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Intel'in 14nm Broadwell mimarisi: Çipseti de içeren gerçek "SoC" tasarımı

7 yıl
7,4b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ivy Bridge kod adını verdiği 22nm işlemcilerini ay sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, bir sonraki aşama olarak önümüzdeki yıl içerisinde Haswell kod adlı yeni  nesil mikroişlemci mimarisini duyuracak. Bu seri benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ancak farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenecek. Tik-Tak iş geliştirme modeline sadık kalan Intel'in daha sonraki adımı ise Broadwell kod adını verdiği işlemciler olacak. Haswell mimarisi ile devam edecek bu serinin en büyük özelliği ise 14nm fabrikasyon sürecini kullanacak olmaları. Gelişen üretim teknolojisine paralel olarak entegrasyon seviyesini arttırmayı hedefleyen Intel, Broadwell serisi 5. nesil Core işlemci ailesini gerçek "SoC" formunda geliştiriyor. System-on- Chip yani yongada sistem tasarımı günümüzde ağırlıklı olarak ARM tabanlı çözümler de görülüyor ve işlemci, sistemin tüm bileşenlerini üzerinde barındırıyor.
Broadwell ile birlikte Intel, benzer tasarım anlayışını x86 dünyasında yaygınlaştırmayı amaç ediniyor. Gelen bilgilere göre Broadwell jenerasyonu, I/O yani giriş-çıkış birimlerinin tamamına yakınının kontrolüne sahip olacak yani bu serideki işlemcilerde geleneksel işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi ile birlikte, bir kısmı mevcut işlemcilerde de olan PCI Express ve bellek kontrolcüsüne ek olarak SATA & USB kontrolcüsüne de yer verilecek. Kısaca hatırlatmak gerekirse Intel çipset bazında doğal USB 3.0 desteğine Ivy Bridge platformu ile uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni geçiş yaparken iki yıl içerisinde bu desteği işlemci içerisine almış olacak. Son 4 yılda entegre tasarım çalışmalarında önemli yol kateden Intel, bağımsız çipset yani PCH olarak bilinen platform kontrol merkezi yapısını koruyacak ancak bu yongalar Broadwell tasarımı ile birlikte iyice pasif role büründürülmüş olacak. 
Entegre bellek kontrolcüsü tasarımına AMD'den çok sonra geçiş yapan Intel, 45nm fabrikasyon süreciyle ürettiği Bloomfield işlemcilerinde ilk defa bellek kontrolcüsüne yer vermiş ardından 45nm Lynnfield işlemcileriyle kuzey köprüsündeki diğer önemli görevleri de işlemci içerisine taşımaya başlamıştı. Intel tarafındaki ilk çoklu çip modülü tasarımına sahip işlemciler 32nm  Clarkdale ve Sandy Bridge çözümleri olmuş, ilk seride entegre grafik birimi aynı işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak sunulmuş, Sandy Bridge'de ise doğal tasarımın bir parçası olarak yer almıştık entegre grafik birimi. Broadwell ile birlikte PCH ya da eski usül ifade ile kuzey köprüsü işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak yerini almış olacak. Broadwell sonrasındaki jenerasyonda ise aynı entegre grafik biriminin Clarkdale - Sandy Bridge jenerasyonları arasındaki değişimi gibi doğal tasarımın bir parçası olarak sunulması beklenebilir. Kısacası 2014 ile birlikte Intel işlemciler çipsete de sahip olacak, bu da anakart tasarımlarını değiştirecek. 

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thunderwatcher 7 yıl en beğenilen
Valla dostlar bu tiktaklara fazla kaptırmayın kendinizi... Bugün uzaya gönderilen robotların içinde P4 işlemci, hastanelerde 16 hastanın yaşamsal verilerini takip eden tıbbi cihazlarda Core2Duo işlemci kullanılıyor. Haswellmiş husvelmiş tuzak bunlar. SandyBridge ile GPU CPU içerisine alındı dürüst olun şimdi 1 allahın kulu hayrını gördü mü? Benim kuzey köprüm güney köprüm orda mutlu mutlu takılırken nedir şimdi bu neyin çabasıdır? Ne faydası vardır? Üretim mimarisi değişiyor, transistörler küçülüyorsa işlemcinin gücü artsın karıştığı işlerin sayısı değil! Mesela render olayı kalksın ortadan. Oyunlar gerçek görüntülerle çevrilsin. Flight simulator takılırken altımızdan geçen binalar çarşaf şeklinde texture'lanmış olmasın mesela. CPU'lar hayvani physx işlemleri yapsın her GPU physix destekli olsun. 128 milyon renk olsun oyunlar, tasarımlar çizgifilm halinden çıksın. Hepimiz pi sayısının 129038797361982030673578379437. basamağını hesaplayabilelim. 622321MB word dosyası açtığımda makina kasmasın. Yapsınlar işte bişeyler ama işe yarar bişey yapsınlar... USB'ler CPU içine alınacakmış... fifififififififii
Valla dostlar bu tiktaklara fazla kaptırmayın kendinizi... Bugün uzaya gönderilen robotların içinde P4 işlemci, hastanelerde 16 hastanın yaşamsal verilerini tak...
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3 Yanıt Yanıtla +59
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m_akan 7 yıl
Yongada sistemlerin kapsamı gün geçtikçe genişliyor.Gpu dahil edildi, kontrolcüler gitgide bir araya geldi, nekadar mümkün bilmiyorum ama belki ileride SSD ler ile RAM ler hatta dahada zorlayalım işlemcinin dahili cache i de bir gün birleşirse ve kablosuz teknolojideki gelişmeler (görüntü, şarj) de göz önünde bulundurulursa torunlarımızın belkide çocuklarımızın kibrit kutusu veya küp şeker gibi güçlü bilgisayarları olabilir.Bunun olumsuz tarafı bilgisayar toplama zevkinden mahrum kalacakları.Günümüzde bile tablet ve akıllı telefon satışlarının pc satışlarından fazla olduğu düşünülürse anlatacak çok anılarımız olacağı kesin.
Yongada sistemlerin kapsamı gün geçtikçe genişliyor.Gpu dahil edildi, kontrolcüler gitgide bir araya geldi, nekadar mümkün bilmiyorum ama belki ileride SSD ler ...
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Yanıtla +13
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MIKROP DOGAN 7 yıl
o zaman 2014'e kadar core 2 duo ile devam
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar herkez fikrini yazmış çizmiş.Ben buraya bir yorum yazıp çıkıcam belkide bir daha yorumum ne oldu kim ne yazdı diye gelemicem.Ama şu bir gerçektir.''2 eşek kavga eder,arada sıpa ölür'' bu lafımı heryere çekicek gerizekalılara baştan söyleyeyim denemeyin.Bu Atasözü 'nün anlamı arkadaşlar 2 firma rekabet ediyor,olan bizlere oluyor.AMD nin parası yok deniliyor fakar Ati yi satın alıyor.Herneyse benceAMD nin gruplara ayrılması gerekiyor.GPU,CPU.yani Başarılı bir usta tek bir işe odaklandığı zaman tam verimli işler yapar.Ya GPU devi olucaksın ya CPU (Tamamen kendi fikrimdir .Herkez katılmayabilir) Önce bir belini doğrult yine uzman kişiler ile2 sinede yönel.Madem finansman sıkıntısı çekiyorsun,Her dalda ip oynatma.Ben AMD hastasıyım gayette memnunum ama neden daha ucuza daha iyi performans alamayayım.Çıkan yeni işlemciler ile eskisi arasında kaile değer bir fark olmasın?.kardeş işin gerçek yüzü bu.Şakası ise Çıkartıcaksın Osmanlı firması 2 sinide dizlerinin üzerine çökerticeksin:)) Bizim insanımızın kafası herşeye çalışır.:)) Arkadaşlar bu bir fikirdir,düşüncedir lütfen kırıcı,aşağılayıcı ya da saçmasapan yorumlar yazmayalım.Teşekkür ederim hepinize.
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kasimyildizi 7 yıl
Bu resim çok eski bir resim. Brodwel ya da haswele ait değil. Donanım haber forumunda bile var... 2009 yılına ait. Westmere kod adlı işlemciye ait. İnanmazsanız bakın: forum.donanimhaber.com/...
i42.tinypic.com/...
Herhalde görsel bulamayınca bu yola başvurmuşlar....
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EcZaNeT 7 yıl
ben yarı-iletkenlikte en düşük sınır 6nm diye biliyorum yanlışım varsa düzeltin.. sınıra yaklaştılar.. 3d transistor bu soruna tam çözüm olamaz çünkü ortaya çıkan sıcaklığı eşit biçimde dağıtma sorunu artacak bu seferde..
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Prequel 7 yıl
thunderwatcher
Valla dostlar bu tiktaklara fazla kaptırmayın kendinizi... Bugün uzaya gönderilen robotların içinde P4 işlemci, hastanelerde 16 hastanın yaşamsal verilerini takip eden tıbbi cihazlarda Core2Duo işlemci kullanılıyor. Haswellmiş husvelmiş tuzak bunlar. SandyBridge ile GPU CPU içerisine alındı dürüst olun şimdi 1 allahın kulu hayrını gördü mü? Benim kuzey köprüm güney köprüm orda mutlu mutlu takılırken nedir şimdi bu neyin çabasıdır? Ne faydası vardır? Üretim mimarisi değişiyor, transistörler küçülüyorsa işlemcinin gücü artsın karıştığı işlerin sayısı değil! Mesela render olayı kalksın ortadan. Oyunlar gerçek görüntülerle çevrilsin. Flight simulator takılırken altımızdan geçen binalar çarşaf şeklinde texturelanmış olmasın mesela. CPUlar hayvani physx işlemleri yapsın her GPU physix destekli olsun. 128 milyon renk olsun oyunlar, tasarımlar çizgifilm halinden çıksın. Hepimiz pi sayısının 129038797361982030673578379437. basamağını hesaplayabilelim. 622321MB word dosyası açtığımda makina kasmasın. Yapsınlar işte bişeyler ama işe yarar bişey yapsınlar... USBler CPU içine alınacakmış... fifififififififii

Bildikleriniz kadar bir o kadar da bilmedikleriniz var.
Açın bakın bakayım NASA'ya bağlı Caltech'te simülasyonlar için ne güçte bilgisayarlar kullanıyorlarmış ve o bilgisayarlar işlemlerini kaç günde tamamlıyormuş? Veya mesela WETA'da CGI'leri ne güçte PC'lerle oluşturuyorlar?
Uzaya giden robotta P4 var dediniz ya "uvv artık artık P4'lere dönebiliriz!"
Böyle bir mantık olabilir mi? Ki bir yerden bunu söyleyip bir yerden CPU'ların işlem gücü gelişsin diyorsunuz. Tutarsızsınız. Tuzak falan değil. Çok meraklısınız teknolojinin para tuzağı olduğunu düşünmeye sizi üzeceğim ama Intel harika işler yapıyor. GPU, CPU'nun içine alındı tabii ki yararı oldu! Lucid Virtu özelliğiyle masaüstünde artık devreyi harici GPU yerine CPU içinde GPU almasıyla güç tüketimleri daha az oluyor. Encoding işlemlerine de yardımcı oluyorlar. Gelecekte bu GPU çok daha güçlenecek ve belki bir şekilde harici GPU gereksinimini "herkes için" ortadan kaldıracaklar. (Örneğin atıyorum CPU'yle hızlı iletişimin ileride büyük bir avantajı bulunabilir) Eh, birçok birim de CPU içine giriyor, gelecekte çok daha ufak ve çok daha az enerji harcayan ve çok daha az ısınan bilgisayarlarımız olabilecek! Anakartlar belki tamamen ortadan kalkacak!
Ben de kasa toplamaktan keyif alırım ve her ne kadar hiç yapmadıysam da modlamalardan hoşlanırım ama adamlar bana ufacık bir alanda daha iyi bir PC yapabiliyoruz, daha güçlü, daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor, soğutma angaryalarından kurtulacaksın dese ama tek "kötü" yanı olarak PC'ni (doğal olarak) toplama zevkinden mahrum kalacaksın dese "hayır bana daha iyisini verme" niye diyeyim? Modlamaya çok meraklıysanız yine elinize verilen küçücük çipi alıp bir kasaya yerleştirir üstüne süsten bir fan takar kasanıza da istediğiniz şekli verirsiniz.
Ama bu denli heveslerin teknoloji gelişimini durdurmasını da istemeyin! Sonsuza kadar bir kasayla PC kullanmayı gerçekten de nasıl bekliyor olabilirsiniz? Araçlarımız amaç olmasın. Yeni araçlar yapılabilecek çok daha şey, çok daha yeni, çok daha ilginç şeyler sunuyorsa varsın o zevklerimizden olalım.
Bunlar "temeli" oluşturuyor. Bunlar olduktan sonra -ki bunlar olurken de işlem gücü gayet iyi artıyor- işlem gücü yine artmaya devam edecek. Bu bir nevi odamızdaki karmaşayı temizleyip sonra işimizin başına tekrar dönmek gibi olacak.
slymn_54
nanometreden daha küçük bi birim varmi acaba? yani bu küçülmenin sonu nereye varacak?

Olmasına var da, Nm'nin aşağısına pek inemeden küçülme duruyor. Çünkü elektron hareketleri kontrolden çıkmaya başlıyor ve işlemler yerine getirilemiyor. Yeni yöntemlerle performans artırımı sağlanmaya çalışılacak...
renklem
Haswell önce 22nm olarak gelecek Ivy Bridge gibi sanırım. Sonra da 14nmye düşürülecek ve 14nm olan Haswell kökenli mimariye de Broadwell mi denilecek?

upload.wikimedia.org/...
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thunderwatcher 7 yıl Prequel
Bilmediklerimiz olduğu için buradayız yoksa ne işim olur... Ama siz bilmediğinizi bilmiyor gibisiniz. Intel avukatı gördüm sizi.. Söylediklerimi kasten çarpıtmış olduğunuzu düşünüyorum. Caltech örneğini vermişsiniz, ben de girdim inceledim ama NASA'nın sandybridge kullandığına dair bir ibare göremedim? Çarpıttığınız ya da anlamadan konuştuğunuz nokta şu ki ben kesinlikle "güçlü işlemciye gerek yok" demedim. Aksine, onu bunu işlemci içine almaya çalışacaklarına işlemcinin kapasitesini arttırsınlar dedim. Nasıl okuduğunuz, okuduğunuzu ne kadar anladığınız buradan anlaşılıyor. Uzaya gönderilen robotlarda P4 var dememin sebebi kıyaslama için bir mirengi noktası oluşturmaktır. Gidin P4 kullanın demiyorum. Uzaya giden robotun yaptığı iş başka, bizim uğraştığımız işler başka. Öyle bir sapıttırmışsınız ki bu kadar basit bir şeyi de embesile anlatır gibi açıklamak zorunda kalıyorum ama napalım açıklarız. SEÇİLECEK - İŞLEMCİ - KULLANANIN - İHTİYAÇLARINA - BAĞLIDIR! En son o çıktı diye kullanıma en uygun işlemci o olacak diye bir kaide yok. Verdiğim örnekler bunu açıklamak içindi ama anlayana tabi. Tutarsızlık yok da anlayan var anlamayan var. Bir de anlayıp bir şey demeyenlerle anlamadığı halde yorum yapanlar var sizin gibi. Intel harika işler yapıyorsa hemen bir plaket takdim edin kendilerine. Geceleri yatmadan önce kasaya sarılın şöyle bir. Yılbaşında da intele tebrik atın ne yapayım. Ben de intel kullanıyorum ama bu piyasaya sürmeye niyetlendikleri bir teknolojiye şüpheyle yaklaşmama engel değil. Şüphecilik iyidir. Koyun olmayı fanboyluğu engeller. Tavsiye ederim arada sırada. Arada biraz ucundan tutulur bir yorum yapmış ve "GPU, CPU'nun içine alındı tabii ki yararı oldu! Lucid Virtu özelliğiyle masaüstünde artık devreyi harici GPU yerine CPU içinde GPU almasıyla güç tüketimleri daha az oluyor" demişsiniz. Tekrar ediyorum: bu söylediğiniz GTX590 kullanan biri için de geçerli mi? Yani Sandybridge işlemci + GTX590 ekran kartı kullanan birinin elde edeceği güç tasarrufu nedir sizce? "Eh, birçok birim de CPU içine giriyor, gelecekte çok daha ufak ve çok daha az enerji harcayan ve çok daha az ısınan bilgisayarlarımız olabilecek! Anakartlar belki tamamen ortadan kalkacak!".. Tablet piyasası? Mobil uygulamalar bu kadar hızlı yayıldı diye midir yani? Bu mudur? Intel'in tik-taklarına denk geldiğimizi düşünüyorum. Bilgisayar tayfası olarak tek derdimiz kasanın boyutlarıydı gerçekten... Pek çok alanda işe yarar bir teknoloji olabilir ancak ya masaüstü sektörü tamamen mobil sektörün gerisinde kaldı, ya da Intel tuhaf bir politika yürütüyor. Durduk yere bu ufulma gayretinin sebebi açık değil (mobil teknolojileri düşünmezsek). Masaüstü gücünde tablet bilgisayarımız olsun diyeyse bu çabalar kısa düşecek gibime geliyor ama yanılıyor olabilirim. Yapsınlar işte görücez. Dursun bu teknoloji kardeşim! Ne bu şiddet bu celal?.. Böyle bir şey diyen olmadı. Lafı doğru anlamadan yorum yapmayınız.

Sonuç olarak üretim teknolojilerinin sürekli küçülmesi iyidir, faydalıdır. 14nm de yetmez daha da az olmalı ve zamanla olacak da. Bunun olabilmesi için gereken finansmanı da tiktaklarla biz sağlayacağız elbette. Sürekli bize tıklatacaklar yani. "Click on the customer" iş geliştirme modeli... Bunca laf sadece şunun içindi: Bilinçli olun. İhtiyacınız olanı alın ki tiktaklamasınlar sizi... Naçizane tavsiyem, yoksa gidin ne isterseniz alın canım bana ne. Geçmiş üzerinize vazifeymiş gibi elin çalı kaşlısını savunuyorsunuz bana...
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iakgul 7 yıl
Ne kadar entegrasyon o kadar hız+sıcaklık+stabilite+hacim
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yimmasabi 7 yıl
thunderwatcher
Valla dostlar bu tiktaklara fazla kaptırmayın kendinizi... Bugün uzaya gönderilen robotların içinde P4 işlemci, hastanelerde 16 hastanın yaşamsal verilerini takip eden tıbbi cihazlarda Core2Duo işlemci kullanılıyor. Haswellmiş husvelmiş tuzak bunlar. SandyBridge ile GPU CPU içerisine alındı dürüst olun şimdi 1 allahın kulu hayrını gördü mü? Benim kuzey köprüm güney köprüm orda mutlu mutlu takılırken nedir şimdi bu neyin çabasıdır? Ne faydası vardır? Üretim mimarisi değişiyor, transistörler küçülüyorsa işlemcinin gücü artsın karıştığı işlerin sayısı değil! Mesela render olayı kalksın ortadan. Oyunlar gerçek görüntülerle çevrilsin. Flight simulator takılırken altımızdan geçen binalar çarşaf şeklinde texturelanmış olmasın mesela. CPUlar hayvani physx işlemleri yapsın her GPU physix destekli olsun. 128 milyon renk olsun oyunlar, tasarımlar çizgifilm halinden çıksın. Hepimiz pi sayısının 129038797361982030673578379437. basamağını hesaplayabilelim. 622321MB word dosyası açtığımda makina kasmasın. Yapsınlar işte bişeyler ama işe yarar bişey yapsınlar... USBler CPU içine alınacakmış... fifififififififii

Daha az enerji harcayan veya aynı enerji ile gelecekte daha da hızlanabilecek cpu-gpu iletişimi için yapılıyor. 16 hastaya ait veriler ve veri hızı belli zaten :D Adam 300 fsp de 32 GBits fiber de 32 kişi ile oyun oynuyor. Veri hızını sen düşün. Oyun teknolojisi ciddi iştir ve bu teknolojiler oyunlarda çok çabuk belli ediyor kendilerini :D
Bir de gerçek görüntülü oyunda sadece o senaryoya göre oynarsın. Render olmazsa gelişi güzel istediğin sola 1mm sağa 10 cm gitme 17.5 derece dönme olmaz. Resimler arası geçiş yapılır ama zevk vermez.
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Nessarien 7 yıl
serafon
piyasa fena karışacak

Piyasada intel'den başka firma mı var ki karışsın.. Piyasa zaten intele ait.
Steam istatistiklerinden örnek verelim hemen.
Ekim 2010 - Mart 2012
AMD Kullanıcıları 28.49%
Intel Kullanıcıları 71.51%
Birkaç yıl önce hemen hemen yarı yarıya olan oranlardan nereye gelindi. Grafik oranları aynı düzeyde gelişmeye devam ederse SB sonrası 1 yıla kalmadan bu rakam %80'lere ulaşabilir.
Piyasa karışacak diyebilmemiz için AMD'nin düzgün çalışan ve performans gösterebilen bir işlemci üretebilmesi lazım. Kağıt üzerinde onu yapacağız bunu yapacağız demekle olmuyor maalesef yıllardır aynı noktaya takılıp kaldılar ve piyasayı tamamen kaybetmek yolunda ilerliyorlar. Umarım düzelirler çünkü tekelin hiçbir zaman için kullanıcıya faydası olmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
Hakan456
DH MisafiriAdamın kaşları ile ilgili konuşanlara bakıyorum -10 -3 vs bu beğenmeyenler için kaşlar ya normal geliyor onlara yada kendi kaşlarıda öyle :)
adamı çekemediğiniz ortada kıskanç mahluklar... aileniz size nasıl terbiye vermiş bilmiyorum ama insanların dış görünümleriyle eleştirmek çok yanlış.. neticede insanlar kendi bedenlerini kendileri yapmıyorlar ya da seçmiyorlar.. Allah vergisi diye bir tabir vardır ama böyle salakça yorumları yapabildiğinize göre bilmemeniz normal..

anlaşılan senin anlamanda kıtlık var kardeş... görende zannetçek adam sakat biz böle bişey diyoruz malsan en başa malım yaz ona göre okuyalım
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thunderwatcher 7 yıl
GPU'lar CPU içine alınınca bir oyuncu olarak benim maliyetim düşmedi çünkü nvidia-amd sağolsun kart üstüne kart çıkarttılar... Sadece HD film izleyecekler için tamam ama sandybridge oyuncu adamı kesmez. Şimdi bu teknoloji benim kasamın karamürsel sepeti gibi olmasını sağlayacaksa istemem. Manda kasaları seviyorum. Modluyorum, kurcalıyorum, oynuyorum üzerinde. Ne kadar büyük o kadar iyi! Bu ford mustang ya da dodge ram seven adama toyota prius satmaya çalışmaya benziyor. Tekno-mastürbasyon... Geek işi... Yanlış anlaşılmasın teknolojik ilerlemeden ben de haz alıyorum ama bana yaramayan kilisenin papazı da çan kulesinden düşsün bana ne. Çipimin yüzey alanını onun bunun talan etmesinden rahatsızlık duyuyorum. Maksat tabletleri masaüstü ayarına getirmekse tablet denen teknolojiden tiksindiğimi de belirtmeden geçemeyeceğim. Eğer Intel'in önümüzdeki yıllar için yol haritası buysa, şimdi sağlam bir i7 alıp 4-5 sene çok rahat arkamıza yaslanabiliriz demektir. 14nm falan umrumda değil hala 45nm kullanıyorum hiç şikayetim yok. Şu intelin ultra-yüksek çözünürlük mevzusu da 2 seneden önce yerine oturmaz gibi geliyor bana. Şuan hemen sağlam bir i7 alan 2015'e rahat rahat varır diye düşünüyorum.
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aceleciburak 7 yıl
bugün aldığınız bir işlemci sene olmadan teknolojik olarak çöp diyorum bu tip nm küçülmelerden yada kontrolcü entegrelerinden dolayı geçen sonra eksiler yağıyor tamam bir 2600K performans olarak yeterli olabilir ama teknolojisine bakınca 2600K ya verilen paradan daha ucuza geliyor yeni teknolojiler...
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kingofdark 7 yıl
kaşlar saçlardan daha gür haberle zerre alakam kalmadı kaşlardan sonra
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Patronage 7 yıl
Yahu arkadaşlar sizene adamın kaşından saçından sanki konumuz saç baş... Sırf birşeyler yazmak için yazmayın Bilginiz varsa paylaşın bilginiz yoksa takip edin birşeyler öğrenin .
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X-FI 7 yıl
kaşlara bakmaktan haberi okuyamadım valla diyom..
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