Intel'in en hızlı Celeron işlemcisi yolda: E3900

Maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Celeron işlemci ailesini 32nm üretim teknolojisine geçirmeye hazırlanan Intel, serinin en hızlı temsilcisi kullanıma sunmayı planlıyor. Mevcut ürün gamı içerisinde 2.6GHz'deki E3400'ün en hızlı model rolünü üstlendiği Celeron ailesinin yeni amiral gemisi, E3900 olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin, 3.4GHz'de çalışması ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Isıl güç tasarımının 65 Watt olacağı Celeron E3900, tahmin edilebileceği üzere LGA775 formunda olacak.

2.6GHz'de çalışan Celeron E3400 ile kıyaslandığında 800MHz'lik frekans farkıyla ciddi şekilde daha hızlı olması beklenen Celeron E3900'ün henüz hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmese de Celeron E3400, ülkemizde KDV dahil 110 lira civarında bir fiyat ile alınabiliyor.