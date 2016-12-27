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Intel'in yeni Core i7-7700K işlemcisi 7GHz'de çalıştırıldı

Uzun süredir sessizlik içerisinde olan hız aşırtma dünyası, Intel'in yedinci nesil işlemci ailesiyle birlikte yeniden alevlenebilir mi, nede mi dersiniz cevabı haberimizdeki detaylarda.
2 yıl
8,6b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil yüksek performanslı masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcileri için geri sayım başladı. 5 Ocak'ta lanse edilmesi beklenen işlemciler için gerek anakart üreticileri gerekse de dizüstü bilgisayar firmaları hazırlıklarını tamamladı ve bekleyişe koyuldu.
14nm+ üretim geometrisi üzerinde yükselen yeni işlemci ailesi pratik olarak radikal bir mimari güncellemesine sahip olmadığından IPC olarak ifade ettiğimiz döngü başına komut performansında hissedilir bir artış beklemiyoruz. Ancak olgunlaşmış üretim teknolojisiyle birlikte işlemcilerin Turbo frekansının yükselmesi belli performans artışı getirecektir.
Yeni işlemcilerin belki de daha büyük ilerleme kaydedeceği alan hız aşırtma yani overclock olacak. Intel'in K serisi çarpanı açık işlemcileri bu defa sadece üst segment değil daha alt kademelerde de karşımıza çıkacak ve daha yüksek saat hızlarında kararlı çalışabilecek.
7. nesil Core işlemci ailesinin hız aşırtma yeteneğini doğrulayan önemli bir başarı, Splave rumuzlu hız aşırtma profesyoneli Allen Golibersuch'dan geldi ve Core i7-7700K işlemcisi, Hyper-Threading ve dört çekirdeğin ikisi kapalı olarak 7022MHz'e ulaştı.
ASRock Z170 OC Formula anakart üzerinde gerçekleştirilen çalşışmada işlemcinin base clock dediğimiz çarpanı 69x, frekansı ise 101.78MHz olarak tayin edilmiş ve çalışma gerilimi (vCore) 2.00V olarak belirlenmiş. Ulaştığı hızda stabil çalışmayı başaran işlemci PiFast testini 9.02 saniyede, SuperPi 32M testini ise 4 dakika 20.25 saniyede tamamlamış.
Sadece bu da değil, Asus GeForce GTX 1080 Strix ile yapılan Aquamark testinden 643.316 puan, 3DMark 05'den ise 89,798 puan elde edilmiş. Tercih edilen testler görece eski görünebilir ama bu testlerde işlemciye binen yük ve etkisi oldukça yüksek.
Görünen o ki, 2017 yüksek performanslı işlemcilerde yeniden hız aşırtma yarışını alevlendiren sene olacak. AMD tarafında da Ryzen işlemciler yüksek performanslı soğutucu algılandığında otomatik olarak freansını, Turbo profilinin üzerine çıkarabiliyor.

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buraxus 2 yıl en beğenilen
Bence bu ghz hızı arttıkça vergi de artırılsın...
1 Yanıt Yanıtla +55
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TheNewAtilla 2 yıl
7 ghz yapacaz diye işlemciyi eski nesil i3lere çevirmişler. Ne anladım ben öyle işten.
Yanıtla +9
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zotacing 2 yıl
Malum parti;
Yıllık Bilgisayar İşlemci Vergisi geliyor.
İşlemcilerde 1-2 GHZ arası çalışan işlemlecilere yıllık 80TL (BİV)
2-3 GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 120TL (BİV)
3-4GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 200TL (BİV)
4.1GHZ ve ve üstü için 500TL (BİV)
Ayrıca hız aşırtma OC yapanlara da, yaptıkları GHZ ondalığı başına (0.10GHZ) 20TL BİV uygulanacak.
Malum parti;Yıllık Bilgisayar İşlemci Vergisi geliyor.İşlemcilerde 1-2 GHZ arası çalışan işlemlecilere yıllık 80TL (BİV)2-3 GHZ arası çalışan işl...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Hakimutata Insane 2 yıl
alacazda fiyat ucuk :(
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wolwes 2 yıl
şu bilumum protein hormon alıp sadece kol geliştiren inşaatçı misali tipler varya aynı onlara dönmüş işlemci. Sadece 2 çekirdek açık onada 2k voltaj ver güzel fikirmiş gerçekten.
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BekirARSLAN 2 yıl wolwes
wolwes
şu bilumum protein hormon alıp sadece kol geliştiren inşaatçı misali tipler varya aynı onlara dönmüş işlemci. Sadece 2 çekirdek açık onada 2k voltaj ver güzel fikirmiş gerçekten.

Inşaatçı misali demişsinizde en azından inşaatçılar ekmek parası için o hallere giriyorlar hatta o hormonla kas yapanları limon gibi sıkarlar! O tür tiplerle inşaat işçilerinin aynı kefeye koymayın lütfen...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Mr.ED 2 yıl
"7700K 7 ghz overclock edildi" şeklinde başlık atılmak için kullanılmış. Bildiğin i3'ü 7 ghz overclock etmişler. Fıss işler.
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Celonfix 2 yıl
7ghzde çalışan i3.
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zotacing 2 yıl
Malum parti;
Yıllık Bilgisayar İşlemci Vergisi geliyor.
İşlemcilerde 1-2 GHZ arası çalışan işlemlecilere yıllık 80TL (BİV)
2-3 GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 120TL (BİV)
3-4GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 200TL (BİV)
4.1GHZ ve ve üstü için 500TL (BİV)
Ayrıca hız aşırtma OC yapanlara da, yaptıkları GHZ ondalığı başına (0.10GHZ) 20TL BİV uygulanacak.
1 Yanıt Yanıtla +8
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cann89 2 yıl zotacing
zotacing
Malum parti;
Yıllık Bilgisayar İşlemci Vergisi geliyor.
İşlemcilerde 1-2 GHZ arası çalışan işlemlecilere yıllık 80TL (BİV)
2-3 GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 120TL (BİV)
3-4GHZ arası çalışan işlemcilere yıllık 200TL (BİV)
4.1GHZ ve ve üstü için 500TL (BİV)
Ayrıca hız aşırtma OC yapanlara da, yaptıkları GHZ ondalığı başına (0.10GHZ) 20TL BİV uygulanacak.


Bu ne şimdi ?
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davidoffvincent 2 yıl
"nede" deriz
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Lana-Del-Rey 2 yıl
2C/2T 7 Ghz'i 2.00V'da görmüş. Çüş
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mementopolis 2 yıl
Sirf Reklam baska birsey degil. Benim ne isim olur Overlock ile.
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TheNewAtilla 2 yıl
7 ghz yapacaz diye işlemciyi eski nesil i3lere çevirmişler. Ne anladım ben öyle işten.
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LEON-X 2 yıl
4 core max. hız denenseydi daha iyi olurdu.
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intel, overclock ve
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