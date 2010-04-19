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Intel'den çift çekirdekli iki yeni işlemci: Core i5 680 ve Pentium E5500

9 yıl
9,8b
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5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisini geçtiğimiz ay pazara sunan Intel, ürün gamını çift çekirdekli iki yeni model ile genişletiyor. Intel'in yeni işlemcilerinden ilki, şimdiye kadar hazırlanmış çift çekirdekli en hızlı işlemci olarak gösterilen Core i5 680. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1156 formundaki yeni işlemci, 3.60 GHz (27 x 133 MHz) çalışma frekansıyla geliyor ve Turbo Boost teknolojisiyle 3.86GHz'e kadar çıkabiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan diğer işlemcilerde olduğu gibi entegre grafik birimine (HD Graphics) sahip olan işlemci 4MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. Isıl güç tasarımı 73 Watt olan işlemci, adetli alımlarda 294$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Intel'in çift çekirdekli iki yeni işlemcisi ise Core i5 680 ile kıyaslandığında daha çok maliyet odaklı sistemleri hedef alan Pentium E5500. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA775 formundaki yeni işlemci, 800MHz FSB hızını destekliyor ve 2.8GHz'de görev yapıyor. 2MB Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan ve 65 Watt TDP ile gelen işlemci adetli alımlarda 75$ seviyesindeki fiyatıyla kullanıma sunuluyor.


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Batuist 9 yıl
intel dünkü teknolojiyi ısıtıyor sadece...
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Tolgá 9 yıl
E5500 de 3.2 ile falan gelseydi güzel olurdu
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MÇKR_06 9 yıl
yürü intel
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Ozn.Onl 9 yıl
e5500 mantıklı bir seçime benziyor eski sistemlerini uprage etmek isteyenler için :)
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