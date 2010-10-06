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Intel'in üçüncü jenerasyon SSD modelleri detaylandı

8 yıl
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümümüzdeki birkaç yıl içerisinde SSD pazarında lider olmayı hedefleyen ve bu konuda Micron ile yakın iş birliği içerisinde olan Intel'in üçüncü jenerasyon SSD ailesi detaylandı. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılacak yeni sürücülerin SandForce tabanlı çözümlere rakikp olması bekleniyor. Intel'in son kullanııcşar için hazırladığı G3 serisi X18-M ve X25-M tabanlı yeni SSD sürücüleri SATA-II uyumlu olacak ve AES 128-Bit şifreleme desteği sunacaklar. Modeline göre 250MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızlarına destek sunacak yeni sürücülerde 4K rastgele okuma ve yazma performansları ise sırasıyla 50,000 ve 40,000 IOPS olacak.

Yıl sonuna doğru veya 2011 başında pazara sürülmesi beklenen yeni sürücülerde kapasite, modeline göre 600GB'a kadar ulaşacak. Intel'in kurumsal odaklı ihityaçlar için hazırladığı X25-E serisinin üçüncü jenerasyonu farklı olarak eMLC bellek yongalarını kullanacak ve FED yani tam disk şifreleme özelliği ile birlikte yazma hızını yukarıdaki modellerden farklı olarak 200MB/saniye seviyesine çıkaracak. IOPS değerleri de sırasıyla hem okuma hem de yazma için 50,000 / 50,000 olan X25-E serisi, X25-M ile kıyaslandığında, aynı performansı gibi fiyatıyla da daha yukarı da yer alacak.


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waxxi 8 yıl
Başka bir başlıkta da belirtmiştim. SSD'lerin ülkemiz açısından en büyük sorunu fiyatlarının diğer parçalara göre çok daha büyük karlarla satılmaya çalışılması. 250 lira dediğiniz o SSD aslında 150 lira. Başka 150 lira olan cpu'dur ekran kartıdır, bunlar ise 180 lira civarı satılıyor. Yani zaten pahalı olan aletler bide ülkede daha da pahalı satılıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
40 gb disk 250 tl sistem + progralar + 1 tane oyun kurdunmu yer kalmadı bence en az 120 gb olması lazım alıdğın zaman ssd hd yi sistem yapıp diğer hdd leri depo niyetine kullanacaksan
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Batuist 8 yıl
kurumsal pazar doyuma ulaştığında ancak son kullanıcıya yüzlerini çeviriler.. ama bu kapasitelerle kurumsal pazarın her geçen gün artan kapasite ihtiyacının doyum noktasına ulaşması pek de kolay gözükmüyor.. yani 5 yıl sonra bile zor..
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tworule 8 yıl
intel'in g3 ssd'leri ile yukarıda bir arkadaşın belirttiği gibi, aynı fiyata kapasitelerin iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. O nedenle Sandforce ssd'lerin fiyatları oldukça düştü.
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OverClocK1ng 8 yıl
Ben anladım abi ya. Bu SSD lerin fiyatları hiç düşmeyecek. Hep aynı kalacak. Sadece kapasiteler artacak. Bugün 500$ a 240GB alabiliyorsak 2 sene sonra piyasada 500$ a 600GB olacak. Zaten kaç yıldır düşecek düşecek diyoruz. Bakın hâlâ alınamayacak seviyelerde. O kadar yıldır düşmedi. Bundan sonra da umudum yok pek.
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Rock_Rage 8 yıl
Herhalde sata3 un ulabilecegi son noktaya ulasıp uretimi ondan sonra artırmak istiyorlar hali hazırda gecmiste uretilen ssdler artık kimse almıyor her hafta yeni bir ssd haberi yeni bir hız cıkıyor teknolojinin biraz doyuma ulasmasını bekliyor bence sonrada uretimi abartıp surumden kazancaklardır diye dusunuyorum
SAYGILARLA
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ahmetkep 8 yıl
SSD , zaman geçtikçe normal kullanıcıların alabileceği ürünler olacak.ve 7200 rpm yi depolama amaçlı kullanıcaz sadece..
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Huzur_02 8 yıl
X86 lisansında olduğu gibi SSD sektöründe de intel TEkelleşirse gerçek manada F/p SSD almak hayalden öte bir düş kalır.
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl
Daha alınabilir seviyelere getirseler de belli bir kitle dışında hepimiz nasiplensek. Sürümden kazanım yok heralde bunlarda..
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