Intel'in 14nm Broadwell mimarisi: Çipseti de içeren gerçek "SoC" tasarımı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ivy Bridge kod adını verdiği 22nm işlemcilerini ay sonunda piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, bir sonraki aşama olarak önümüzdeki yıl içerisinde Haswell kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini duyuracak. Bu seri benzer şekilde 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ancak farklı olarak yeni bir mimari üzerinde şekillenecek. Tik-Tak iş geliştirme modeline sadık kalan Intel'in daha sonraki adımı ise Broadwell kod adını verdiği işlemciler olacak. Haswell mimarisi ile devam edecek bu serinin en büyük özelliği ise 14nm fabrikasyon sürecini kullanacak olmaları. Gelişen üretim teknolojisine paralel olarak entegrasyon seviyesini arttırmayı hedefleyen Intel, Broadwell serisi 5. nesil Core işlemci ailesini gerçek "SoC" formunda geliştiriyor. System-on- Chip yani yongada sistem tasarımı günümüzde ağırlıklı olarak ARM tabanlı çözümler de görülüyor ve işlemci, sistemin tüm bileşenlerini üzerinde barındırıyor.
Broadwell ile birlikte Intel, benzer tasarım anlayışını x86 dünyasında yaygınlaştırmayı amaç ediniyor. Gelen bilgilere göre Broadwell jenerasyonu, I/O yani giriş-çıkış birimlerinin tamamına yakınının kontrolüne sahip olacak yani bu serideki işlemcilerde geleneksel işlemci çekirdekleri ve entegre grafik birimi ile birlikte, bir kısmı mevcut işlemcilerde de olan PCI Express ve bellek kontrolcüsüne ek olarak SATA & USB kontrolcüsüne de yer verilecek. Kısaca hatırlatmak gerekirse Intel çipset bazında doğal USB 3.0 desteğine Ivy Bridge platformu ile uzun bir hazırlık sürecinin ardından yeni geçiş yaparken iki yıl içerisinde bu desteği işlemci içerisine almış olacak. Son 4 yılda entegre tasarım çalışmalarında önemli yol kateden Intel, bağımsız çipset yani PCH olarak bilinen platform kontrol merkezi yapısını koruyacak ancak bu yongalar Broadwell tasarımı ile birlikte iyice pasif role büründürülmüş olacak.
Entegre bellek kontrolcüsü tasarımına AMD'den çok sonra geçiş yapan Intel, 45nm fabrikasyon süreciyle ürettiği Bloomfield işlemcilerinde ilk defa bellek kontrolcüsüne yer vermiş ardından 45nm Lynnfield işlemcileriyle kuzey köprüsündeki diğer önemli görevleri de işlemci içerisine taşımaya başlamıştı. Intel tarafındaki ilk çoklu çip modülü tasarımına sahip işlemciler 32nm Clarkdale ve Sandy Bridge çözümleri olmuş, ilk seride entegre grafik birimi aynı işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak sunulmuş, Sandy Bridge'de ise doğal tasarımın bir parçası olarak yer almıştık entegre grafik birimi. Broadwell ile birlikte PCH ya da eski usül ifade ile kuzey köprüsü işlemci içerisinde ayrı bir birim olarak yerini almış olacak. Broadwell sonrasındaki jenerasyonda ise aynı entegre grafik biriminin Clarkdale - Sandy Bridge jenerasyonları arasındaki değişimi gibi doğal tasarımın bir parçası olarak sunulması beklenebilir. Kısacası 2014 ile birlikte Intel işlemciler çipsete de sahip olacak, bu da anakart tasarımlarını değiştirecek.
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i42.tinypic.com/...
Herhalde görsel bulamayınca bu yola başvurmuşlar....
Bildikleriniz kadar bir o kadar da bilmedikleriniz var.
Açın bakın bakayım NASA'ya bağlı Caltech'te simülasyonlar için ne güçte bilgisayarlar kullanıyorlarmış ve o bilgisayarlar işlemlerini kaç günde tamamlıyormuş? Veya mesela WETA'da CGI'leri ne güçte PC'lerle oluşturuyorlar?
Uzaya giden robotta P4 var dediniz ya "uvv artık artık P4'lere dönebiliriz!"
Böyle bir mantık olabilir mi? Ki bir yerden bunu söyleyip bir yerden CPU'ların işlem gücü gelişsin diyorsunuz. Tutarsızsınız. Tuzak falan değil. Çok meraklısınız teknolojinin para tuzağı olduğunu düşünmeye sizi üzeceğim ama Intel harika işler yapıyor. GPU, CPU'nun içine alındı tabii ki yararı oldu! Lucid Virtu özelliğiyle masaüstünde artık devreyi harici GPU yerine CPU içinde GPU almasıyla güç tüketimleri daha az oluyor. Encoding işlemlerine de yardımcı oluyorlar. Gelecekte bu GPU çok daha güçlenecek ve belki bir şekilde harici GPU gereksinimini "herkes için" ortadan kaldıracaklar. (Örneğin atıyorum CPU'yle hızlı iletişimin ileride büyük bir avantajı bulunabilir) Eh, birçok birim de CPU içine giriyor, gelecekte çok daha ufak ve çok daha az enerji harcayan ve çok daha az ısınan bilgisayarlarımız olabilecek! Anakartlar belki tamamen ortadan kalkacak!
Ben de kasa toplamaktan keyif alırım ve her ne kadar hiç yapmadıysam da modlamalardan hoşlanırım ama adamlar bana ufacık bir alanda daha iyi bir PC yapabiliyoruz, daha güçlü, daha az ısınıyor, daha az güç tüketiyor, soğutma angaryalarından kurtulacaksın dese ama tek "kötü" yanı olarak PC'ni (doğal olarak) toplama zevkinden mahrum kalacaksın dese "hayır bana daha iyisini verme" niye diyeyim? Modlamaya çok meraklıysanız yine elinize verilen küçücük çipi alıp bir kasaya yerleştirir üstüne süsten bir fan takar kasanıza da istediğiniz şekli verirsiniz.
Ama bu denli heveslerin teknoloji gelişimini durdurmasını da istemeyin! Sonsuza kadar bir kasayla PC kullanmayı gerçekten de nasıl bekliyor olabilirsiniz? Araçlarımız amaç olmasın. Yeni araçlar yapılabilecek çok daha şey, çok daha yeni, çok daha ilginç şeyler sunuyorsa varsın o zevklerimizden olalım.
Bunlar "temeli" oluşturuyor. Bunlar olduktan sonra -ki bunlar olurken de işlem gücü gayet iyi artıyor- işlem gücü yine artmaya devam edecek. Bu bir nevi odamızdaki karmaşayı temizleyip sonra işimizin başına tekrar dönmek gibi olacak.
Olmasına var da, Nm'nin aşağısına pek inemeden küçülme duruyor. Çünkü elektron hareketleri kontrolden çıkmaya başlıyor ve işlemler yerine getirilemiyor. Yeni yöntemlerle performans artırımı sağlanmaya çalışılacak...
upload.wikimedia.org/...
Sonuç olarak üretim teknolojilerinin sürekli küçülmesi iyidir, faydalıdır. 14nm de yetmez daha da az olmalı ve zamanla olacak da. Bunun olabilmesi için gereken finansmanı da tiktaklarla biz sağlayacağız elbette. Sürekli bize tıklatacaklar yani. "Click on the customer" iş geliştirme modeli... Bunca laf sadece şunun içindi: Bilinçli olun. İhtiyacınız olanı alın ki tiktaklamasınlar sizi... Naçizane tavsiyem, yoksa gidin ne isterseniz alın canım bana ne. Geçmiş üzerinize vazifeymiş gibi elin çalı kaşlısını savunuyorsunuz bana...
Daha az enerji harcayan veya aynı enerji ile gelecekte daha da hızlanabilecek cpu-gpu iletişimi için yapılıyor. 16 hastaya ait veriler ve veri hızı belli zaten :D Adam 300 fsp de 32 GBits fiber de 32 kişi ile oyun oynuyor. Veri hızını sen düşün. Oyun teknolojisi ciddi iştir ve bu teknolojiler oyunlarda çok çabuk belli ediyor kendilerini :D
Bir de gerçek görüntülü oyunda sadece o senaryoya göre oynarsın. Render olmazsa gelişi güzel istediğin sola 1mm sağa 10 cm gitme 17.5 derece dönme olmaz. Resimler arası geçiş yapılır ama zevk vermez.
Piyasada intel'den başka firma mı var ki karışsın.. Piyasa zaten intele ait.
Steam istatistiklerinden örnek verelim hemen.
Ekim 2010 - Mart 2012
AMD Kullanıcıları 28.49%
Intel Kullanıcıları 71.51%
Birkaç yıl önce hemen hemen yarı yarıya olan oranlardan nereye gelindi. Grafik oranları aynı düzeyde gelişmeye devam ederse SB sonrası 1 yıla kalmadan bu rakam %80'lere ulaşabilir.
Piyasa karışacak diyebilmemiz için AMD'nin düzgün çalışan ve performans gösterebilen bir işlemci üretebilmesi lazım. Kağıt üzerinde onu yapacağız bunu yapacağız demekle olmuyor maalesef yıllardır aynı noktaya takılıp kaldılar ve piyasayı tamamen kaybetmek yolunda ilerliyorlar. Umarım düzelirler çünkü tekelin hiçbir zaman için kullanıcıya faydası olmaz.
anlaşılan senin anlamanda kıtlık var kardeş... görende zannetçek adam sakat biz böle bişey diyoruz malsan en başa malım yaz ona göre okuyalım
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