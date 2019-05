Intel'in Sandy Bridge-E işlemcileri ve X79 yonga seti detaylandı

Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı Z68 yonga setini 11 Mayıs'ta lanse etmeye hazırlanan Intel, yüksek performans segmentindeki Core i7 900 serisi işlemcileri ve X58 yonga setini Sandy Bridge-E platformu ile güncellemeyi planlıyor. Intel'in önümüzdeki yılın ikinci yarısına kadar olan süreçte en yüksek performanslı işlemcilerini içerecek olan platform için X79 yonga seti hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre, önde gelen anakart üreticileri X79 çipsetli statik anakart örneklerini Computex 2011 Fuarı'nda sergileyecekler.

Patsburg kod adını taşıyan X79 yonga seti, sahip olduğu gelişmiş özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Intel'in güncel ürün gamın içerisinde en yüksek maliyetli çözüm olması beklenen X79, Sandy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcilerin tamamına destek sunacak. Doğal USB 3.0 desteğinin olmadığı yonga seti başka bir ilk ile geliyor ve PCIe 3.0 teknolojisini son kullanıcılara getiriyor. Atanmış depolama sürücüleri için PCIe 3.0 x4 arabirimi üzerinden yüksek bantgenişliği sağlayacağı belirtilen X79 yonga seti aynı zamanda 8x PCIe 2.0 hattını destekliyor. 14x USB 2.0 portu, SAS RAID desteği, entegre Gigabit Ethernet, SATA RAID, Rapid Storage Technology Enterprise 3.0, 100MHz BCLK, Açık Kaynaklı Linux desteği, işlemci-bellek-yonga seti hız aşırtma yeteneği ve Intel Extreme Tuning Utility 3.0 (XTU) desteği, X79 çipsetinin diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Intel, X79 yonga seti için anakart üreticilerine bakır yoğunluğu arttırılmış (2oz) 8 katmanlı baskılı devre kullanmalarını öneriyor. Peki X79 yonga setli anakartların ev sahipliği yapacağı Sandy Bridge-E serisi işlemciler hangi özelliklere sahip olacak? Yeni işlemcilerin detaylarını daha önceki haberlerimizde vermiştik ancak kısaca hatırlamak gerekirse, modeline göre 4 veya 6 çekirdekli olacak işlemciler yine modeline göre 15MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesiyle gelecekler. 1600MHz'e kadar dört kanal DDR3 bellek desteği sunacak olan işlemcilerde her çekirdek için 256 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi olacak ve Turbo Boost Technology 2.0 desteği sunulacak. Turbo Boost 2.0 için termal kontrolün tek sınır olacağı LGA2011 formundaki işlemcilerin ısıl tasarım güçleri yani TDP değerleri ise 130 Watt olacak.

Sandy Bridge-E serisi işlemciler ilk etapta üç farklı model ile lanse edilecekler;

Sandy Bridge Extreme Edition : 6 çekirdek / 12 izlek, 3.3GHz saat hızı, 15MB L3 bellek (her çekirdek için 2.5MB), Maks. OC

Sandy Bridge E : 6 çekirdek / 12 izlek, 3.2GHz saat hızı, 12MB L3 bellek (her çekirdek için 2MB), Maks. OC

Sandy Bridge E : 4 çekirdek / 8 izlek, 3.6GHz saat hızı, 10MB L3 bellek (her çekirdek için 2.5MB), Sınırlı OC