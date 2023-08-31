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    Yapay zeka ilk kez gerçek hayattaki bir sporda insanları yendi

    Yapay zeka ile insanların şimdiye kadar bazı alanlarda karşı karşıya geldiğini görmüştük. Ancak şimdi ilk defa gerçek hayattaki bir sporda yapay zeka, en iyi insan sporculara üstünlük kuruyor.
    Yapay zeka ilk kez gerçek hayattaki bir sporda insanları yendi Tam Boyutta Gör
    Zürih Üniversitesi araştırmacıları tarafından tasarlanan otonom bir yapay zeka, dinamik uçuşta esrarengiz bir hassasiyet göstererek dünya şampiyonu seviyesindeki üç pilotu defalarca yenmeyi başardı. Yapay zekada yeni bir “Deep Blue” anı yaşanırken daha önce hiçbir yapay zeka sistemi gerçek dünya koşullarında ve fiziksel bir sporda insanları yenememişti.

    Deep Blue satranç dünyasında, AlphaGo ise Go oyununda yapay zekanın hakimiyetini kurmuştu. Her iki sistem de milyonlarca geçmiş oyun ve milyonlarca potansiyel hamle ve strateji üzerinde eğitilerek alanlarındaki en iyi oyuncuları yenmişti. Ancak şimdi, ilk kez, yapay zeka gerçek dünyada, fiziksel bir sporda dünyanın en iyilerinden bazılarını yenmeyi başarıyor.

    Yapay zeka drone yarışında insanları yendi

    Daha önce FPV perspektifinden üst düzey bir drone yarışı izlediyseniz, bunun ne kadar beceri, hız, hassasiyet ve dinamik kontrol gerektirdiğini bilirsiniz. Formula 1'i sürücünün perspektifinden izlerken olduğu gibi insan beyninin nasıl bu kadar hızlı hesaplamalar yapabildiğini ve değişen durumlara gerçek zamanlı olarak nasıl yanıt verebildiği görmek oldukça etkileyici.

    Zürih Üniversitesi ve Intel'den araştırmacılar tarafından geliştirilen Swift adlı bir yapay zeka sistemi, sıkı ve teknik bir 3D yarış pistini hızlı bir şekilde öğrenerek iki insan dünya şampiyonunu ve üç kez İsviçre ulusal şampiyonunu kafa kafaya yarışta yenmeyi başardı. Swift üstelik en hızlı yarış zamanını da elde etti.

    Yapay zeka ilk kez gerçek hayattaki bir sporda insanları yendi Tam Boyutta Gör
    Swift sistemi, pistte ve geçitlerde yolunu görmek için insan pilotlarla aynı tek kameralı görüş düzeneğini kullandı ancak aynı zamanda yerleşik ölçüm biriminden gelen gerçek zamanlı ivmelenme, hız ve yönelim verilerini kullanma avantajına da sahipti. Swift, pisti 100 drone'u sanal bir ortamda aynı anda pistte çalıştırarak öğrendi. Sim-drone'lar ilk olarak yarış pisti ortamını keşfetti, daha sonra ise pist içindeki en hızlı yolları bularak tüm yarışı çizgisini optimize etti. Tüm bu süreç ise bir saatten kısa sürdü.

    Nihayetinde ise Swift, bir hangarda inşa edilen 25 x 25 metrelik pistte hünerlerini sergiledi. İki kez MultiGP uluslararası Dünya Kupası şampiyonu olan Thomas Bitmatta, Swift AI’ın insanlık dışı bir hassasiyetle keskin manevralar yapmasını “çılgınlık” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte Swift’in attığı en hızlı tur, bir insanın attığı en iyi turdan tam yarım saniye daha hızlıydı. Bu gibi küçük alan yarışlarında yarım saniye oldukça büyük bir değer.

    Öte yandan insanların değişen koşullara daha iyi uyum sağladığı da ortaya kondu. Hangar, simülasyon ortamından daha fazla güneş ışığı aldığında Swift, yarışta başarısız oldu. Dolayısıyla insan beyni, en azından şimdilik uyum sağlamada gösterdiği sınırsız uyarlanabilirlikle üstün durumda. Aşağıdaki videodan yarışları izleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://newatlas.com/drones/ai-defeats-humans-drone-racing/ https://www.news.uzh.ch/en/articles/media/2023/Drone-race.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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