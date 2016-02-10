Intel'den K serisi harici Skylake işlemcilerin hız aşırtılmasına engel





Yıllardır Intel'in hız aşırtma konusunda büyük bir kısıtlaması mevcut ve sadece K serisi altında topladığı işlemcilere bu imkanı sunuyor. Firma bu seride özel optimizasyonlar sunarken, kullanıcıların diğer işlemcileri zorlayarak bileşenlere zarar verme ihtimalinin de önüne geçmiş oluyor.





Bununla birlikte Skylake tabanlı işlemcilerde bir değişiklik gündeme gelmişti. Bir BIOS güncellemesi ile taban frekans değeri artırılarak hız aşırtma yapılabiliyordu. Hız aşırtma tutkunlarını oldukça heyecanlandıran bu haber sonrasında; ASRock, Asus, MSI gibi pek çok anakart üreticisi gerekli güncellemeyi sunmaya başlamıştı. Güncelleme Z170, H170, B170 ve B150 çipsetli anakartlarda çalışabiliyordu.









Gelen son bilgilere göre ise, Intel sürece müdahale etti. Anakart üreticilerine bildirimde bulunan firma, bu tür bir hız aşırtma türünü kesinlikle desteklemediklerini ve işlemcinin belirtilen değerlerin üzerine zorlanması halinde de çalışmasını garanti etmediklerini ifade etti. Bu açıklama sonrasında anakart üreticileri, yaptıkları BIOS güncellemelerini geri almaya başladı. Yani hız aşırtma macerası başlamadan bitti.





Intel, bu imkanı bir yazılım açığı olarak görüyor ve işlemciler için risk oluşturduğunu düşünüyor. Yani yine eskisi gibi, hız aşırtma imkanı sadece K serisi işlemcilerde bulunmaya devam edecek. Bunun dışındaki standart işlemci serilerine, kesinlike hız aşırtma imkanı verilmeyecek.

http://www.guru3d.com/news-story/intel-halts-cheap-non-k-overclocking-by-closing-skylake-bios-loophole.html