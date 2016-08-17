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Intel’den geliştiricilere özel uçuşa hazır drone: Aero

Intel geleneksel olarak düzenlediği geliştirici konferansında kullanıcıların kendi uygulamalarını hazırlayarak test edebilecekleri yeni drone’u Aero’yu görücüye çıkardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Intel’den geliştiricilere özel uçuşa hazır drone: Aero
 
Geliştirici konferansında insansız hava araçlarının önemine ve gelecekteki kullanım alanlarına değinen Intel, şu an piyasada satışa sunulan çoğu drone’un eğlence ya da ticari amaçla hizmet verdiğini belirtti. Kullanıcıların projelerini hayata geçirerek daha özel ve yetenekli işlerin ortaya çıkmasını hedefleyen teknoloji devi, bu amaçlar çerçevesinde hazırlanan yeni insansız hava aracı Aero’yu tanıttı.
Geliştiricilerin drone’lar için kendi yazılımlarını hazırlayarak test edebilmelerini sağlayan uçuşa hazır Aero, uygulamaları gökyüzüne çıkarmanın en hızlı ve kolay yolu olarak nitelendiriliyor. Kullanıcılar Intel’in bu hamlesiyle birlikte ihtiyaçları olan tüm ekipmanları ve parçaları kolaylıkla edinerek direkt yazılım üzerine gidebiliyorlar.
Intel’in RealSense kameralarına ve Atom işlemciye sahip Aero ayrıca AirMap adı verilen, uçuş rotalarının hazırlanmasını sağlayan bir uygulamayla birlikte geliyor. Üstelik kendi insansız hava aracını geliştirmek isteyenlere işlemci devresini (349 dolar) ve RealSense kamera kitini (199 dolar) harici bileşen olarak satacağını duyuran Intel’in bu hamlesi bağımsız geliştiriciler için büyük önem arz ediyor.

https://newsroom.intel.com/chip-shots/new-opportunities-tech-drone-developers-enthusiasts/ Yorum Yaz
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Üstelik kendi insansız hava aracını geliştirmek isteyenlere işlemci devresini (349 dolar)...


Intelin masaüstü haricinde Arm ile asla rekabet edemeyeceğinin başka bir kanıtı. Düdükleyecek adam arıyorlar.

friendlyarm.com/...
aliexpress.com/...
hardkernel.com/...
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Deleted_User-04 3 yıl
Bu dronelar satılıyor mu ?
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