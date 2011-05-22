Intel'in X25-V, X25-M ve X25-E serisi SSD sürücüleri emekli oluyor

SSD pazarındaki iddialı oyunculardan birisi olan Intel, ürün gamındaki bazı sürücüleri emekli etmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Intel, yaklaşık bir yıldır kullanımda olan son kullanıcı sınıfı X25-V ve X25-M ile profesyonel kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için hazırladığı X25-E sürücülerinin üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yen nesil 320 ve 710 serisi SSD'lere ağırlık vermeye hazırlanan Intel, aynı işlemci planlamasında olduğu gibi yeni modellere yer açabilmek için eski modelleri sahadan çekmeye hazırlanırken, iş ortaklarına sürücülerin son sipariş ve sevkiyat tarihleriyle ilgili yol haritasını da bildirdi.

Açıklanan bilgilere göre 32GB ve 64GB kapasiteli X25-E SSD sürücüleri 11 Temmuz tarihine kadar sipariş edilebilecek ve sevkiyatlar 3 Ekim'e kadar sürecek. 100GB, 200GB ve 400GB kapasiteli 710 serisi yeni SSD sürücülerin hacimli üretimine Temmuz ayında başlayacak olan Intel sorunsuz bir geçiş olacağını belirtiyor. 40GB kapasiteli X25-V ile 80GB, 120GB ve 160GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile olan X25-M serisi sürücülerin son sipariş tarihi 15 Ağustos son sevkiyat tarihleri ise 15 Kasım olacak. X25-M serisinden doğan boşluğu ise iki ay önce pazara sürülen 40GB, 80GB, 120GB, 160GB, 300GB ve 600GB kapasiteli 320 Serisi modeller dolduracak.