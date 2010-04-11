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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in 25nm'lik SSD diskleri 2011 yılı ilk çeyreğinde hazır olacak

Intel, Lyndonville adını vereceği 25nm üretim teknolojisine sahip olacak olan SSD disklerini 2011 yılının ilk çeyreğine hazırlıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Intel, X25-E serisi yüksek performanslı SSD disklerin ardından, Lyndonville adını verdiği yeni SSD disklerini üretmeye hazırlanıyor. Lyndonville serisinin de yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip olacağı belirtilirken, bu yeni seri ile depolama alanının da büyütüleceği açıklandı. 25 nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan SSD diskler 100GB, 200GB ve 400GB kapasitelerle üretilecek.
Intel'in Lyndonville adı altında 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak olan yüksek performans ve kapasiteye sahip diskler hakkında daha detaylı bilgilerin  önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor

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toonjai 9 yıl
@ ugu-R
söylenecek çok şey kalmamış...
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ALBAY 9 yıl
Fiyatlar uçuk kaçık kim alıyor acaba bunları bu fiyattan?
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Batuist 9 yıl
aman ne kadar artırıyorlarmış depolama kapasitesini.. gözlerim doldu bir an şaşırdım böylesine hayal gibi kapasiteleri görünce...
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TuVNeRa 9 yıl
Olay Win7' nin hala SSD leri tam performansı ile kullanamamasından kaynaklanıyor. Kaldı ki 30 yıl önce icat edilmiş bir kod sistemi üzerine inşa edilen işletim sisteminden de fazla birşey beklememek lazım.
Yoksa iştah kabartıcak kadar hızlansa yazılım tarafı birçok kişi fiyatına rağmen SSD alır.
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sertacaygun 9 yıl
carloska; HDD'den çok SSD üreticisi yok ne yazık ki.
Bildiğim kadar "ham" SSD üreten firma sayısı bir elin parkmaklarından az. Samsung ve Intel bu işte öncü, Kingston'dan emin değilim ama o da "ham" SSD üretiyor olabilir. Geri kalan şirketler ise bu üreticilerden aldığı çipleri kullanıyor.
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artenis 9 yıl
1.5 yılımız var arkadaşlar ;)
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prescott2400 9 yıl
olay teknoloji yatırım maliyetlerinden kaynaklanıyor. intel ve diğer firmalar ssd için yaptıkları yatırımların amorti etmesini bekliyor.
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hak_an 9 yıl
fiyatlarda da düşsede şu pc lerdeki en hantal parça olan hdd lerden bir an önce kurtulsak
işlemciler 4-6 çekirdek oldu ramlrer 2200 mhz oldu hdd ler hala aynı .........
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Drastic 9 yıl
nanometrik küçülmeler verimliliği düşürek mi ? yazım hatası olarak kabul edıyorum..
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rx7enes 9 yıl
SSDler 10nm nin altına düşmedikçe, bizler için alınmaya değer kapasitede uygun fiyatlı SSD olacağını sanmıyorum.
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lvlono 9 yıl
20$ a mal edilen bir HDD'yi, 60$ a satılan bir düzende, 100$ a mal edilen bir SSD'yi 300$ a satmak normal sanıyorum. Kar marjı bellidir her üründe ama SSD lerin maliyeti yüksek olmasa, her marka uygun fiyata satıp sürüm yapar ki güzel para da kazanabilir sanıyorum. O anlamda, nanometrik küçülmeler elbetteki verimliliği arttırıp fiyatı düşürecektir.
Çıkartmamız gereken ders, SSD lerin maliyeti hala çok yüksek...

Edit: Yazım yanlışlığını düzelttim (geç saatlerde istemdışı durumlar oluşabiliyor)
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carloska 9 yıl
hdd den çok ssd üreticisi var ama fiyatlar hala yüksek
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CeFurkan 9 yıl
fiyatlar dusmuyorki

nanometre dusuyor fakat fiyatlar ayni

bayagi zamanda gecti hala oturmadi teknoloji
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leech 9 yıl

carloska

hdd den çok ssd üreticisi var ama fiyatlar hala yüksek


Maalesef daha o kadar üreticisi yok.
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