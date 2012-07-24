Intel'in Haswell mimarisi ve 4. nesil Core işlemci ailesi





22nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesiyle gündemde olan Intel, dördüncü nesil için çalışmalarını sürdürüyor. Haswell kod adını taşıyan ve benzer şekilde 22nm fabrikasyon süreciyle geliştirilen yeni işlemci ailesinde Intel, mikroişlemci tasarımı ve entegre grafik performansında güncellemeler yapacak.

Aldığımız duyumlara göre Haswell mimarisi için kaydadeğer en büyük güncelleme, entegre grafik performansında olacak. Önce Sandy Bridge ardından da Ivy Bridge jenerasyonu ile işlemciye entegre grafik ünitelerinin performansında sıçrama yapan Intel, Haswell mimarisiyle birlikte bu alandaki en büyük yatırımını gerçekleştirmiş olacak.

Önce yeni işlemci ailesinin çıkış tarihiyle başlayalım isterseniz. Henüz Intel tarafından yapılmış net bir açıklama olmasa da Uzakdoğu merkezli teknoloji sitelerinin sızdırdığı dökümanlara göre yeni işlemci ailesi, 2013'ün ikinci çeyreği ile birlikte lanse edilmiş olacak. Hangi ayda duyurulacağı bilinmese de var olan bilgiler, Nisan ayını işaret ediyor.

Peki Haswell mimarisini temel alan dördüncü nesil Core işlemci ailesinin performansı ne seviyede olacak ? Henüz gün ışığına çıkmış performans verileri olmasa bile, genel kanı olarak saf işlemci performansında %10-15 seviyesinde bir artış olacağını, Donanimhaber.com olarak bizim öngörümüzün de en az %10'luk bir artıştan yana olduğunu söyleyebiliriz.

Artan yetenekleriyle birlikte "saf işlemci" performansını tek başına test sonuçları ile değerlendirmek artık çok doğru değil. Bir başka detay olarak Haswell mimarisi ile birlikte overclock olarak bildiğimiz, işlemcinin standart çalışma değerinin üzerine çıkartılma uygulamasına yönelik bir takım güncellemeler olması da kuvvetle muhtemel.

Buraya kadar kısaca özetlemek gerekirse, Haswell tasarımıyla birlikte çekirdek performansında en az %10, genel ortalamada %15, yerine de göre de daha yüksek performans olacağını, hız aşırtma yeteneklerinin özellikle de "base clock" odaklı hız aşırtma başarımında artış yaşanacağını söylemek, yeni işlemci ailesi için yanlış olmaz.

Saf çekirdek performansı Intel için artık en önemli öncelik olmayabilir. Hali hazırda hem Sandy Bridge hem de Ivy Bridge ve Sandy-Bridge-E serisi işlemciler için performans anlamında liderlik koltuğunu zorlayacak bir rekabet unsuru bulunmuyor. AMD'nin Bulldozer tasarımı, sektöre liderlikten ziyade fiyat/performans kanalize olmuş durumda.

Intel için yeni yarış kulvarı, entegre grafik performansı. Bilindiği üzere son birkaç jenerasyondur, işlemcilerin içerisinde entegre grafik birimi yani GPU bulunmakta. Bu grafik birimleri, belli kalite ve çözünürlük ayarlarında modern oyunları açabilmekte hatta yaygın olarak kullanılan HD video formatları için donanımsal hızlandırma yapabilmekte.

Entegre grafik performansında AMD'nin üstünlüğü malum. Özellikle Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion ailesi ile birlikte bu üstünlük pekişmiş durumda. Üstelik AMD, entegre grafik birimi ile harici ekran kartları arasında Hibrit Crossfire kurulumunu da mümkün kılmakta. Intel ise Lucid firması üzerinden GPU Virtualization gibi yöntemlerle bu eksikliğini gidermeye çalışsa bile doğal bir yöntem olarak AMD'nin çözümü bu konuda daha önde yer alıyor.

Bu gelişmelere rağmen Intel'deki gelişimi gözardı etmek doğru olmaz. Ivy Bridge jenerasyonundaki GT2 kodlu HD4000 entegre grafik birimi hem sunduğu performans hem de desteklediği teknoloji ve API'lerle, rekabetçi olmayı başardı. Haswell mimarisinde ise yeni bir grafik işlemci mimarisi ve buna bağlı radikal performans artışları görmemiz muhtemel.

Son iki jenerasyonu kıyaslamak gerekirse, Ivy Bridge jenerasyonundaki en hızlı grafik birimi olan HD 4000, Sandy Bridge iGPU tasarımı ile kıyaslandığında grafik performansını %25 ile %68 oranında değişen farklarla Intel lehine arttırmayı başarmıştı. Haswell mimarisi için konuşmak gerekirse "buraya dikkat" entegre grafik performansında 3x artış olacak.

Peki Intel, 3 katlık grafik performans artışını nasıl sağlayacak? Sandy Bridge mimarisinde HD 2000 ve HD 3000, Ivy Bridge ailesinde ise HD 2500 ve HD 4000 olmak üzere iki farklı entegre grafik birimine yer veren Intel, Haswell'de ise seçenek sayısını arttırıyor ve henüz isimleri doğrulanmayan GT1, GT2 ve GT3 olmak üzere üç farklı GPU tasarımına yer veriyor.

Yeni grafik birimlerinin en hızlısı olan GT3'de, 40 adet uygulama birimine (Execution Unit) yer verilmesi bekleniyor. Bu GPU tasarımı için üzerinde durulan ancak henüz kesinlik kazanmayan bir başka detay ise 64MB bağımsız bellek kapasitesine sahip olacak. Uygulama birimlerinin sayısındaki 2.5x artış, arttırılan çalışma verimliliği ve yerleşik bellek ile birlikte Haswell'in en hızlı grafik birimi, Ivy Bridge'in tasarımından ciddi anlamda daha hızlı olacak.

Yeni grafik birimleriyle birlikte Intel ayrıca, DirectX 11.1 ve OpenGL 3.2 desteği de sunacak. Şirket ayrıca GPGPU yani genel amaçlı grafik işlemci kullanım alanlarına da yatırım yapacak. Tabi bu yatırım donanımsal gelişimin yanında sürücü tarafındaki kazanımlarla eşgüdümlü olacak. Grafik ile birlikte video performansında da gelişim olacak.

Elimize ulaşan bilgilere göre, Haswell ailesinin en hızlı ikinci grafik birimi ile Ivy Bridge jenerasyonun en hızlı grafik birimine göre 2x daha hızlı video dönüştürme yapılabilecek. Aynı zamanda sayısal yeniden görüntü dağıtımı, VGA desteği, HDMI ve DisplayPort gibi arabirimler üzerinde eş zamanlı 3 görüntü çıkışı özellikleri de destekleniyor.

Haswell mimarisindeki entegre grafik birimleriyle birlikte Intel ayrıca AS3D olarak tanımlanan Otomatik Stereoscopic 3D görüntü desteğini de son kullanıcıya sunacak. Entegre grafik birimleriyle ilgili kısmı özetlemek gerekirse, yeni özellikler geliyor ve saf grafik performansı, uygulama türüne göre 3 kata varan oranda arttırılıyor.

Şimdi de biraz diğer detaylardan bahsedelim. Haswell tabanlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, LGA1150 soket formunda olacak. Aldığımız duyumlara göre 2013 ve 2014 model Intel işlemciler için karşılıklı platform uyumluluğu olması da muhtemel. Hem DDR3 hem de DDR3L desteği sunacak çift kanal bellek kontrolcüsünün resmi hız limiti ise 1600MHz. Ancak pratikte bu değer anlam ifade etmiyor zira daha yüksek hızlara çıkılabiliyor.

Yeni işlemci ailesinin hem çift hem de dört çekirdekli versiyonları olacak. 6 ve 8 çekirdekli versiyonların ise daha çok Haswell-E jenersayonu ile 2014 veya 2015 içerisinde çıkması beklenebilir. Neden 2015 diyoruz çünkü Ivy Bridge-E serisi işlemciler yani Sandy Bridge-E jenerasyonun yerini alacak yeni modeller, muhtemelen 2013'te çıkmış olacak.

Haswell jenerasyonunda işlemcilerin ısıl tasarım güçleri de modeline göre 35 Watt ile 95 Watt arasında değişim gösterecek. Bu değerler Ivy Bridge jenerasyonu ile benzerlik gösteriyor. Unutulmaması gereken nokta ise üretim teknolojisinin aynı olması ve buna karşın aynı termal karakteristikte Haswell ailesinin daha fazla özellik sunarak daha fazla performans vermesi. Dolayısıyla watt/performans ölçümlemesinde de ciddi gelişim söz konusu.

Bir diğer önemli konu ise çipsetler ? Ivy Bridge için 7 serisi yongasetlerini pazara sunan Intel, Haswell ailesi içinse 8 Lynx Point kod adlı 8 serisini hazırlıyor. 22mmx23mm boyutlarında ve FCBGA formunda hazırlanan yeni çipset ailesinde Intel, TDP olarak bildiğimiz ısıl tasarım gücünü aşağı çekerken aynı zamanda bekleme ve S3 durumlarını da güncelleyecek. Bununla birlikt 6 adede kadar USB 3.0 ve 6 adede kadar SATA-III desteği de sunulmuş olacak.

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, Haswell mimarisini kullanan masaüstü odaklı ilk işlemciler daha çok orta segmente yönelik olacak. İlk çıkacak serinin en hızlı modeli, Intel'in güncel ürün gamı içerisinde Core i7-3770K'nın yerini alacak. Bu işlemcinin performansından memnun olan Intel, 2013'e kadar, aynı segmentte Core i7-3770K'dan hızlı bir model sunmayacak, ancak Haswell öncesinde bir güncelleme olması da ihtimal dahilinde.

Haswell mimarisiyle ilgili olarak ilk değerlendirmemiz bu şekilde. Önümüzdeki günlerde yeni mimarinin farklı yönlerini de sizler için ele almayı planlıyoruz. Mimari özellikleri daha derinlemesine inceleyeceğimiz "Teknolojik Derin Dalış" yazılarımızı da sizlerle paylaşıyor olacak. Haswell mimarisine yönelik yeni gelişmeler için gözünüz kulağınız bizde olsun.



