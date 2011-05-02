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Intel'in Sandy Bridge-E işlemcileri ve X79 yonga seti detaylandı

8 yıl
20,8b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı Z68 yonga setini 11 Mayıs'ta lanse etmeye hazırlanan Intel, yüksek performans segmentindeki Core i7 900 serisi işlemcileri ve X58 yonga setini Sandy Bridge-E platformu ile güncellemeyi planlıyor. Intel'in önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar olan süreçte en yüksek performanslı işlemcilerini içerecek olan platform için X79 yonga seti hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre, önde gelen anakart üreticileri X79 çipsetli statik anakart örneklerini Computex 2011 Fuarı'nda sergileyecekler.

Patsburg kod adını taşıyan X79 yonga seti, sahip olduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Intel'in güncel ürün gamın içerisinde en yüksek maliyetli çözüm olması beklenen X79, Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerin tamamına destek sunacak. Doğal USB 3.0 desteğinin olmadığı yonga seti başka bir ilk ile geliyor ve PCIe 3.0 teknolojisini son kullanıcılara getiriyor. Atanmış depolama sürücüleri için PCIe 3.0 x4 arabirimi üzerinden yüksek bantgenişliği sağlayacağı belirtilen X79 yonga seti aynı zamanda 8x PCIe 2.0 hattını destekliyor. 14x USB 2.0 portu, SAS RAID desteği, entegre Gigabit Ethernet, SATA RAID, Rapid Storage Technology Enterprise 3.0, 100MHz BCLK, Açık Kaynaklı Linux desteği, işlemci-bellek-yonga seti hız aşırtma yeteneği ve Intel Extreme Tuning Utility 3.0 (XTU) desteği, X79 çipsetinin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, X79 yonga seti için anakart üreticilerine bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz) 8 katmanlı baskılı devre kullanmalarını öneriyor. Peki X79 yonga setli anakartların ev sahipliği yapacağı Sandy Bridge-E serisi işlemciler hangi özelliklere sahip olacak? Yeni işlemcilerin detaylarını daha önceki haberlerimizde vermiştik ancak kısaca hatırlamak gerekirse, modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak işlemciler yine modeline göre 15MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecekler. 1600MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcilerde her çekirdek için 256 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi olacak ve Turbo Boost Technology 2.0 desteği sunulacak. Turbo Boost 2.0 için termal kontrolün tek sınır olacağı LGA2011 formundaki işlemcilerin ısıl tasarım güçleri yani TDP değerleri ise 130 Watt olacak.

Sandy Bridge-E serisi işlemciler ilk etapta üç farklı model ile lanse edilecekler;

Sandy Bridge Extreme Edition : 6 çekirdek / 12 izlek, 3.3GHz saat hızı, 15MB L3 bellek (her çekirdek için 2.5MB), Maks. OC
Sandy Bridge E : 6 çekirdek / 12 izlek, 3.2GHz saat hızı, 12MB L3 bellek (her çekirdek için 2MB), Maks. OC
Sandy Bridge E : 4 çekirdek / 8 izlek, 3.6GHz saat hızı, 10MB L3 bellek (her çekirdek için 2.5MB), Sınırlı OC


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dennjS 8 yıl en beğenilen
_XpLoSiVe_
bulldozerle aynı sınıfta olmayacak bir seri geliyor.. amdnin 2 yıl sonra yakalayabileceği bir sistem gibi gözüküyor... dikkat:bimciler basar birazdan ellerinde tuğla ile bulldozer bekleyen dostlar..

Bize bu serinin AMD den nekadar hızlı olacağını açıklarmısınız. malum DH üyelerinin sizin engin ileri görüşünüze gereksinim duyuyorlar.
birde mümkünse sizden ricam bize 2 yıl sonra AMD ve İntel'in mimari yapısından bahsedermisiniz.Malum biz 2 yıl sonrasını pek göremiyoruzda sizin gibi değerli "ileri bilişim sektörü takibi/bilgisi" insanlarından yararlanmak istiyoruz.
Lütfen yurtdışına gitmeyiniz.Ülkemizin sizin gibi beyinlere ihtiyacı var.
_XpLoSiVe_bulldozerle aynı sınıfta olmayacak bir seri geliyor.. amdnin 2 yıl sonra yakalayabileceği bir sistem gibi gözüküyor... dikkat:bimc...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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lvlono 8 yıl
Kıraat etmek(Arapça'dan dilimize girmiş); Arapça'da "okumak" anlamına geliyormuş. Burada da okunuyor galiba ama farklı anlamlar çıkartılabiliyor demekki. Okuyup üflemeden önce, "ben neredeyim, ben kimim" diye kendimize sorup, etrafa bir bakınmak gerektiğini öğrenemedik, öğrenemeyeceğiz de.

Biz normal ev kullanıcılarının öncelikli ilgilendiği konu tabiki fiyattır. Sandy Bridge'in şimdiki zirvesi i7 2600K'dır. Kaldı ki bu işlemciyi bile tam performansta kullanamıyor yada zorlayamıyoruz anlık olarak. Yeni gelecek olan Sandy Bridge-E serisi işlemcilerin en ucuzu da 2600K'dan enaz %20-25 daha pahalı olacaktır kanımca (cache miktarına göre basit bir tahmin). Ne yani, 750-800 Lira işlemciye ve bir okadar da anakarta para bayılıp zorlayamamak bence israftır...
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showstopper41 8 yıl
22nm mi 32nm mi olacak bu sandybridge e işlemcileri?
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DH Misafiri 8 yıl
4 kanal bellek desteği, 14 adet usb 2.0 var ama 1 tane bile usb 3.0 yok. bu nasıl iş yahu? üstelik tdp değeri de amd x6 ile yarışacak düzeyde. bu da ısınma poblemi yaratacağa benzer. fiyat desen 1000 TL den aşağı olmaz. umarım amd bulldozer ile beklenen performansı verir yoksa intel hepimizi kucaklayacak. :P
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Necessa®i 8 yıl
pek beğenmedim
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Batuist 8 yıl
asıl bombalar geliyor.. bu işlemcilerle PCler uçar..
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xer13 8 yıl
Bulldozerler bir çıksın intelin oluşturduğu pisliği küreyerek temizler sıkıntı yok.
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_XpLoSiVe_ 8 yıl

xer13

Bulldozerler bir çıksın intelin oluşturduğu pisliği küreyerek temizler sıkıntı yok.


çok doğru bir tespit ; ancak sandy bridge extreme'in artıklarını süpürmeye gücü yeter bu bulldozerin
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mutercim 8 yıl
syler23
intel alfabedeki ve rakamlardaki bütün serileri çıkardı heralde... x38..x58..x68... para para para intel her getirdiği yeni teknolojiyle kulanıcıyı nasıl yolarım hesabında... e sonuçta yahudi firması...

Tabi, çünkü yahudi olmayan firmaların tek derdi en iyi teknolojiyi geliştirip bedava kullanıcılara dağıtmaktır.
Bu ne saçma sapan bir yorum yahu. Irkçılığı bırakın kardeşim bu devirde artık.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Forumun %99.9 unu ilgilendirmeyen bir haber. Bu segmentteki en ucuz işlemci 1.000 usd felan olur herhalde.
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PROOF# 7 yıl

mutercim

syler23

intel alfabedeki ve rakamlardaki bütün serileri çıkardı heralde... x38..x58..x68... para para para intel her getirdiği yeni teknolojiyle kulanıcıyı nasıl yolarım hesabında... e sonuçta yahudi firması...


Tabi, çünkü yahudi olmayan firmaların tek derdi en iyi teknolojiyi geliştirip bedava kullanıcılara dağıtmaktır.

Bu ne saçma sapan bir yorum yahu. Irkçılığı bırakın kardeşim bu devirde artık.

bencede.
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syler23 8 yıl
intel alfabedeki ve rakamlardaki bütün serileri çıkardı heralde... x38..x58..x68... para para para intel her getirdiği yeni teknolojiyle kulanıcıyı nasıl yolarım hesabında... e sonuçta yahudi firması...
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star scream 7 yıl

syler23
intel alfabedeki ve rakamlardaki bütün serileri çıkardı heralde... x38..x58..x68... para para para intel her getirdiği yeni teknolojiyle kulanıcıyı nasıl yolarım hesabında... e sonuçta yahudi firması...

Denizde kum intelde yonga
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dennjS 8 yıl en beğenilen
_XpLoSiVe_
bulldozerle aynı sınıfta olmayacak bir seri geliyor.. amdnin 2 yıl sonra yakalayabileceği bir sistem gibi gözüküyor... dikkat:bimciler basar birazdan ellerinde tuğla ile bulldozer bekleyen dostlar..

Bize bu serinin AMD den nekadar hızlı olacağını açıklarmısınız. malum DH üyelerinin sizin engin ileri görüşünüze gereksinim duyuyorlar.
birde mümkünse sizden ricam bize 2 yıl sonra AMD ve İntel'in mimari yapısından bahsedermisiniz.Malum biz 2 yıl sonrasını pek göremiyoruzda sizin gibi değerli "ileri bilişim sektörü takibi/bilgisi" insanlarından yararlanmak istiyoruz.
Lütfen yurtdışına gitmeyiniz.Ülkemizin sizin gibi beyinlere ihtiyacı var.
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_bluescream_ 8 yıl
neden böyle bi anakartta usb3 yok,yoksa bnmı göremedim :S
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_XpLoSiVe_ 8 yıl
bulldozerle aynı sınıfta olmayacak bir seri geliyor.. amd'nin 2 yıl sonra yakalayabileceği bir sistem gibi gözüküyor...

dikkat:bimciler basar birazdan ellerinde tuğla ile bulldozer bekleyen dostlar..
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Firaristt 8 yıl
Onu bilemem de haberdeki dikkatimi en çok çeken nokta: "İntel'in güncel ürün gamın içerisinde en yüksek maliyetli çözüm olması beklenen X79...." gerisi benim için pek önemli değil. Şuanda intel SB 2600K üzeri fiyatı işlemciye verecekler için sorun olmayabilir ama benim için sorun. İşlemcileri uçuk fiyattan çıkıcak, anakartlarda aşağı kalır yanı olmayacağına göre BullDozer'lerin de performansı ve fiyatı beklediğim gibi olursa BullDozer'e geçicem olmazsa SB 2600K+z68 anakart olur biter...(Tamam işlemci ve anakart için yaklaşık 1200TL ayırabilicem yeni sistemi alırken ama önce durup bir düşünmek gerek) Bulldozer'lerin performansı ve fiyatı burada büyük bir etken olucak gibime geliyor. Eğer rekabet edemezse SB-E işlemci+anakart almak 990X+UD9 gibi bişey olur heralde..Şişirme fiyat yüksek performans...
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