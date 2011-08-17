Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'in Sandy Bridge-E kod adlı Core i7-3000 işlemcileri fiyatlandı

7 yıl
19,4b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel'in çok uzun süredir üzerinde çalıştığı Core i7-3000 serisi yeni nesil yüksek performans işlemcileri, son çeyrekle birlikte endüstrinin beğenisine sunulacak. LGA2011 platformu olarak lanse edilecek ve X79 çipsetli anakartlarla kullanılacak Sandy Bridge-E kod adlı işlemci ailesi ilk etapta dört ve altı çekirdekli toplam üç modelden oluşacak. 
Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz Core i7-3820, 3930K ve 3960X Extreme Edition olarak isimlendirilecek modellerin en hızlısı olan 6 çekirdekli Core i7-3960X Extreme Edition, standart olarak 3.3GHz'de çalışacak ve Turbo Boost 2.0 teknolojisi ile daha yüksek hızlara çıkabilecek. 15MB L3 bellek ile donatılan işlemci aynı zamanda Extreme Edition çatısı altında sunulan bir model olduğu için çarpan kilidi açık gelecek ve bu sayede başta profesyoneller olmak üzere kullanıcılara gelişmiş hız aşırtma seçenekleri sunacak.
Core i7-3960X Extreme Edition ile kıyaslandığında baz çalışma frekansı 100MHz daha düşük olan yani 3.2GHz'de çalışan Core i7-3930K ayrıca 15MB yerine 12MB L2 bellek kapasitesine sahip olacak. Model ismindeki K ibaresinden anlaşılabileceği üzere aynı Core i7-2500K ve 2600K modellerinde olduğu gibi Core i7-3930K'da da hız aşırtma özellikleri sunulacak. Serinin en düşük fiyatlı modeli olacak dört çekirdekli Core i7-3820 ise standart olarak 3.6GHz'de görev yapacak ve 10MB L3 bellek ile gelecek. 
Henüz Intel tarafından resmi olarak doğrulanmasa da gelen son bilgilere göre, Core i7-990X'in yerini alacak olan Core i7-3960X yurt dışında 999$ seviyesinden, Core i7-980'in yerini alması beklenen Core i7-3930K 583$ seviyesinden ve Core i7-3820 modeli ise 294$ ile Core i7-2600 modeliyle aynı fiyat seviyesinden sunulacak. Bu arada Core i7-3000 serisi tüm işlemcilerin, Intel'in güncel ürün gamındaki diğer modellerden farklı olarak dört kanal bellek kontrolcüsü ile geldiğini de merak edenler için bir kez daha not düşmüş olalım.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ultra_storm 7 yıl
şimdi gelir amd boylar pahalı derler ne kadar ekmek okadar köfte ;)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fleetwood Mac 7 yıl ultra_storm
ultra_storm

şimdi gelir amd boylar pahalı derler ne kadar ekmek okadar köfte ;)


Aynen
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
setek01 7 yıl
Core i7-3820 modeli için 294usd giriş fiyatı varsa eğer, geçenlerde 320USD'lik fiyatıyla ölü doğmuş olur dediğim bulldozer'in o zamanda dediğim gibi süreyi devamlı ertelemeyi bildikleri gibi fiyat revizyonunu da yapmaları şart demiştim

YAZILANI DOĞRU OKUYUN SONRA MESAJIMA ALINTI YAPIP ABUK SUBUK ÜSLÜPLA CEVAP VERMEYİN. FİYATIYLA DEDİM FİYATIYLA. NEYMİŞ: 320 USD FİYATIYLA OLMAZMIŞ. NE LAZIMMIŞ: ZATEN 2500K 2600K İLE PİYASA ŞİŞTİ ESKİ AMD GİBİ DAHA UYGUN FİYAT LAZIMMIŞ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
Eski i7 ler ucuzlar diyenlere c2d Exxxx serisi islemcilere bir bakmalarini oneriyorum. K.ci b.klu e7200 bile hangi fiyata satiliyor. Ne zamandir e serisi islemci fiyatlarina bakmiyordum. Gene dun baktimda soka girdim gene. 6 yildir fiyat degismezmi abicim...
Abartmiyorum 6 yil...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanbekmez 7 yıl
abi intel'e gözün kapalı istediği parayı verebilirsin..! ama ne yazık ki ben alamam benim anakart 1156 soket :D artık intel core i7'nin 1156'lık işlemcisini alacağım :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Legolas Greenleaf 7 yıl
Fiyatlara gel =)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl Legolas Greenleaf
frt33

Fiyatlara gel =)


Performans istiyorsan parayı bayılırsın. Bu fiyatlar Bulldozer in bu işlemcilere yaklaşamadığını gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mazbut 7 yıl
Sunucular ve Autocad'ciler için güzel gerisi için israf..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 7 yıl
12MB L2?

L3 olmayacak mı o.L3 şişir babam şişir L1 ve L2 yi artırda yeni bişey yap intel.Yada ne bileyim register sayısını falana artır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
@.45 ACP hem bu haberde hem de diğer haberler de belirtildi zaten, Sandy Bridge-E işlemciler X79 anakartlarla uyumulu olacak sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 7 yıl
tesekkur ederim bilgilendirme icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
1366 soket i7 işlemcilere oranla fiyatlar daha uygun tutulmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 7 yıl
999 klasik zaten ona hic sasirmadim ama 294 dolarlik alet 2600k'nin yerini alabilecek turden 10mb cache ve bd'ye karsi konumlandirilmis.fiyat olarak 700 tl'den asagi olmaz ki bd de o civar bekliyorum.bd once cikacak bu aletler daha sonra cikacak.amd 2012 planini soyleyince intel cikariyor amd haber cikariyor diyorsunuz buyrun intel de haber cikariyor diyor ki bd almayin anakartini degistirirseniz sb-e alin.bu sb-e'nin anakarti ne olacak valla kafam karisti p67, p67b3, z68, z68 g3, z77...

cpu-world.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
Hadi hayırlısı olsunda 2500K birazcık core i5 klasmanına giriyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 7 yıl
Core i7-3960X turbo boost ile kendisi 3.9'a çıkabilecek diye hatırlıyorum, fiyat beklediğimiz gibi işlemci çıkınca i7 990x emekli edilir ama 15mb l3...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19387 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, Intel ve
2 etiket daha cpu fiyat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC EVO 3D'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim