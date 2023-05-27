Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elon Musk: Yapay zeka dünyanın her yerinde askeri amaçlarla kullanılacak

    Londra'daki bir zirveye video konferans ile bağlanan Elon Musk, dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin yapay zekayı her şeyden önce silah geliştirmek için kullanmasını beklediğini söyledi.
    Oy Ver
    Elon Musk: Yapay zeka her yerde askeri amaçlarla kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Twitter CEO'su ve dünyanın önde gelen girişimcilerinden Elon Musk, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanılılacağına yönelik bir öngörüde bulundu. Londra'daki bir zirveye video konferans aracılığı ile katılan Musk'ın konuyla ilgili açıklamaları Sky News tarafından aktarıldı.

    Musk, yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurguladı. Ünlü iş adamı yapay zekanın insanlardan daha hızlı tepki verme yeteneğinin onu savaş alanı için ideal hale getirdiğini söylüyor.

    Elon Musk: Yapay zeka her yerde askeri amaçlarla kullanılacak Tam Boyutta Gör

    Savaşların kaderini yapay zekalı İHA'lar belirleyecek

    Elon Musk, sinir ağlarının askeri kullanımı için ana model olarak drone ordularının kontrolünü gösterdi. Kendisine göre gelişmiş ülkeler -özellikle de insansız hava aracı kabiliyetine sahip olanlar- arasındaki savaşlar büyük ölçüde yapay zeka kontrollü İHA savaşları olacak.

    Elon Musk: Yapay zeka her yerde askeri amaçlarla kullanılacak Tam Boyutta Gör

    Milyarder girişimcinin değerlendirmeleri, yapay zekanın askeri stratejiler üzerindeki potansiyel etkisi ve gelecekteki savaşların "evrimleşen doğası" ilgili önemli soruları gündeme getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi benzinli motor mar oto eyüp laptop ekran kararması evde kendimi nasıl hastanelik ederim rusya telefon numarası örneği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5
    POCO M5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız