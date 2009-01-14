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Intel'in Atom 280 işlemcisi ilk yarı sona ermeden tanıtılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Atom 280 işlemcisi ilk yarı sona ermeden tanıtılabilir
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İlk defa geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2009 fuarında sergilenen Asus'un yeni Eee PC modeli 1004DN ile gündeme gelen Atom N280 işlemcisi için detaylar gelmeye devam ediyor. Digitimes'ın yayınladığı bir habere göre aralarında Acer, Asus ve Gigabyte gibi isimlerin bulunduğu sistem üreticileri, yılın üçüncü çeyreğinde Atom N280 işlemcisinden güç alan 10" ekranlı yeni netbook modellerini kullanıma sunacakları belirtiliyor.

Peki kullanıma sunulacak Atom N280 işlemcisiyle, kullanıma sunulacak Atom N270 işlemcileri arasında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Yapılan açıklamalara göre Atom N280, N270'den farklı olarak 533MHz yerine 667MHz desteğiyle geliyor ve yine N270'den farklı olarak 1.6GHz yerine 1.66GHz'de görev yapıyor. Öte yandan bir diğer önemli farklılık olarak yeni işlemci GN40 kod adlı yeni yonga setiyle gelecek.

Intel tarafından henüz detaylı özellikler açıklanmış olmasa da N280 işlemcisiyle gelecek GN40 kod adlı yeni bir entegre grafik çözümüne sahip olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan aradaki farklar ciddi bir bütçeyi de gündeme getirdi zira gelen bilgilere göre ikinci çeyrek sonu veya üçüncü çeyrek başında çıkması hedeflenen N280 ve GN40 ikilisinin mevcut çözüme göre yaklaşık 20$ daha pahalı olacağı üzerinde duruluyor.

Intel'in Atom 280 işlemcisi ilk yarı sona ermeden tanıtılabilir
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gun 10 yıl
Esas GN40 az enerji tüketen bişi olsun şimdilik bize oda yeter. Zira kullandıkları çipsetler tamamen derme çatma uydurma çipsetti. Sonuçta kuzey köprüsü işlemciden daha az enerji tüketir hale geldi ve fan kuzey köprüsüne takılır oldu.
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GOLDFALCON 10 yıl
20 usd yaklaşık 40 ytl bilmem bence deger ole abartı bi fiyat farkı yok ama çipset konusu gununda belirttigi gibi bencede
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max975 10 yıl
daha ne kadar küçülecek bakalım
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