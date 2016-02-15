Intel'in henüz piyasaya çıkmamış 18 çekirdekli Xeon işlemcisi eBay'de göründü

Intel'in henüz resmi olarak piyasaya sürmediği 18 çekirdekli Broadwell-EP Xeon işlemcisi 999 dolarlık fiyat etiketiyle eBay üzerinden satışa çıkarıldı (kısa bir süre önce satıldı). Yeni Intel Xeon E5-2600 v4, 2.2GHz temel saat ve 3GHz Turbo frekansı ile mevcut X99 tabanlı anakartlarda çalışıyor.





Ürünü satışa sunan kullanıcı, Intel'in 14nm sürecine sahip yeni Xeon işlemcisinin, erken mühendislik örneği (engineering sample) olduğunu belirtiyor. Ayrıca tüm amaçlar için kullanılabilecek şekilde çalıştığını ve kullanılması amaçlanan bilgisayarlarda kolayca kurulabileceğini söylüyor.





İşlemci çekirdek başına 2.5MB L3 önbellek ile birlikte toplamda 45MB LLC önbelleğe sahip. Xeon E5-2600 v4 bir 145W TDP ile geliyor. Ayrıca Hyper Threading CPU sayesinde 36 iş parçacığı (thread) işleyebiliyor. eBay platformunda 999 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan 18 çekirdekli Broadwell-EP Xeon E5-2600 v4 işlemcinin 24 saat geçmeden bir teknoloji meraklısı tarafından satın alındığını da belirtelim.

http://www.tweaktown.com/news/50367/intels-unreleased-18-core-xeon-cpu-hits-ebay-999/index.html