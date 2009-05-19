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Intel'in Pentium E6300 işlemcisi 84$'dan listeye girdi, E5400'de indirim olabilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in Pentium E6300 işlemcisi 84$'dan listeye girdi, E5400'de indirim olabilir
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Yarıiletken devi Intel her ay olduğu gibi Mayıs ayı için de işlemci fiyat listesini güncelledi. Yayımlanan yeni listede ciddi herhangi bir değişiklik veya indirim göze çarpmazken, Pentium E serisinin 1066MHz FSB desteği sunan ilk temsilcisi olarak lanse edilen E6300'ün listelere giriş yapması hem fiyatının netleşmesi hem de önümüzdeki günlerde yapılması olası yeni fiyat indiriminin ipuçlarını vermesi açısından dikkat çekmeyi başarıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz Pentium E6300, 2.8GHz'de çalışıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 2MB seviye 2 bellekle geliyor ve 1066MHz FSB desteği sunuyor. Yüksek hız aşırtma potansiyeliyle de dikkat çekmesi beklenen E6300, Intel'in güncellenen fiyat listesine 84$ seviyesinden giriş yapmış durumda ancak E6300 öncesinde pazara sunulan ve 84$ seviyesinden satılan E5400'ün fiyatı ise henüz değişmiş değil.

Mevcut liste çerçevesinde hem E6300 hem de E5400 modelleri adetli alımlarda 84$'lık fiyat üzerinden satılıyorlar. Tabii Intel'in önümüzdeki günlerde sinyapacağı olası bir fiyat indirimiyle özellikle E5000 serisinin fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidebilir. Zira Core i5 işlemcilerin çıkmasıyla Core 2 Duo/Quad işlemcilerinde de indirim gidilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.


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sertacaygun 10 yıl
Listede indirim yok, sadece yen iişlemci girmiş.
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buraoca2 10 yıl
E6300'ün hızaştırma potansiyelini inceleyen bir site varmı?
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pegasus1881 10 yıl
kolayca 4000mhz gorur dıyorlar

en.inpai.com.cn/...
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01Mrt 10 yıl
evet exada gördüm şimdi, yurt dışıda 92 dolar hayret exadaki fiyat normal... yakında düşer o zaman... inşallah... :))
newegg.com/...
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WinteR 10 yıl
6300 için küçük, 5200 için büyük bir adım.
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Fiyat çok iyi lakin 5xxx serisinden hiç farkı yok.
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01Mrt 10 yıl
TR'ye ne zaman gelir acaba... önce gelecek sonra adamlar satamayacak da öyle indirim olacak E5000 lerde... :)
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pegasus1881 10 yıl
tr de satılıyor zaten exa da 99+ kdv . fıyatı e5200 e yaklasırsa tam f/p ıslemcı olacaktır ıntelde
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darel-x 10 yıl
i5 işlemcileri çıktığında ve Q9550 fiyatı ciddi düştüğünde(şimdiki q6600 muamelesi gördüğünde :D ) direk alacağım.
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Tolgá 10 yıl
şu q9*** serisinde bir indirime gitse harika olur 350 tl civarında q9 serisi görmek harika olur
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