Intel'in 14nm Broadwell mimarisi: Çipseti de içeren gerçek "SoC" tasarımı

Ivy Bridge kod adını verdiği 22nm işlemcilerini ay sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, bir sonraki aşama olarak önümüzdeki yıl içerisinde Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyuracak. Bu seri benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ancak farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenecek. Tik-Tak iş geliştirme modeline sadık kalan Intel'in daha sonraki adımı ise Broadwell kod adını verdiği işlemciler olacak. Haswell mimarisi ile devam edecek bu serinin en büyük özelliği ise 14nm fabrikasyon sürecini kullanacak olmaları. Gelişen üretim teknolojisine paralel olarak entegrasyon seviyesini arttırmayı hedefleyen Intel, Broadwell serisi 5. nesil Core işlemci ailesini gerçek "SoC" formunda geliştiriyor. System-on- Chip yani yongada sistem tasarımı günümüzde ağırlıklı olarak ARM tabanlı çözümler de görülüyor ve işlemci, sistemin tüm bileşenlerini üzerinde barındırıyor.

Broadwell ile birlikte Intel, benzer tasarım anlayışını x86 dünyasında yaygınlaştırmayı amaç ediniyor. Gelen bilgilere göre Broadwell jenerasyonu, I/O yani giriş-çıkış birimlerinin tamamına yakınının kontrolüne sahip olacak yani bu serideki işlemcilerde geleneksel işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi ile birlikte, bir kısmı mevcut işlemcilerde de olan PCI Express ve bellek kontrolcüsüne ek olarak SATA & USB kontrolcüsüne de yer verilecek. Kısaca hatırlatmak gerekirse Intel çipset bazında doğal USB 3.0 desteğine Ivy Bridge platformu ile uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni geçiş yaparken iki yıl içerisinde bu desteği işlemci içerisine almış olacak. Son 4 yılda entegre tasarım çalışmalarında önemli yol kateden Intel, bağımsız çipset yani PCH olarak bilinen platform kontrol merkezi yapısını koruyacak ancak bu yongalar Broadwell tasarımı ile birlikte iyice pasif role büründürülmüş olacak.

Entegre bellek kontrolcüsü tasarımına AMD'den çok sonra geçiş yapan Intel, 45nm fabrikasyon süreciyle ürettiği Bloomfield işlemcilerinde ilk defa bellek kontrolcüsüne yer vermiş ardından 45nm Lynnfield işlemcileriyle kuzey köprüsündeki diğer önemli görevleri de işlemci içerisine taşımaya başlamıştı. Intel tarafındaki ilk çoklu çip modülü tasarımına sahip işlemciler 32nm Clarkdale ve Sandy Bridge çözümleri olmuş, ilk seride entegre grafik birimi aynı işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak sunulmuş, Sandy Bridge'de ise doğal tasarımın bir parçası olarak yer almıştık entegre grafik birimi. Broadwell ile birlikte PCH ya da eski usül ifade ile kuzey köprüsü işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak yerini almış olacak. Broadwell sonrasındaki jenerasyonda ise aynı entegre grafik biriminin Clarkdale - Sandy Bridge jenerasyonları arasındaki değişimi gibi doğal tasarımın bir parçası olarak sunulması beklenebilir. Kısacası 2014 ile birlikte Intel işlemciler çipsete de sahip olacak, bu da anakart tasarımlarını değiştirecek.