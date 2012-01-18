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Intel'in Ultrabook konseptine karşı AMD'den Ultrathin sistemler geliyor

7 yıl
17,7b
1
42
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar sunmak üzere geliştirdiği ultrabook konseptine karşı AMD cephesinde de bazı hazırlıklar var. Henüz gün ışığına çıkmış örnek cihaz olmasa da, Ultrathin ile Intel tabanlı ultrabook'lara rakip olacak ultra ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar tasarımları üzerinde çalışıldığı ve daha şimdiden farklı firmalara ait 20 dizüstü bilgisayar tasarımının kazanıldığı ifade ediliyor. 
Digitimes'ın verdiği habere göre AMD tabanlı Ultrathin sistemler, Intel'in ultrabook modellerine karşı büyük olasılıkla 100$-200$ seviyesinde daha ucuz olacak ki bu önemli bir detay zira şu anki ultrabook modelleri özellikle yüksek fiyatlandırmadan dolayı eleştri alıyor ve üreticiler, maliyetleri aşağı çekebilmek adına SSD+HDD gibi farklı konfigürasyon seçenekleri üzerinde çalışıyorlar. 
AMD'nin ultrathin konseptine, Trinity kod adını taşıyan ve güncellenmiş Bulldozer tasarımı ile Radeon HD 7000 serisi GPU'ları aynı çatı altında bir araya getiren, ısıl güç tasarımlarının da 17 Watt seviyesinde seyretmesi beklenen yeni nesil mobil işlemciler güç verecek. Bu noktada AMD'nin özellikle GPU performansı ile ön plana çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
Resmi açıklamada bulunan herhangi bir firma olmasa da AMD'nin Ultrathin konsepti için HP, Acer ve Asus gibi firmaların sipariş geçtiği bildiriliyor. Fusion işlemcileri ile mobil segmentte kendi tarihindeki en başarılı dönemlerden birini yaşayan AMD, 2012 stratejisini daha çok, aynı segmentte Intel tabanlı çözümlere nazaran daha düşük maliyetli sistemler üzerine kuracak gibi görünüyor. 


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xLmNt13 7 yıl
Rekabet iyidir
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Statistik 7 yıl
Fusion dunya'da cok buyuk basari yakalamis ama ne yazikki Turkiye'de daha gormedik.
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MIKROP DOGAN 7 yıl Statistik
Statistik

Fusion dunya'da cok buyuk basari yakalamis ama ne yazikki Turkiye'de daha gormedik.

AMD ısınıyor onu alma intel al mantıklı satış gerçekleştiği sürece pek fazla göremeyiz gibi geliyor
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janparey 7 yıl
İntel 300 Milyon dolar bütçe ile ultrabook sektörünü açtı amd direkt bu pazara balıklama dalarda ürünler tutarsa intel açısından durum dramatik bir hal alır
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arel.gr 7 yıl
saglikli rekabet harika,evet burda kapitalizmden sikayetci olan ?
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yildiray35 7 yıl
bizim sıkıntımız ise bir ultrawide alienware alamamak.
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asterisk* 7 yıl
güzel haber.
notebooklar tamamen piyasadan kalksa yeridir artık. amd olmasının ekran kartı açısından da avantajı olacağı kesin. amd de amd ekran kartı kullanmaya zorlarsa intelin yaptığı gibi, nvidia'nın pazar payı ciddi şekilde daralır mobilde. hele ki işin sonu notebookların yok olmasına kadar varırsa. tabii bunlar hep komplo teorileri, amd ile nvidiasız yarışamaz intel, bir süre sonra ekran kartı işini serbest bırakacaktır. ama amd'nin böyle bir ihtiyacı yok, o yüzden yine kârlı çıkar bu işten.
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A.l.p.r 7 yıl
AMD'nin de böyle bir atılım yapması güzel oldu.Intel bu aralar bayağı coşmuştu çünkü.
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Alibrk 7 yıl
Çok sevindirici bir haber umarım en kısa zamanda gerçekleşir heryerde her zaman AMD
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daysleeperxp 7 yıl
Şu an kullandığım Acer 5920 yi merak ettim tarttım pilsiz 3600 gr geldi, bir daha alırsam bu ince notebooklardan almalıyım, evet bence de farklı bir sınıf olmamalı. Tüm noebooklar olabildiğince hafifleme eğiliminde olmalı.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Ben bu ultra ince bilgisayarları farklı bir konsept olarak görmüyorum zaten mevcut dizüstüler giderek ince ve hafif hale geliyor. bundan 4 yıl önce kullandığımız notebooklar takoz gibiydi onlar ile karşılaştırırsak şimdiki notebooklar çok ince ve hafif kalır yani ultrabook yada bu tarz ince aletler zaten bilgisayarların geleceği intelin yaptığı bu incelme ve hafifleme sürecini erkene almak ve bu sayede para kazanmak ama kötü mü oldu hayır,incelsinler efendim..amd nin bu duruma kayıtsız kalmayacağını biliyordum amd açısından entegre gpu konusunda bir avantaj söz konusu ama yakında ultrabookların harici gpulu modelleri çıkacak hatta lenovo taıttı bir tane ve amd bence asıl avantajı o zaman yakalayacak çünkü 28 nm ile eneji tüketimi konusunda bu ultra ince aletler için bulunmaz nimet ama işlemci konusunda ne olur onu bilmiyorum amd mobilde masa üstünden daha başarılı bu açıdan hayal kırıklığı yaratacağını sanmıyorum kısacası amd gpu ve fiyat kozu ile intele karşı birşeyler yapabilir bakalım neler olacak
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daysleeperxp 7 yıl
ya da ismi lazım değil...
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daysleeperxp 7 yıl
Oleeey fiyat performans ultrabooklar geliyor
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