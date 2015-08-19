Intel'in yeni TS15A LGA1151 soğutucusu LGA1150 versiyonunun 2 katı uzunlukta

Hız aşırtma tutkunlarına hitap eden Skylake tabanlı çarpan kilidi açık Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerini satışa sunan Intel, muhtemelen kullanıcıların üçüncü taraf hazır sistemleri olduğunu düşünerek bu serinin yanına herhangi bir soğutucu eklememişti. Firmanın yeni soğutucu sistemi ortaya çıktı.





Gelen bilgilere göre Intel Thermal Solution TS15A adlı soğutucu LGA1151 platformu için tasarlandı ve Japonya'da satışa sunuldu. 41$ civarında olduğu belirtilen soğutucu LGA1150 versiyonundan neredeyse iki kat daha uzun.





TS15A soğutucusunun herhangi bir Skylake işlemcisi ile birlikte sunulmasına pek ihtimal verilmiyor. LGA1150 versiyonuna benzer büyüklükte bir soğutucunun işlemcilerin kutusuna konacağı tahmin ediliyor.





Intel TS15A 4-pinli PWM fan hızı kontrolü sunarken, düşme ve darbe testlerinden de geçmiş durumda. Soğutucuyu satın alanlara 3 yıllık garanti de hediye edilecek. Ancak soğutucunun fan ölçüsü ve dönüş hızları konusunda bir bilgi yok.

http://hexus.net/tech/news/cooling/85604-intel-ts15a-lga1151-twice-size-retail-lga1150-cooler/