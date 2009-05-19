Intel'in Pentium E6300 işlemcisi 84$'dan listeye girdi, E5400'de indirim olabilir

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Yarıiletken devi Intel her ay olduğu gibi Mayıs ayı için de işlemci fiyat listesini güncelledi. Yayımlanan yeni listede ciddi herhangi bir değişiklik veya indirim göze çarpmazken, Pentium E serisinin 1066MHz FSB desteği sunan ilk temsilcisi olarak lanse edilen E6300'ün listelere giriş yapması hem fiyatının netleşmesi hem de önümüzdeki günlerde yapılması olası yeni fiyat indiriminin ipuçlarını vermesi açısından dikkat çekmeyi başarıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz Pentium E6300, 2.8GHz'de çalışıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan çift çekirdekli işlemci, 2MB seviye 2 bellekle geliyor ve 1066MHz FSB desteği sunuyor. Yüksek hız aşırtma potansiyeliyle de dikkat çekmesi beklenen E6300, Intel'in güncellenen fiyat listesine 84$ seviyesinden giriş yapmış durumda ancak E6300 öncesinde pazara sunulan ve 84$ seviyesinden satılan E5400'ün fiyatı ise henüz değişmiş değil.

Mevcut liste çerçevesinde hem E6300 hem de E5400 modelleri adetli alımlarda 84$'lık fiyat üzerinden satılıyorlar. Tabii Intel'in önümüzdeki günlerde sinyapacağı olası bir fiyat indirimiyle özellikle E5000 serisinin fiyatlarında yeni bir düzenlemeye gidebilir. Zira Core i5 işlemcilerin çıkmasıyla Core 2 Duo/Quad işlemcilerinde de indirim gidilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor.