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Ford ve Baidu'dan otonom araçlara ortak yatırım

Otonom araçların maliyetlerinin düşürülmesi için güçlerini birleştiren Ford ve Baidu, sektörün en önemli LIDAR sensör üreticisine 150 milyon dolar ortak yatırımda bulunmaya hazırlanıyorlar.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Amerikalı otomobil devi Ford ve Çinli arama motoru Baidu yayınladıkları açıklama ile geleceğe yönelik önemli bir yatırıma imza atacaklarını duyurdular. Otonom araçlar için hayati öneme sahip LIDAR sensörlerin en önemli üreticilerinden Velodyne’a 150 milyon dolar ortak yatırıma hazırlanan şirketlerin bir numaralı amaçları ise maliyetlerin düşürülmesi.
Radar teknolojisiyle benzerlik gösteren, radyo dalgaları yerine lazer darbeleri kullanarak bir nesne ya da yüzeyin uzaklığının anlaşılmasını sağlayan LIDAR sensörleri, otonom araçların sürüş yetenekleri için büyük önem arz ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Velodyne CEO’su David Hall, yatırımla birlikte üretim maliyetlerinin düşeceğini, böylelikle sensörlerin daha ulaşılabilir ve dağıtımının kolay bir hale geleceğini belirtti. Bu durumun bir sonucu olarak da gelecekte otonom araçların fiyatları makul seviyelere çekilerek daha fazla kişiye hitap etmesi sağlanacak.
Daha önce otonom araçlar alanındaki girişmleriyle bilinen Baidu, bu alandaki teknolojilerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 100 kişilik bir ekip kurmuştu. Aynı şekilde Ford da diğer büyük otomobil üreticileri gibi kapalı kapılar ardında kendi kendine gidebilen araçlar için çalışmalar yürütüyor. Sektör için oldukça önemli olan yatırımın kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

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