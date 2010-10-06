Intel'in üçüncü jenerasyon SSD modelleri detaylandı

Önümümüzdeki birkaç yıl içerisinde SSD pazarında lider olmayı hedefleyen ve bu konuda Micron ile yakın iş birliği içerisinde olan Intel'in üçüncü jenerasyon SSD ailesi detaylandı. 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla donatılacak yeni sürücülerin SandForce tabanlı çözümlere rakikp olması bekleniyor. Intel'in son kullanııcşar için hazırladığı G3 serisi X18-M ve X25-M tabanlı yeni SSD sürücüleri SATA-II uyumlu olacak ve AES 128-Bit şifreleme desteği sunacaklar. Modeline göre 250MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızlarına destek sunacak yeni sürücülerde 4K rastgele okuma ve yazma performansları ise sırasıyla 50,000 ve 40,000 IOPS olacak.

Yıl sonuna doğru veya 2011 başında pazara sürülmesi beklenen yeni sürücülerde kapasite, modeline göre 600GB'a kadar ulaşacak. Intel'in kurumsal odaklı ihityaçlar için hazırladığı X25-E serisinin üçüncü jenerasyonu farklı olarak eMLC bellek yongalarını kullanacak ve FED yani tam disk şifreleme özelliği ile birlikte yazma hızını yukarıdaki modellerden farklı olarak 200MB/saniye seviyesine çıkaracak. IOPS değerleri de sırasıyla hem okuma hem de yazma için 50,000 / 50,000 olan X25-E serisi, X25-M ile kıyaslandığında, aynı performansı gibi fiyatıyla da daha yukarı da yer alacak.