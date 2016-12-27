Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı

Intel'in yeni nesil yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcileri için geri sayım başladı. 5 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen işlemciler için gerek anakart üreticileri gerekse de dizüstü bilgisayar firmaları hazırlıklarını tamamladı ve bekleyişe koyuldu.

14nm+ üretim geometrisi üzerinde yükselen yeni işlemci ailesi pratik olarak radikal bir mimari güncellemesine sahip olmadığından IPC olarak ifade ettiğimiz döngü başına komut performansında hissedilir bir artış beklemiyoruz. Ancak olgunlaşmış üretim teknolojisiyle birlikte işlemcilerin Turbo frekansının yükselmesi belli performans artışı getirecektir.

Yeni işlemcilerin belki de daha büyük ilerleme kaydedeceği alan hız aşırtma yani overclock olacak. Intel'in K serisi çarpanı açık işlemcileri bu defa sadece üst segment değil daha alt kademelerde de karşımıza çıkacak ve daha yüksek saat hızlarında kararlı çalışabilecek.

7. nesil Core işlemci ailesinin hız aşırtma yeteneğini doğrulayan önemli bir başarı, Splave rumuzlu hız aşırtma profesyoneli Allen Golibersuch'dan geldi ve Core i7-7700K işlemcisi, Hyper-Threading ve dört çekirdeğin ikisi kapalı olarak 7022MHz'e ulaştı.

ASRock Z170 OC Formula anakart üzerinde gerçekleştirilen çalşışmada işlemcinin base clock dediğimiz çarpanı 69x, frekansı ise 101.78MHz olarak tayin edilmiş ve çalışma gerilimi (vCore) 2.00V olarak belirlenmiş. Ulaştığı hızda stabil çalışmayı başaran işlemci PiFast testini 9.02 saniyede, SuperPi 32M testini ise 4 dakika 20.25 saniyede tamamlamış.

Görünen o ki, 2017 yüksek performanslı işlemcilerde yeniden hız aşırtma yarışını alevlendiren sene olacak. AMD tarafında da Ryzen işlemciler yüksek performanslı soğutucu algılandığında otomatik olarak freansını, Turbo profilinin üzerine çıkarabiliyor.

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Sadece bu da değil, Asus GeForce GTX 1080 Strix ile yapılan Aquamark testinden 643.316 puan, 3DMark 05'den ise 89,798 puan elde edilmiş. Tercih edilen testler görece eski görünebilir ama bu testlerde işlemciye binen yük ve etkisi oldukça yüksek.