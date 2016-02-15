Intel'in henüz piyasaya çıkmamış 18 çekirdekli Xeon işlemcisi eBay'de göründü

Haber Editörü
Intel'in henüz resmi olarak piyasaya sürmediği 18 çekirdekli Broadwell-EP Xeon işlemcisi 999 dolarlık fiyat etiketiyle eBay üzerinden satışa çıkarıldı (kısa bir süre önce satıldı). Yeni Intel Xeon E5-2600 v4, 2.2GHz temel saat ve 3GHz Turbo frekansı ile mevcut X99 tabanlı anakartlarda çalışıyor.
Ürünü satışa sunan kullanıcı, Intel'in 14nm sürecine sahip yeni Xeon işlemcisinin, erken mühendislik örneği (engineering sample) olduğunu belirtiyor. Ayrıca tüm amaçlar için kullanılabilecek şekilde çalıştığını ve kullanılması amaçlanan bilgisayarlarda kolayca kurulabileceğini söylüyor.
İşlemci çekirdek başına 2.5MB L3 önbellek ile birlikte toplamda 45MB LLC önbelleğe sahip. Xeon E5-2600 v4 bir 145W TDP ile geliyor. Ayrıca Hyper Threading CPU sayesinde 36 iş parçacığı (thread) işleyebiliyor. eBay platformunda 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan 18 çekirdekli Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4 işlemcinin 24 saat geçmeden bir teknoloji meraklısı tarafından satın alındığını da belirtelim.
http://www.tweaktown.com/news/50367/intels-unreleased-18-core-xeon-cpu-hits-ebay-999/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunun cevabını en kolay Kamyon ve otomobil örneği ile açıklayabilirim. Mesela normal masaüstü i3,i5,i7 serisi işlemciler otomobil oluyor arkadaşlar. Bizi bir yerden bir yere en kolay zahmetsiz ekonomik yöntem olan ve hepimizin ihtiyacı olan araç oluyor.
XEON işlemciler ise ağır yüklere dayanabilen, 7x24 aylarca açma kapama yapmaya gerek kalmadan çalışabilen iş makinesi veya kamyon oluyor. Evet derdi son sürat değil, ve pek çoğumuzun da ihtiyacı olan işlem gücü değil. Sadece amacına göre kullanım alanları var. Alması bakması pahalı...
Bilmem biraz olsun anlatabildim mi...
Ne alakası var ya. Farkı başlıkta yazıyor 18 çekirdekli diye. Sunucular çok sayıda görev ihtiva ettiklerinden çok çekirdekli işlemcilerden tam olarak faydalanırlar. Sunucular güç tüketim konusunda kişisel bilgisayarlardan daha töleranslı oldukları için bu işlemcilerin frekansları yüksektir olabilir ki bu sunucular için sorun teşkil etmez. Gürültülü soğutma sistemleri kurulabilir...
Her işlemci hiç kapatmadan aylarca yıllarca çalışabilir. Telefonlar sürekli açık değil mi?