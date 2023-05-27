Elon Musk: Yapay zeka dünyanın her yerinde askeri amaçlarla kullanılacak

Tam Boyutta Gör Twitter CEO'su ve dünyanın önde gelen girişimcilerinden Elon Musk, yapay zekanın askeri amaçlarla kullanılılacağına yönelik bir öngörüde bulundu. Londra'daki bir zirveye video konferans aracılığı ile katılan Musk'ın konuyla ilgili açıklamaları Sky News tarafından aktarıldı.

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Musk, yapay zekanın ağırlıklı olarak dünya genelinde silah geliştirmek için kullanılacağını vurguladı. Ünlü iş adamı yapay zekanın insanlardan daha hızlı tepki verme yeteneğinin onu savaş alanı için ideal hale getirdiğini söylüyor.

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Savaşların kaderini yapay zekalı İHA'lar belirleyecek

Elon Musk, sinir ağlarının askeri kullanımı için ana model olarak drone ordularının kontrolünü gösterdi. Kendisine göre gelişmiş ülkeler -özellikle de insansız hava aracı kabiliyetine sahip olanlar- arasındaki savaşlar büyük ölçüde yapay zeka kontrollü İHA savaşları olacak.

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Milyarder girişimcinin değerlendirmeleri, yapay zekanın askeri stratejiler üzerindeki potansiyel etkisi ve gelecekteki savaşların "evrimleşen doğası" ilgili önemli soruları gündeme getiriyor.

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Elon Musk: Yapay zeka her yerde askeri amaçlarla kullanılacak