Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 işlemcileri fiyatlandı

Intel'in çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Core i7-3000 serisi yeni nesil yüksek performans işlemcileri, son çeyrekle birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. LGA2011 platformu olarak lanse edilecek ve X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak Sandy Bridge-E kod adlı işlemci ailesi ilk etapta dört ve altı çekirdekli toplam üç modelden oluşacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz Core i7-3820, 3930K ve 3960X Extreme Edition olarak isimlendirilecek modellerin en hızlısı olan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition, standart olarak 3.3GHz'de çalışacak ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile daha yüksek hızlara çıkabilecek. 15MB L3 bellek ile donatılan işlemci aynı zamanda Extreme Edition çatısı altında sunulan bir model olduğu için çarpan kilidi açık gelecek ve bu sayede başta profesyoneller olmak üzere kullanıcılara gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunacak.

Core i7-3960X Extreme Edition ile kıyaslandığında baz çalışma frekansı 100MHz daha düşük olan yani 3.2GHz'de çalışan Core i7-3930K ayrıca 15MB yerine 12MB L2 bellek kapasitesine sahip olacak. Model ismindeki K ibaresinden anlaşılabileceği üzere aynı Core i7-2500K ve 2600K modellerinde olduğu gibi Core i7-3930K'da da hız aşırtma özellikleri sunulacak. Serinin en düşük fiyatlı modeli olacak dört çekirdekli Core i7-3820 ise standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak ve 10MB L3 bellek ile gelecek.

Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmasa da gelen son bilgilere göre, Core i7-990X'in yerini alacak olan Core i7-3960X yurt dışında 999$ seviyesinden, Core i7-980'in yerini alması beklenen Core i7-3930K 583$ seviyesinden ve Core i7-3820 modeli ise 294$ ile Core i7-2600 modeliyle aynı fiyat seviyesinden sunulacak. Bu arada Core i7-3000 serisi tüm işlemcilerin, Intel'in güncel ürün gamındaki diğer modellerden farklı olarak dört kanal bellek kontrolcüsü ile geldiğini de merak edenler için bir kez daha not düşmüş olalım.