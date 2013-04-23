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Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil işlemci modelleri fiyatlandı

6 yıl
1,7b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil işlemci modelleri fiyatlandı
Resmi lansmanı Haziran ayında yapılacak Haswell kod adlı dördüncü nesil Intel Core işlemci ailesinin satış fiyatları da netleşmeye başladı. İşlemci devi Intel'in, Sandy Bridge mimarisinden bu yana en büyük mikroişlemci tasarım güncellemesi olarak dikkat çeken Haswell mimarisine sahip yeni işlemciler, hem daha fazla performans sunacak hem de daha enerji verimli bir yapı ortaya koyacaklar. Intel'in her detayını baştan elde aldığı yeni mikroişlemci tasarımı masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanında özellikle 2si1  ara formundaki ultrabook'lar için hem performans hem verimlilik avantajlarına sahip.
Intel'in masaüstü sistemler için sunacağı Haswell tabanlı yeni Core işlemci ailesinin en hızlı modeli Core i7-4770K olacak.  Dört çekirdekli olan işlemci standart olarak 3.5GHz'de görev yaparken, Turbo Boost ile birlikte 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan işlemciye çift kanal bellek kontrolcüsü ile birlikte yeni nesil HD 4600 grafik birimi eşlik ediyor. Isıl tasarım gücü 84 Watt olarak bildirilen LGA1150 soket yapısındanki Core i7-4770K işlemcisi için vergiler hariç istenen fiyat ise 327 dolar. Adındanki K uzantasından anlaşılabileceği çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemcinin, bir de çarpan kilidi kapalı olan yani özellikler hız aşırtma konusunda sınırlı yeteneklere sahip bir versiyonu da bulunuyor. Core i7-4770 olarak isimlendirilen işlemcinin fiyatı 292$ olacak. 
Core i3 serisi işlemci modelleri daha sonra lanse edilecek Haswell ailesinin piyasaya çıkacak en ekonomik modellerine baktığımızda ise karşımıza Core i5-4430 çıkıyor. Dört çekirdekli ola ancak Hyper-Threading desteği bulunmayan bu işlemci, 3GHz olan standart çalışma hızını Turbo Boost özelliği ile 3.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. Üst modeller ile benzer şekilde HD 4600 grafik birimine sahip olan ancak konumlandırılması itibariyle GPU frekansı daha düşük seviyede seyreden işlemcinin son kullanıcı fiyatı ise 175 dolar. Gelen bilgiler ve ortaya çıkan detaylar gösteriyor ki, Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, hali hazırda satılmakta olan Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi ile benzer fiyatlardan  çıkış yapacak yani bu da demek oluyor ki daha sonraki aylar için işlemci fiyatlarında bir indirim ile karşılaimamz sürpriz olmayacaktır. Son bir not olarak yeni işlemcilerin LGA1150 formunda olduğunu yani şuanki anakartların hiç bir tanesiyle uyumlu olmadığını da ekleyelim.
Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil işlemci modelleri fiyatlandı

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Gökhan G. 6 yıl en beğenilen
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itachi237 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

itachi237

Gökhan G. forum.donanimhaber.com/... Konu kilit.
_Dominic_Toretto_


"V4LKyR". ;) (madem nick reklamı yapılıyor... :D )

konuyu paylaşan abimiz _Dominic_Toretto_ . reklam yapılmıyor. saçma sapan konuşma.
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milyondabir 6 yıl
alacaklar için soket degişim olayı kötü olmuş
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OverClocK1ng 6 yıl
caglaratilgan
tabi uygun dememin en büyük nedeni vadetmiş olduğu grafik gücü. dahili gpusuyla benim gibi gürültü sevmeyen, oyunları full hd normal(medium)oynatsın yeter diyenler için birinci tercih sebebi olur. tabi şuan herşey o grafik biriminde bitiyor eğer intelin dediği gibi çıkmaz amd 5870k işlemcisinin sunduğu oyun performansına benzer performans sunarsa kesinlikle almam

Performans testleri vardı zaten 4600 ün. HD4000 den %40 a yakın daha iyi.
FullHD de Düşük ayarlarda 50-60 kare veriyor Dirt 3 te.
Benim tahminimce 4.5Ghz e overclock ile ve GPU overclock ile de Crysis 3, Hitmen gibi güç isteyen oyunlar falan hariç çoğu oyunu FullHD de orta ayarlarda 30 kare gibi oynatır.
Ama HD4600 ün güzel yanı sanırım daha iyi convert desteği sunacak..
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-dehşet- 6 yıl
Ivy Bridge lerin ısınma sorunu Haswell de çözülse yine kafi.
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OverClocK1ng 6 yıl
Valla Dominic. Pusuda bekliyorum. 4670K düşünüyorum...
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interwap 6 yıl
8c/16t bekliyorum.
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WinteR 6 yıl
Sandy Bridge alanların değiştirmesi için halen önemli bir sebep yok.
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DH Misafiri 6 yıl
Egerki 4770k bu fiyatıyla 12 cekirdek vaadetseydi guzel fiyat derdim. Suan icin en buyuk artısı daha az guc tuketmesi extrası oyle amamn aman bi ilemci degil. Bu nedenlede fiyatı gayet normal. Ama iyi bir fiyat mi derseniz bence degil.
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hærun 6 yıl
4670k 2500kdan ne kadar perf olur
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srdr92 6 yıl
Esas merak ettıgım anakart fiyatları 1155 pinlerdekı gibi makul olacak mı?
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berkkarabacak 6 yıl
Fiyatlar bana çok uygun geldi ama Tr'de bu fiyatlar 3'e katlanır heralde
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GoldPunch 6 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

Fiyatlar bana çok uygun geldi ama Tr'de bu fiyatlar 3'e katlanır heralde

o1304.hizliresim.com/...

Ivy Bridge'ın 3770k'sından daha ucuz Haswell'lerin en iyi işlemcisi.
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*ExtraTechx* 6 yıl
Nm değişmedi evet ama 77w olan işlemci sınıfındaki ürünler şu an 84 w olmuşlar. Aradaki 7w igpu bölümü için mi bilemiyorum ama bu fark bence performans olarak bize yansıyacak.Normalde tüm seriyi 77w ın altında bekliyordum.
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Batuist 6 yıl
en hızlı işlemci veriler hariç 327 dolar olacakmış.. bizde de vergiler hariç 999 dolardan giriş yapar.. Buda Türk şirketlerin zihniyeti..
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GoldPunch 6 yıl
Fiyatlar güzel.
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LightningRaven 6 yıl
Sadece işlemci versiyonu yokmuymuş
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