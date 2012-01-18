Intel'in Ultrabook konseptine karşı AMD'den Ultrathin sistemler geliyor

Intel'in ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar sunmak üzere geliştirdiği ultrabook konseptine karşı AMD cephesinde de bazı hazırlıklar var. Henüz gün ışığına çıkmış örnek cihaz olmasa da, Ultrathin ile Intel tabanlı ultrabook'lara rakip olacak ultra ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar tasarımları üzerinde çalışıldığı ve daha şimdiden farklı firmalara ait 20 dizüstü bilgisayar tasarımının kazanıldığı ifade ediliyor.

Digitimes'ın verdiği habere göre AMD tabanlı Ultrathin sistemler, Intel'in ultrabook modellerine karşı büyük olasılıkla 100$-200$ seviyesinde daha ucuz olacak ki bu önemli bir detay zira şu anki ultrabook modelleri özellikle yüksek fiyatlandırmadan dolayı eleştri alıyor ve üreticiler, maliyetleri aşağı çekebilmek adına SSD+HDD gibi farklı konfigürasyon seçenekleri üzerinde çalışıyorlar.

AMD'nin ultrathin konseptine, Trinity kod adını taşıyan ve güncellenmiş Bulldozer tasarımı ile Radeon HD 7000 serisi GPU'ları aynı çatı altında bir araya getiren, ısıl güç tasarımlarının da 17 Watt seviyesinde seyretmesi beklenen yeni nesil mobil işlemciler güç verecek. Bu noktada AMD'nin özellikle GPU performansı ile ön plana çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

Resmi açıklamada bulunan herhangi bir firma olmasa da AMD'nin Ultrathin konsepti için HP, Acer ve Asus gibi firmaların sipariş geçtiği bildiriliyor. Fusion işlemcileri ile mobil segmentte kendi tarihindeki en başarılı dönemlerden birini yaşayan AMD, 2012 stratejisini daha çok, aynı segmentte Intel tabanlı çözümlere nazaran daha düşük maliyetli sistemler üzerine kuracak gibi görünüyor.



