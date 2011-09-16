Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri 1.4 milyar transistör içeriyor

7 yıl
26,3b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel, IDF 2011 etkinliğinde 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 2012 Core işlemci ailesine yönelik detayları açıkladı. Sandy Bridge ile kıyaslandığında transistör sayısı %20 arttırılan Ivy Bridge işlemcileri 1.4 milyar transistör içerecek ve yeni transistörler ağırlık olarak DirectX 11 destekli yeni nesil grafik biriminden gelecek.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve yakında çıkacak Core i7-3000 serisini bir kenara bırakırsak eğer şu an sadece çift ve dört çekirdekli modellerden oluşan Sandy Bridge işlemci ailesinde en yüksek transistör sayısı 1.16 milyar idi. Ivy Bridge jenerasyonuyla birlikte Intel, aynı mimari anlayışı belli açılardan güncelleyerek 22nm üretm sürecine uyarlıyor.
Ivy Bridge tabanlı yeni nesil Intel işlemcilerin zar boyutları hakkında henüz kapsamlı detaylar açıklanmış değil ancak her halukarda, Sandy Bridge jenerasyonunda entegre grafik birimi tüm transistörlerin %20'sini içerirken, Ivy Bridge'te ise entegre grafik birimi transistörlerin %30'unu içerecek ki sadece bu değer bile entegre grafikteki gelişime ışık tutuyor.
Ivy Bridge jenerasyonundaki gelişim Intel'in kendi çözümleri arasında kaydadeğer bir sıçramaya işaret ediyor olsa da AMD'nin Fusion LIano işlemcilerindeki GPU'nun tüm transistörlerin %50'sine sahip olması tasarımlar arası farkı ortaya koyuyor zira Intel'den farklı olarak AMD en azından şu anki Fusion-A işlemcilerinde K10.5 mimarisine devam ediyor.
Ivy Bridge jenerasyonundaki entegre grafik birimlerinin en hızlısı olan GT2 versiyonu, Sandy Bridge'teki GT2 GPU'su yani HD 3000'e oranla %30 daha fazla uygulama birimi içerecek ve şu anki açıklamalara göre %60 daha yüksek performans sunarak AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileriyle benzer seviyede grafik performansını kullanıcıların emrine sunacak.
Performans tarafındaki geliştirmelere ek olarak güncel teknolojilere destek noktasında da Intel ileri doğru bir adım atıyor ve hem DirectX 11 hem de OpenCL 1.1 desteğine geçiş yaparak GPGPU alanında "ben de varım" demeye hazırlanıyor. Öte taraftan daha gelişmiş QuickSync video dönüştürme teknolojisi de Ivy Bridge ile gelecek yenilikler arasında.
Intel henüz performans veriler açıklamaktan kaçınıyor ancak 3D transistörlerin kullanılacağı Ivy Bridge işlemci ailesinin, Sandy Bridge ile kıyaslandığında genel olarak %20 civarında daha hızlı olması aynı zamanda çok daha yüksek görsel başarım sergilemesi bekleniyor. Intel'in şu anki takvimine göre Ivy Bridge tabanlı işlemciler Mart- Nisan 2012 döneminde çıkacak. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
timramon 7 yıl en beğenilen
Elektornikte baya iyiyiz. Ofiste kullandığımız su ısıtma makinesine baktım Made In Turkey yazıyor..
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Die4WiN 7 yıl
22nm ile daha küçük alana daha çok transistör yerleştirilerek daha fazla performans sağlanıyor, ek olarakta gpu konuluyor. Teknolojinin geldiği ve gittiği yer oldukca heycan verici. Benzer gelişmeler ve ar-ge çalışmalarının ülkemizde de olmasını dilerim. Çok gerideyiz bu elektronikte.
22nm ile daha küçük alana daha çok transistör yerleştirilerek daha fazla performans sağlanıyor, ek olarakta gpu konuluyor. Teknolojinin geldiği ve gittiği yer ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ultra_storm 7 yıl
umutarslan.com
tiger cage
timramon Elektornikte baya iyiyiz. Ofiste kullandığımız su ısıtma makinesine baktım Made In Turkey yazıyor..
hakikaten bayağı ilerleme var
su ısıtma eve gerçekten ilerlemişiz :D üşenmeyen iki kablonun ucuna demir koyup suya atsın oda ısıtıyor.Yenilik adına ilerlememiz lazım.Umarız girişimci arkadaşlar gereken desteği alır ve yeni şeyler üretir.az önce montajdan geldim.Turnike sistemi baya baya made in izmit :D adamlar atolyede başladı şimdi fabrika kurmuşla ve bir çok yabancı markaya taş çıkarırcasına ürünleri var.

Cpu türkiye işlemci çıkarırsa iyi olur bu konuda planları var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serenissimo 7 yıl
entegre grafik biriminde amd , işlemci de ise intel daha güzel iş çıkartıyor bu tarz işlemcilerde ; intelin işlemcisi ile amd nin grafik birimi bir araya gelse işlem tamamdır. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
kukubara
O da bir şey mi, günümüz ekran kartları epeyden beri iki milyardan fazla transistör içeriyor. AMDnin Fusion-A serisi işlemcileriyle benzer seviyede grafik performansını kullanıcıların emrine sunacak. Ne kadar benzer mesela? Bu benzerliği yine inanılmaz grafik deneyimi gibi laflarla mı anlatacaklar? Kıyaslama için seçtikleri HD3000 çıkalı kaç yıl oldu, üstüne kaç versiyon geldi?

ne kadar benzer diye bir soru olabilir mi? adam mı tarfi ediyoruz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
tiger cage
timramon Elektornikte baya iyiyiz. Ofiste kullandığımız su ısıtma makinesine baktım Made In Turkey yazıyor..
hakikaten bayağı ilerleme var

su ısıtma eve gerçekten ilerlemişiz :D üşenmeyen iki kablonun ucuna demir koyup suya atsın oda ısıtıyor.Yenilik adına ilerlememiz lazım.Umarız girişimci arkadaşlar gereken desteği alır ve yeni şeyler üretir.az önce montajdan geldim.Turnike sistemi baya baya made in izmit :D adamlar atolyede başladı şimdi fabrika kurmuşla ve bir çok yabancı markaya taş çıkarırcasına ürünleri var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 7 yıl
22nm olması daha fazla oc yapma imkanı doğururmu. Birde yazmandan edemicem ülkemizde bu tür üretimlerin olabilmesi için elektrik kesintisi olmaması lazım. Diğer ülkelerde ya savaş olucak yada büyük bir afet ozman kesinti olur, bizim ülkede her an herşey olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kukubara 7 yıl
O da bir şey mi, günümüz ekran kartları epeyden beri iki milyardan fazla transistör içeriyor.

"AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileriyle benzer seviyede grafik performansını kullanıcıların emrine sunacak."

Ne kadar benzer mesela?
Bu benzerliği yine "inanılmaz grafik deneyimi" gibi laflarla mı anlatacaklar?
Kıyaslama için seçtikleri HD3000 çıkalı kaç yıl oldu, üstüne kaç versiyon geldi?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkkarabacak 7 yıl
sadtneverdie
berkkarabacak3d transistör teknolojisini bir devrim olarak nitelendirmeşlerdi fakat performans olarak pek de bir artısını görmedik yani.İnsana buda mı bir oyun diye sordurmuyor değil.
nerede gördün 3d transistor kullanılan işlemcileri? inel sana özel gösterim mi yaptı? ayrıca 3d transıstor teknolojısı esasen enerjı verımlıgını hedef alıyor.

''3D transistörlerin kullanılacağı Ivy Bridge işlemci ailesinin, Sandy Bridge ile kıyaslandığında genel olarak %20 civarında daha hızlı olması ''
Bu bölümü okumadın heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 7 yıl
keşke aynı şekilde bir ekran karın içine bir tane daha yerleştirseler ne güzel olcak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ßy Emre 7 yıl
Vay arkadaş 14 milyar transistör :) sayıya bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
berkkarabacak
3d transistör teknolojisini bir devrim olarak nitelendirmeşlerdi fakat performans olarak pek de bir artısını görmedik yani.İnsana buda mı bir oyun diye sordurmuyor değil.

nerede gördün 3d transistor kullanılan işlemcileri? inel sana özel gösterim mi yaptı? ayrıca 3d transıstor teknolojısı esasen enerjı verımlıgını hedef alıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultra_storm 7 yıl
Daha sandy bridge yeni çıktı yav hersene işlemcimi değişir !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
26262 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
3 etiket daha Ekran Kartı Intel mimari
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony'nin yeni nesil tablet bilgisayarlarını inceledik 7 yıl Asus WL-330N3G router video inceleme 7 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -13- 7 yıl HTC'nin 10.1-inç büyüklüğündeki ilk tableti Jetstream'i inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim