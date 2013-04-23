Intel'in Haswell tabanlı yeni nesil işlemci modelleri fiyatlandı

Resmi lansmanı Haziran ayında yapılacak Haswell kod adlı dördüncü nesil Intel Core işlemci ailesinin satış fiyatları da netleşmeye başladı. İşlemci devi Intel'in, Sandy Bridge mimarisinden bu yana en büyük mikroişlemci tasarım güncellemesi olarak dikkat çeken Haswell mimarisine sahip yeni işlemciler, hem daha fazla performans sunacak hem de daha enerji verimli bir yapı ortaya koyacaklar. Intel'in her detayını baştan elde aldığı yeni mikroişlemci tasarımı masaüstü ve dizüstü bilgisayarların yanında özellikle 2si1 ara formundaki ultrabook'lar için hem performans hem verimlilik avantajlarına sahip.

Intel'in masaüstü sistemler için sunacağı Haswell tabanlı yeni Core işlemci ailesinin en hızlı modeli Core i7-4770K olacak. Dört çekirdekli olan işlemci standart olarak 3.5GHz'de görev yaparken, Turbo Boost ile birlikte 3.9GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 8MB olan işlemciye çift kanal bellek kontrolcüsü ile birlikte yeni nesil HD 4600 grafik birimi eşlik ediyor. Isıl tasarım gücü 84 Watt olarak bildirilen LGA1150 soket yapısındanki Core i7-4770K işlemcisi için vergiler hariç istenen fiyat ise 327 dolar. Adındanki K uzantasından anlaşılabileceği çarpan kilidi açık olarak gelen bu işlemcinin, bir de çarpan kilidi kapalı olan yani özellikler hız aşırtma konusunda sınırlı yeteneklere sahip bir versiyonu da bulunuyor. Core i7-4770 olarak isimlendirilen işlemcinin fiyatı 292$ olacak.

Core i3 serisi işlemci modelleri daha sonra lanse edilecek Haswell ailesinin piyasaya çıkacak en ekonomik modellerine baktığımızda ise karşımıza Core i5-4430 çıkıyor. Dört çekirdekli ola ancak Hyper-Threading desteği bulunmayan bu işlemci, 3GHz olan standart çalışma hızını Turbo Boost özelliği ile 3.2GHz'e kadar yükseltebiliyor. Üst modeller ile benzer şekilde HD 4600 grafik birimine sahip olan ancak konumlandırılması itibariyle GPU frekansı daha düşük seviyede seyreden işlemcinin son kullanıcı fiyatı ise 175 dolar. Gelen bilgiler ve ortaya çıkan detaylar gösteriyor ki, Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci ailesi, hali hazırda satılmakta olan Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesi ile benzer fiyatlardan çıkış yapacak yani bu da demek oluyor ki daha sonraki aylar için işlemci fiyatlarında bir indirim ile karşılaimamz sürpriz olmayacaktır. Son bir not olarak yeni işlemcilerin LGA1150 formunda olduğunu yani şuanki anakartların hiç bir tanesiyle uyumlu olmadığını da ekleyelim.