Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 1.4 milyar transistör içeriyor

Intel, IDF 2011 etkinliğinde 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 2012 Core işlemci ailesine yönelik detayları açıkladı. Sandy Bridge ile kıyaslandığında transistör sayısı %20 arttırılan Ivy Bridge işlemcileri 1.4 milyar transistör içerecek ve yeni transistörler ağırlık olarak DirectX 11 destekli yeni nesil grafik biriminden gelecek.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yakında çıkacak Core i7-3000 serisini bir kenara bırakırsak eğer şu an sadece çift ve dört çekirdekli modellerden oluşan Sandy Bridge işlemci ailesinde en yüksek transistör sayısı 1.16 milyar idi. Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte Intel, aynı mimari anlayışı belli açılardan güncelleyerek 22nm üretm sürecine uyarlıyor.

Ivy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin zar boyutları hakkında henüz kapsamlı detaylar açıklanmış değil ancak her halukarda, Sandy Bridge jenerasyonunda entegre grafik birimi tüm transistörlerin %20'sini içerirken, Ivy Bridge'te ise entegre grafik birimi transistörlerin %30'unu içerecek ki sadece bu değer bile entegre grafikteki gelişime ışık tutuyor.

Ivy Bridge jenerasyonundaki gelişim Intel'in kendi çözümleri arasında kaydadeğer bir sıçramaya işaret ediyor olsa da AMD'nin Fusion LIano işlemcilerindeki GPU'nun tüm transistörlerin %50'sine sahip olması tasarımlar arası farkı ortaya koyuyor zira Intel'den farklı olarak AMD en azından şu anki Fusion-A işlemcilerinde K10.5 mimarisine devam ediyor.

Ivy Bridge jenerasyonundaki entegre grafik birimlerinin en hızlısı olan GT2 versiyonu, Sandy Bridge'teki GT2 GPU'su yani HD 3000'e oranla %30 daha fazla uygulama birimi içerecek ve şu anki açıklamalara göre %60 daha yüksek performans sunarak AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileriyle benzer seviyede grafik performansını kullanıcıların emrine sunacak.

Performans tarafındaki geliştirmelere ek olarak güncel teknolojilere destek noktasında da Intel ileri doğru bir adım atıyor ve hem DirectX 11 hem de OpenCL 1.1 desteğine geçiş yaparak GPGPU alanında "ben de varım" demeye hazırlanıyor. Öte taraftan daha gelişmiş QuickSync video dönüştürme teknolojisi de Ivy Bridge ile gelecek yenilikler arasında.

Intel henüz performans veriler açıklamaktan kaçınıyor ancak 3D transistörlerin kullanılacağı Ivy Bridge işlemci ailesinin, Sandy Bridge ile kıyaslandığında genel olarak %20 civarında daha hızlı olması aynı zamanda çok daha yüksek görsel başarım sergilemesi bekleniyor. Intel'in şu anki takvimine göre Ivy Bridge tabanlı işlemciler Mart- Nisan 2012 döneminde çıkacak.