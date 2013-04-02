Intel'in Ivy Bridge-E serisi yüksek performanslı işlemcileri detaylandı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Haswell kod adlı 4. nesil Core işlemci ailesini Haziran ayında lanse etmeye hazırlanan Intel, yüksek performans segmentindeki Sandy Bridge-E kodlu işlemci modellerini de güncelleyecek. Hali hazırada Core i7-3820, Core i7-3930K, Core i7-3960X ve Core i7-3970X ile temsilen Sandy Bridge-E ailesi, üçüncü çeyrekte yerini Ivy Bridge-E ailesine bırakacak.
Adından da anlaşılabileceği üzere Ivy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen yeni işlemci ailesi ilk etapta Core i7-4820, Core i7-4930K ve Core i7-4960X modellerinden oluşacak ancak Intel daha sonraki aylarda ihtiyaç duyulması veya gerek görülmesi halinde Core i,7-4970X de pazara sunulacak. 32nm fabrikasyon süreci ile üretilen Sandy Bridge-E işlemcilerinden farklı olarak 22nm ile hazırlanan dolayısıyla enerji verimliliği noktasında daha iddialı olan işlemciler aynı zamanda Ivy Bridge mimarisi sayesinde çok sayıda yeni özellikle donatılmış durumdalar.
PCIe 3.0 için resmi destek, entegre bellek kontrolcüsünün DDR3-1866MHz frekans değerine resmi destek sunacak şekilde güncellenmesi ve yeni X86 komut setleri gibi özelliklerle gelecek olan işlemciler, LGA2011 soket yapısında olacak ve BIOS güncellemesi yapılmış X79 anakartlarda da kullanılabilecekler. İşlemcilerin teknik özelliklerine bakacak olursak eğer, ore i7-4820 dört çekirdekli olup 3.7GHz'de görev yapacak ve Turbo Boost devreye girdiğinde 3.9GHz'e kadar çekirdek çalışma hızını arttırabilecek. Hyper-Threading teknolojisi ile çift izlek desteği sunacak olan işlemci, 12MB L3 bellek ile donatılmış durumda ve ısıl tasarım gücü de 130 Watt.
Bir üst model olan Core i7-4930K işlemcisine baktığımızda ise 6 çekirdekli olduğunu ve 12 izlek desteği sunduğunu görmekteyiz. Standart olarak 3.4GHz'de, Turbo Boost devreye girdiğinde ise 3.9GHz'de çalışan işlemci, Core i,7-4820 ile benzer şekilde 12MB Seviye 3 bellek ve 130 Watt TDP ile geliyor. En hızlı model olan Core i7-4960X ise 6 çekirdekli olup, standart olarak 3.6GHz'de, Turbo ile de 4GHz'de çalışabiliyor. 15MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek ile donatılaın işlemci de serinin diğer üyeleri gibi 130 Watt TDP'ye sahip. Her üç işlemcinin de 3. çeyrekte satışa çıkması beklenirken, fiyatların Haswell tabanlı modeller ile kıyaslandığında daha yüksek olacağının da altını çizmek gerekiyor.
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bizim evde şu anda 2 bilgisayar çalışıyor her 2 bilgisayarda tam 24 saat çalışıyor (malum download olayı) bu bilgisayarlardan biri benim pentium d 3 ghz çift çekirdek 3 gb ram nforce 9600 ekran kartı sistem diğeri i7 3930x nforce 580 27 inch monitör, 2. Bilgisayar gelmeden önce elektrik faturası 80 tl geliyordu 2. Bilgisayar geldikten sonra 81 tl oldu yani kabaca gözle görülür bir fark oluşmadı, ben bu elektrik faturası durumuna özellikle dikkat ettim çünkü 2. bilgisayar geleceği zaman elektrik faturasından dolayı endişeli idik ancak korktuğumuz gibi bir durum çıkmadı, yeni ekran kartı taktım elektrik faturası şu kadara fırladı laflarının hurafe olduğu tecrübe ile sabittir!
youtube.com/...
i6 çekirdekli intel xeon 6 çekirdekli phenom 2 karşısında!
youtube.com/...
buda intelfanlar tarafından yerden yere vurulan i5`den fark üstüne fark yediği palavralarını atıp tuttuğu 8150 işlemcinin ekonomik kardeşi fx 6100`ün karşısında ise i7 3770k
bizde öyle test programı sonuçlarıya yada ben kullandım şöyle hızlı böyle hızlı kafadan atmasyon senaryoları ile değil gerçek zamanlı performans kanıtlarıyla!
Dutch tech site Tweakers.net came across details of three of Intel's upcoming Ivy Bridge-E series processors.
These new high-end Core i7 Extreme series processors are anticipated to arrive in the week of September 4-11, it will include the Core i7-4820K, i7-4930K and i7-4960X.
The i7-4820K is a quad-core chip with a clockspeed of 3.7GHz, 3.9GHz Turbo and 10MB L3 cache memory.
The other chips are six cores versions, the i7-4930K is clocked at 3.4GHz, with a 3.9GHz Turbo and 12MB L3 cache,
while the 4960X is the new flagship with a 3.6GHz core, 4.0GHz Turbo and 15MB L3 cache.
All three models have a TDP of 130W, they use a LGA2011 socket and are compatible with X79-based motherboards.
tweakers.net/...
Tik ten sonra Tak da iyi performans artışı oluyor bence. Soketin de değişeceğini düşünürsek(öyle olur bence) bekleyin derim.
Sizi Bilmem ama ben 2023 bekliyorum 0.05 nm oluncaya kadar geçmem ve değiştirmemde:D çöpe atacak okadar param yok benim.. resmen şahini doğan görünümlü yapı satıyorlar bizee..
ADMİN: Bu arada AMD ye yazdığım eleştiri mesajları daha hızlı gidiyor İNTEL e yazdıklarım daha yavaş ve zahmetli sebebi nedir acaba..???
beklemeye değer mi haswelli?ne kadar performans artışı sunucak? neler sunucak?
gerçi şuan ki fiyatlar haswell çıkana kadar biraz daha düşer diye de bekliyorum ama bilemedim.
Edit: Eksileyenleri merak ediyorum acaba kol gibi elektrik faturası girince hoşlarına mı gidiyor ?
Valla öyle haklısın hem de var ya iliklerine kemiklerine kadar.
Elektrik faturası fazla gelmez, bas eksiyi. Ohh ne güzel. Tedaş a ortak ol...
Bu güne kadar bana elektrik faturası her ay 106 lira falan geliyordu.
Geçen ay İstanbul'a akrabalarımı ziyarete geldim. Biraz da bilgisayarı geceleri kapattım.
Fatura geçen ay 65 lira geldi.
Bu ay da annem hastalandı ve 10 gün hastanede yattı. O sırada onun izlediği tv kapalı kaldı.
Ben de pc yi yine geceleri ve özellikle bir yere giderken kapalı tuttum.
Sonuç: 59 lira 70 kuruş fatura.
Şimdi 106 - 59.70 = 46.3 lira az para mı.
O ekran kartında çok yaksa ne olur, işlemci çok yaksa ne olur diyen arkadaşları göreyim ben.
Yıllık cebinize kalacak olan 555 lirayı beğenmiyor musunuz?
İşte bak. Sen kendin biraz önce Celeron işlemcinin haberinde 35 Watt konusunda "O tdp değeri. Normalde daha az harcar" gibi bir şey demiştin.
Göreceğin üzere işlemciler gerçekten çok yakıyorlar.
Benim alacağım işlemci belli oldu. Haswell 4670K. Fiyat da beklediğim gibi 257 Dolar zaten.
Soruna gelince. Sen Ivy Bridge E işlemci alırsan ve yanında yeni ama X79 anakart alırsan, o anakart zaten yeni olduğu için içinde büyük ihtimalle yeni bios olacaktır. Burada dedikleri elinizde zaten işlemci var ise onla bios upgrade yaparsınız ve yeni işlemciyi öyle takarsınız.
Ama tam geçiş aşamasında X79 anakart alırsan da, senin de dediğin gibi bir arkadaşına götürüp onun işlemcisi ile bios upg. yapman gerekecektir...
Fakat zaten bunlar LGA2011 olsalar ve X79 ile kullanılabilecek olsalar da Intel bunlar için de X89 çipsetli anakart falan da çıkartacaktır ve onlar direk bu işlemcileri destekleyeceklerdir.
Yukarıdaki işlemciler epey pahalı olacağı için bunları alacak olan kişinin paraya kıyamayıp ucuz anakart almak için tercihini X79 dan yana kullanacağını da sanmıyorum. O da ayrı...
Her şeyin bir zamanı var, adamların yol haritası var zaten. Şimdi 8 çekirdek çıkartsa 1 sene sonra 12 çekirdek neden yok derler.
6 çekridek 12 izlek ile ne yapılamıyor da 8 çekirdeğe gerek duyuldu ki ? Daha yüksek işlemc gücü isteyen WS kuruyor zaten.