Intel'in Goldmont yol haritası netleşiyor





Bu yıl Atom işlemci ailesinde önemli bir değişikliğe giden ve Airmont mimarili Atom işlemcilerini 3 farklı sınıfa bölen Intel, gelecek yılki Goldmont tabanlı işlemcilerde aynı yolu izleyecek. Firmanın gelecek yıl için hazırladığı yol haritası internete sızdırıldı.





Masaüstü işlemciler tarafında Skylake mimarisi ile yoluna devam eden Intel, tablet ve ultra ince dizüstü tarafında ise Goldmont mimarisine geçiş yapıyor. Yine 14nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Goldmont ailesi gelecek yılın ilk yarısında itibaren piyasada boy göstermeye başlayacak.





Aslında Goldmont için yılın ortaları ifadesini kullanmak daha doğru olur zira Atom X3 serisi genelde bir önceki mimariyi temel alıyor. Bu yıl ki Atom X3 mimarisinde Bay Trail ve ARM işlemcilerin karşımını görmüştük. Gelecek yıl da muhtemelen Silvermont ve ARM kombinasyonu olacak. 28nm fabrikasyon sürecine sahip olan yeni nesil Atom x3 ailesinde 1GHz, 1.2GHz ve 1.4GHz saat hızlarına sahip 3 model var. Grafik birimi olarak ise 400 MP2, 450 MP3 ve 720 MP2 yer alıyor. Sofia olarak adlandırılan seride entegre LTE modem de bulunuyor.





Atom x5 serisi ana akım tablet modelleri için tasarlandı. Atom x7 ise üst seviye tablet modellerinde yerini alacak. Her iki seri de 14nm sürecindeki Airmont mimarisini temel alıyor. Bu işlemciler muhtemelen yaz aylarının başlangıcında piyasaya çıkmış olacak. Serilerde Cat. 10 LTE desteği sunan Intel’in XMM 7360 LTE modemi entegre olarak geliyor.





Yol haritasında ayrıca Core M işlemcilere de yer verilmiş. Skylake tabanlı Core M3/5/7 işlemciler henüz piyasaya çıktığı için bahse konu Core M serisi muhtemelen Kaby Lake mimarisine ait olacak. Yine 14nm sürecinde üretilecek olan Kaby Lake mimarili işlemcilerin yıl sonunda piyasada olması bekleniyor.





Atom ailesinin hedefinde özellikle son dönemin parlayan yıldızı 2'si 1 arada melez tablet bilgisayarlar var. Ayrılabilir klavyeli veya dönebilir ekranlı olan bu bilgisayarlar dolukça ilgi görüyor. 2016 yılında 30 milyon civarında 2'si 1 arada melez tablet bilgisayar satılacağı tahmin ediliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20151126PD207.html