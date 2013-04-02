Intel'in Ivy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcileri detaylandı

Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesini Haziran ayında lanse etmeye hazırlanan Intel, yüksek performans segmentindeki Sandy Bridge-E kodlu işlemci modellerini de güncelleyecek. Hali hazırada Core i7-3820, Core i7-3930K, Core i7-3960X ve Core i7-3970X ile temsilen Sandy Bridge-E ailesi, üçüncü çeyrekte yerini Ivy Bridge-E ailesine bırakacak.

Adından da anlaşılabileceği üzere Ivy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen yeni işlemci ailesi ilk etapta Core i7-4820, Core i7-4930K ve Core i7-4960X modellerinden oluşacak ancak Intel daha sonraki aylarda ihtiyaç duyulması veya gerek görülmesi halinde Core i,7-4970X de pazara sunulacak. 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen Sandy Bridge-E işlemcilerinden farklı olarak 22nm ile hazırlanan dolayısıyla enerji verimliliği noktasında daha iddialı olan işlemciler aynı zamanda Ivy Bridge mimarisi sayesinde çok sayıda yeni özellikle donatılmış durumdalar.

PCIe 3.0 için resmi destek, entegre bellek kontrolcüsünün DDR3-1866MHz frekans değerine resmi destek sunacak şekilde güncellenmesi ve yeni X86 komut setleri gibi özelliklerle gelecek olan işlemciler, LGA2011 soket yapısında olacak ve BIOS güncellemesi yapılmış X79 anakartlarda da kullanılabilecekler. İşlemcilerin teknik özelliklerine bakacak olursak eğer, ore i7-4820 dört çekirdekli olup 3.7GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost devreye girdiğinde 3.9GHz'e kadar çekirdek çalışma hızını arttırabilecek. Hyper-Threading teknolojisi ile çift izlek desteği sunacak olan işlemci, 12MB L3 bellek ile donatılmış durumda ve ısıl tasarım gücü de 130 Watt.

Bir üst model olan Core i7-4930K işlemcisine baktığımızda ise 6 çekirdekli olduğunu ve 12 izlek desteği sunduğunu görmekteyiz. Standart olarak 3.4GHz'de, Turbo Boost devreye girdiğinde ise 3.9GHz'de çalışan işlemci, Core i,7-4820 ile benzer şekilde 12MB Seviye 3 bellek ve 130 Watt TDP ile geliyor. En hızlı model olan Core i7-4960X ise 6 çekirdekli olup, standart olarak 3.6GHz'de, Turbo ile de 4GHz'de çalışabiliyor. 15MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile donatılaın işlemci de serinin diğer üyeleri gibi 130 Watt TDP'ye sahip. Her üç işlemcinin de 3. çeyrekte satışa çıkması beklenirken, fiyatların Haswell tabanlı modeller ile kıyaslandığında daha yüksek olacağının da altını çizmek gerekiyor.



