Intel'in Celeron G460 işlemcisi detaylandı

Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı yeni işlemcilerinden Celeron G460'ın detayları ortaya çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Sandy Bridge tabanlı yeni işlemci, 1.8GHz'de görev yapıyor. Tek çekirdekli olan ancak Hyper-Threading desteği ile çift izlek desteği sunan işlemcinin bellek kapasitesi ise 1.5MB. Entegre kontrolcü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunan Celeron G460, aynı zamanda standart olarak 650MHz'de çalışan ve Turbo ile 1000MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik birimine sahip.

Intel'in giriş seviyesine konumlandıracağı maliyet odaklı işlemcilerden biri olacak Celeron G460'ın ısıl tasarım gücü ise 35 Watt. Önümüzdeki yılın ilk aylarında pazara sunulması beklenen Celeron G460'ın fiyatı ise 37 dolar civarında olacak.