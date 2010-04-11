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Intel'in en hızlı Celeron işlemcisi yolda: E3900

9 yıl
16,9b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maliyet odaklı sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırladığı Celeron işlemci ailesini 32nm üretim teknolojisine geçirmeye hazırlanan Intel, serinin en hızlı temsilcisi kullanıma sunmayı planlıyor. Mevcut ürün gamı içerisinde 2.6GHz'deki E3400'ün en hızlı model rolünü üstlendiği Celeron ailesinin yeni amiral gemisi, E3900 olacak gibi görünüyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin, 3.4GHz'de çalışması ve 1MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle gelmesi bekleniyor. Isıl güç tasarımının 65 Watt olacağı Celeron E3900, tahmin edilebileceği üzere LGA775 formunda olacak.
2.6GHz'de çalışan Celeron E3400 ile kıyaslandığında 800MHz'lik frekans farkıyla ciddi şekilde daha hızlı olması beklenen Celeron E3900'ün henüz hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı bilinmese de Celeron E3400, ülkemizde KDV dahil 110 lira civarında bir fiyat ile alınabiliyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
Pahallı... önceden celeron işlemciler intel işlemcilerin 3 de 1 i fiyatınaydı. çoğu zaman bu nedenle celeron işlemci kullanmak zorunda kaldık fakat uyumlu(anakartınıza ve remlerdeki uyum) sistemlerde yavaş bir işlemcide olsa çalışması esnasında donma ve kilitlenme pc de fazla yaşamadım. fiyatına göre bence iyi bir işlemciydi o zamanlar. Amd serisinde dönem dönem bırakın düzgün çalışmayı en baba anakartlarda bile problemler yaşadık(pc teknik servisi olarak çalıştığım dönemde)yavaş olsun yol tutuşu iyi olsun ... ama buna bu para verilmez :)
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Anthony John Soprano 7 yıl
Pahalı. celeron adını iyi yaşattılar
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Mimar SaNAN 7 yıl
AMD iyiki varsın ...
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Abazzers 7 yıl
beyler aslında bu gerçekten herkesin beklediği çok önemli birşey! lga 775 sokete çıkan ilk 32nm işlemci olacak bu! kimse bu yönden düşünmemiş?
bu bir başlangıçtır.bakarsın 32nm core 2 duo lar, core 2 quad lar gelebilir.hadi bakalım intel göreceğiz
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Ju1i@~ 9 yıl
Dahili Intel HD Graphics ile iyi bir ikili oluştururlar aslında ama eklenmemiş.
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Batuist 9 yıl
Adı her ne adar celeron olsada core2 mimarisine sahip yalnız tek farkı düşük bellek kaasitesi.. 1MB olması adını da celeron yapıyor.. yoksa mimari iyi bir mimari. Yalnız düşük belleğin performansa etkisi hangi uygulamada ne kadar etki ediyor bilinmesi ve ona göre tercih edilmesi lazım...
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koxp94 9 yıl
benim P4 3GHz bayağı bi eskimiş o zaman
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Tolgá 9 yıl
4ghzde bir E5300 ile aynı performansı vereceğini düşünmüyorum
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prescott2400 9 yıl
intel bu işlemcinin adını kesinlikle değiştirmeli. nerede celeron adı duysam içim ürperiyor. çektiğim işkenceler aklıma geliyor.

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F.@.T.İ.H 9 yıl
fiyat yuksek gibi 20tl daha verip 3 cekirdekli amd alınabiliyor..
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oguzhan 9 yıl

F.@.T.İ.H

fiyat yuksek gibi 20tl daha verip 3 cekirdekli amd alınabiliyor..



Bencede.. Fiyat pahalı.
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