Intel'in 25nm'lik SSD diskleri 2011 yılı ilk çeyreğinde hazır olacak

Intel, X25-E serisi yüksek performanslı SSD disklerin ardından, Lyndonville adını verdiği yeni SSD disklerini üretmeye hazırlanıyor. Lyndonville serisinin de yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olacağı belirtilirken, bu yeni seri ile depolama alanının da büyütüleceği açıklandı. 25 nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan SSD diskler 100GB, 200GB ve 400GB kapasitelerle üretilecek.

Intel'in Lyndonville adı altında 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan yüksek performans ve kapasiteye sahip diskler hakkında daha detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor