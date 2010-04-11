Intel'in 25nm'lik SSD diskleri 2011 yılı ilk çeyreğinde hazır olacak

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Intel, X25-E serisi yüksek performanslı SSD disklerin ardından, Lyndonville adını verdiği yeni SSD disklerini üretmeye hazırlanıyor. Lyndonville serisinin de yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olacağı belirtilirken, bu yeni seri ile depolama alanının da büyütüleceği açıklandı. 25 nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan SSD diskler 100GB, 200GB ve 400GB kapasitelerle üretilecek.
Intel'in Lyndonville adı altında 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan yüksek performans ve kapasiteye sahip diskler hakkında daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor
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söylenecek çok şey kalmamış...
Yoksa iştah kabartıcak kadar hızlansa yazılım tarafı birçok kişi fiyatına rağmen SSD alır.
Bildiğim kadar "ham" SSD üreten firma sayısı bir elin parkmaklarından az. Samsung ve Intel bu işte öncü, Kingston'dan emin değilim ama o da "ham" SSD üretiyor olabilir. Geri kalan şirketler ise bu üreticilerden aldığı çipleri kullanıyor.
işlemciler 4-6 çekirdek oldu ramlrer 2200 mhz oldu hdd ler hala aynı .........
Çıkartmamız gereken ders, SSD lerin maliyeti hala çok yüksek...
Edit: Yazım yanlışlığını düzelttim (geç saatlerde istemdışı durumlar oluşabiliyor)
nanometre dusuyor fakat fiyatlar ayni
bayagi zamanda gecti hala oturmadi teknoloji
Maalesef daha o kadar üreticisi yok.