Yani yine eskisi gibi, hız aşırtma imkanı sadece K serisi işlemcilerde bulunmaya devam edecek. Bunun dışındaki standart işlemci serilerine, kesinlike hız aşırtma imkanı verilmeyecek. 

http://www.guru3d.com/news-story/intel-halts-cheap-non-k-overclocking-by-closing-skylake-bios-loophole.html Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
CVenturas

Ekrem71 bu kadar elestiri aliyor hala hurriyet tarzi dandik haber yapmaktan vazgecmiyor. Alttaki arkadas dogru söylüyor. Stop ne hocam?


Hürriyet mi? o zaman bir sonraki başlık böyle olur "O firma öyle bir karar aldı ki..."
CVenturasEkrem71 bu kadar elestiri aliyor hala hurriyet tarzi dandik haber yapmaktan vazgecmiyor. Alttaki arkadas dogru söylüyor. Stop n...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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CHLDMD 3 yıl
Ekrem bey lütfen bir "STOP" yahu! Daha fazla katletmeden Türkçeyi "STOP"!
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Nikomer 3 yıl
Manav düşünmüyor sattığı elmanın müşteriyi ne kadar beslediğini. Intel bunu bileşenlere zarar vermemesi için kaldırmadı, insanlar aynı işlemciyi daha çok para verip oc yapabilsin diye kaldırdı. OC yapan kişinin sorumluluğu zaten kendine aittir ve bunu firmaya gidip "işte ben oc yaptım çipset yandı, bana yeni cpu verin" diyen kimse de olamaz. Intel burda kullanıcıları düşünüyormuş ayağına ticari uyanıklık yapıyor.
Manav düşünmüyor sattığı elmanın müşteriyi ne kadar beslediğini. Intel bunu bileşenlere zarar vermemesi için kaldırmadı, insanlar aynı işlemciyi daha çok para v...
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OneMinuteTR 3 yıl
Ekrem bey stop diyenler burayı terk etsin illalah artık yeter
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Glorfindel1907 3 yıl
Bu kadar geç kalmasına şaşırdım ben intelin
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black modern 3 yıl
Bioslar herkezin erişebilecegi şekilde bi çok overclock sitesinde mevcut indirin kullanın intel avcunu yalasın bende k serisi kullanıyorum ama ebesinin parasına satıyor intelde gerçi onlarda bilmiyordur bir işlemci bir aylık asgari ücret kadar türkiyede.
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kadirirdem 3 yıl
kullanıcıları düşünüyormuş ayağına yatıp burada insanları yeme İntel...
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alito 3 yıl
Hiç şaşırmadım, İntel'den beklediğim bir hamleydi.
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X-FI 3 yıl
Sizde yeni çıkacak olan BIOS güncellemesini indirmeyin :) Zaten sistemde sıkıntı yoksa herhangi bir firmware güncellemesi yapılması zorunlu değil.
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OverClocK1ng 3 yıl
CHLDMD
Ekrem bey lütfen bir STOP yahu! Daha fazla katletmeden Türkçeyi STOP!

İyi de herkes bilir ki, Ekrem arkadaşımızın yaptığı haberlerdeki yazım hatalarını, devrik cümleleri, kendinden bir şeyler katmasını ve virgül kullanmamasını en çok ben eleştiririm. Bir editör böyle yapmamalı derim ama yukarıdaki yazıyı okudum ve bir sorun görmedim. Buna rağmen sırf eleştirmek için de adama laf etmemeli bence. Üstelik 1 kişi + verdi diye aynı fikirde olmayan üyeler bile adama 8-10 tane + veriyor. Forumda böyle bir şey var. Hani bir dağdan bir koyun atlar da diğerleri de peşinden atlar ya. Benzetmek gibi olmasın ama öyle bir ruh hali var. Sırf adam çok hata yapıyor diye de adamın hatasız haberine "Türkçe'yi katlettin, STOP" demek doğru değil bence. Red Kit misali...
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acmtncy 3 yıl
V4LKyR
2011den beri K serisi olmayan Core i3 550 işlemcimi 4.6GHz hızda kullanmaktayım. (Stok hızı 3.2GHz)Geçiniz bu işleri Intel.

1. nesil core işlemcileri blck frekansını arttırarak OC olabiliyor fakat çoğunda çarpan kilitli. Ben de zamanında i5-750'nin 133mhz olan frekansını (133*20 çarpan= 2.66ghz) 170mhz yaparak 3.4ghz'de çalıştırdım.
Fakat, daha sonraki işlemcilerde blck frekansını fazla değiştiremiyorsunuz. 100 olan bu frekansı 105'in üstüne çıkarmayı bile tavsiye etmiyorlar. Tabi arttıran var ama eskisi gibi stabil değil. Onun yerine çarpan arttırılıyor. Yani 2./3./4. nesil işlemcilerle büyük ihtimalle benzer bir OC yapamazsınız.
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Nikomer 3 yıl
Manav düşünmüyor sattığı elmanın müşteriyi ne kadar beslediğini. Intel bunu bileşenlere zarar vermemesi için kaldırmadı, insanlar aynı işlemciyi daha çok para verip oc yapabilsin diye kaldırdı. OC yapan kişinin sorumluluğu zaten kendine aittir ve bunu firmaya gidip "işte ben oc yaptım çipset yandı, bana yeni cpu verin" diyen kimse de olamaz. Intel burda kullanıcıları düşünüyormuş ayağına ticari uyanıklık yapıyor.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
CVenturas

Ekrem71 bu kadar elestiri aliyor hala hurriyet tarzi dandik haber yapmaktan vazgecmiyor. Alttaki arkadas dogru söylüyor. Stop ne hocam?


Hürriyet mi? o zaman bir sonraki başlık böyle olur "O firma öyle bir karar aldı ki..."
1 Yanıt Yanıtla +13
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umut_baris 3 yıl Guest-05F99D7C6
SgtLittleNoob

CVenturas

Ekrem71 bu kadar elestiri aliyor hala hurriyet tarzi dandik haber yapmaktan vazgecmiyor. Alttaki arkadas dogru söylüyor. Stop ne hocam?


Hürriyet mi? o zaman bir sonraki başlık böyle olur "O firma öyle bir karar aldı ki..."


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V4LKyR 3 yıl
2011'den beri K serisi olmayan Core i3 550 işlemcimi 4.6GHz hızda kullanmaktayım. (Stok hızı 3.2GHz)
Geçiniz bu işleri Intel.
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