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Intel'in X25-V, X25-M ve X25-E serisi SSD sürücüleri emekli oluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SSD pazarındaki iddialı oyunculardan birisi olan Intel, ürün gamındaki bazı sürücüleri emekli etmeye hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Intel, yaklaşık bir yıldır kullanımda olan son kullanıcı sınıfı X25-V ve X25-M ile profesyonel kullanıcılar ve kurumsal ihtiyaçlar için hazırladığı X25-E sürücülerinin üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı yen nesil 320 ve 710 serisi SSD'lere ağırlık vermeye hazırlanan Intel, aynı işlemci planlamasında olduğu gibi yeni modellere yer açabilmek için eski modelleri sahadan çekmeye hazırlanırken, iş ortaklarına sürücülerin son sipariş ve sevkiyat tarihleriyle ilgili yol haritasını da bildirdi.

Açıklanan bilgilere göre 32GB ve 64GB kapasiteli X25-E SSD sürücüleri 11 Temmuz tarihine kadar sipariş edilebilecek ve sevkiyatlar 3 Ekim'e kadar sürecek. 100GB, 200GB ve 400GB kapasiteli 710 serisi yeni SSD sürücülerin hacimli üretimine Temmuz ayında başlayacak olan Intel sorunsuz bir geçiş olacağını belirtiyor. 40GB kapasiteli X25-V ile 80GB, 120GB ve 160GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile olan X25-M serisi sürücülerin son sipariş tarihi 15 Ağustos son sevkiyat tarihleri ise 15 Kasım olacak. X25-M serisinden doğan boşluğu ise iki ay önce pazara sürülen 40GB, 80GB, 120GB, 160GB, 300GB ve 600GB kapasiteli 320 Serisi modeller dolduracak.


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DH Misafiri 7 yıl
1 yıldır ssd kullanıyorum 15 sistem kuruluyor 30 sn makinam açılıyor.
makimanda sql server vs2008 vs2010 ve expression gibi yazılım ekipmanları mevcut.
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aydinpurcek 8 yıl
ssd kullananların yorumları yüzünden ssd sipari verip bekleyenlerden oldum :)
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xer13 8 yıl
daha kullanamadan gittiler tüh :)
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devrimdoga 8 yıl
@Batuist @alito
+1 kesinlikle katılıyorum yorumlara.Bıktık yav hdd de dar boğazdan.
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alito 8 yıl
artık şu ssd ler ucuzlasada bir an önce geçsek. sistem boot ve oyun bazında hızlı bir yükleme için gerçekten çok fark yaratıyor şu ssd teknolojisi.
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ScreamAiMFire 8 yıl
@Batuist
Doğru söze ne denir.
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Batuist 8 yıl
intel kendi kontrolcüsünü çıkardı diğerlerinin üretimine son veriyor ama hala sandforce kadar başarılı değil kendi kontrolcüleri.. özellikle intel yazma hızında çok geri düştü bu konuda kendi kontrolcüsü sınıfta kalıyor. belkide inteli tercih edenler bu diskleri alıyorlardı ama kendi kontrolcüsü ile ürettiği diskler eskileri kadar yazma konusunda başarılı değil o yüzden satışlarında düşüş olabilir.
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