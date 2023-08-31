Yapay zeka ilk kez gerçek hayattaki bir sporda insanları yendi

Deep Blue satranç dünyasında, AlphaGo ise Go oyununda yapay zekanın hakimiyetini kurmuştu. Her iki sistem de milyonlarca geçmiş oyun ve milyonlarca potansiyel hamle ve strateji üzerinde eğitilerek alanlarındaki en iyi oyuncuları yenmişti. Ancak şimdi, ilk kez, yapay zeka gerçek dünyada, fiziksel bir sporda dünyanın en iyilerinden bazılarını yenmeyi başarıyor.
Yapay zeka drone yarışında insanları yendi
Daha önce FPV perspektifinden üst düzey bir drone yarışı izlediyseniz, bunun ne kadar beceri, hız, hassasiyet ve dinamik kontrol gerektirdiğini bilirsiniz. Formula 1'i sürücünün perspektifinden izlerken olduğu gibi insan beyninin nasıl bu kadar hızlı hesaplamalar yapabildiğini ve değişen durumlara gerçek zamanlı olarak nasıl yanıt verebildiği görmek oldukça etkileyici.
Zürih Üniversitesi ve Intel'den araştırmacılar tarafından geliştirilen Swift adlı bir yapay zeka sistemi, sıkı ve teknik bir 3D yarış pistini hızlı bir şekilde öğrenerek iki insan dünya şampiyonunu ve üç kez İsviçre ulusal şampiyonunu kafa kafaya yarışta yenmeyi başardı. Swift üstelik en hızlı yarış zamanını da elde etti.
Nihayetinde ise Swift, bir hangarda inşa edilen 25 x 25 metrelik pistte hünerlerini sergiledi. İki kez MultiGP uluslararası Dünya Kupası şampiyonu olan Thomas Bitmatta, Swift AI’ın insanlık dışı bir hassasiyetle keskin manevralar yapmasını “çılgınlık” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Swift’in attığı en hızlı tur, bir insanın attığı en iyi turdan tam yarım saniye daha hızlıydı. Bu gibi küçük alan yarışlarında yarım saniye oldukça büyük bir değer.
Öte yandan insanların değişen koşullara daha iyi uyum sağladığı da ortaya kondu. Hangar, simülasyon ortamından daha fazla güneş ışığı aldığında Swift, yarışta başarısız oldu. Dolayısıyla insan beyni, en azından şimdilik uyum sağlamada gösterdiği sınırsız uyarlanabilirlikle üstün durumda. Aşağıdaki videodan yarışları izleyebilirsiniz.Kaynakça https://newatlas.com/drones/ai-defeats-humans-drone-racing/ https://www.news.uzh.ch/en/articles/media/2023/Drone-race.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.