Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Celeron G460 işlemcisi detaylandı

7 yıl
11,5b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı yeni işlemcilerinden Celeron G460'ın detayları ortaya çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni işlemci, 1.8GHz'de görev yapıyor. Tek çekirdekli olan ancak Hyper-Threading desteği ile çift izlek desteği sunan işlemcinin bellek kapasitesi ise 1.5MB. Entegre kontrolcü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan Celeron G460,  aynı zamanda standart olarak 650MHz'de çalışan ve Turbo ile 1000MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik birimine sahip.
Intel'in giriş seviyesine konumlandıracağı maliyet odaklı işlemcilerden biri olacak Celeron G460'ın ısıl tasarım gücü ise 35 Watt. Önümüzdeki yılın ilk aylarında pazara sunulması beklenen Celeron G460'ın fiyatı ise 37 dolar civarında olacak. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
umutarslan.com 7 yıl
29 dolara kılıf satılan bir dünyada 37 dolara işlemci süper demektir :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deadric 7 yıl
celeron mu? kaç kaç kaç...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rabitelli 7 yıl deadric
deadric

celeron mu? kaç kaç kaç...

vallaha durma kaç,

ama sekreter bilgisayarı kavramına da katılmıyor değilim.
"yaz kızım...!!"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Güzel konumlandırmış bir işlemci.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BecHo-minaTor 7 yıl
Basit sekreter bilgisayarları için biçilmiş kaftan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 7 yıl
garip ama deli bir işlemci. sempronda 1,5 mb cache hemde. . . . 2 ghz ve üstü ile başlasa daha iyi olurdu ama PERFORMANSINA bakmak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gOkO 7 yıl
Uygun fiyatlı bir anakartla, oldukça popüler olacaktır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime! 7 yıl Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ? 7 yıl Logitech M525 kablosuz fare video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim