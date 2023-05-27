Elon Musk: Yapay zeka dünyanın her yerinde askeri amaçlarla kullanılacak

Musk, yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurguladı. Ünlü iş adamı yapay zekanın insanlardan daha hızlı tepki verme yeteneğinin onu savaş alanı için ideal hale getirdiğini söylüyor.
Savaşların kaderini yapay zekalı İHA'lar belirleyecek
Elon Musk, sinir ağlarının askeri kullanımı için ana model olarak drone ordularının kontrolünü gösterdi. Kendisine göre gelişmiş ülkeler -özellikle de insansız hava aracı kabiliyetine sahip olanlar- arasındaki savaşlar büyük ölçüde yapay zeka kontrollü İHA savaşları olacak.
Milyarder girişimcinin değerlendirmeleri, yapay zekanın askeri stratejiler üzerindeki potansiyel etkisi ve gelecekteki savaşların "evrimleşen doğası" ilgili önemli soruları gündeme getiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)