Intel'in yeni TS15A LGA1151 soğutucusu LGA1150 versiyonunun 2 katı uzunlukta

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Hız aşırtma tutkunlarına hitap eden Skylake tabanlı çarpan kilidi açık Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerini satışa sunan Intel, muhtemelen kullanıcıların üçüncü taraf hazır sistemleri olduğunu düşünerek bu serinin yanına herhangi bir soğutucu eklememişti. Firmanın yeni soğutucu sistemi ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre Intel Thermal Solution TS15A adlı soğutucu LGA1151 platformu için tasarlandı ve Japonya'da satışa sunuldu. 41$ civarında olduğu belirtilen soğutucu LGA1150 versiyonundan neredeyse iki kat daha uzun.
TS15A soğutucusunun herhangi bir Skylake işlemcisi ile birlikte sunulmasına pek ihtimal verilmiyor. LGA1150 versiyonuna benzer büyüklükte bir soğutucunun işlemcilerin kutusuna konacağı tahmin ediliyor.
Intel TS15A 4-pinli PWM fan hızı kontrolü sunarken, düşme ve darbe testlerinden de geçmiş durumda. Soğutucuyu satın alanlara 3 yıllık garanti de hediye edilecek. Ancak soğutucunun fan ölçüsü ve dönüş hızları konusunda bir bilgi yok.
http://hexus.net/tech/news/cooling/85604-intel-ts15a-lga1151-twice-size-retail-lga1150-cooler/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ah amd ah azıcık adam olsan bu kadar meydanı boş bulmayacak intel ama yok, batması yakın zaten.
Üslubunuza dikkat ediniz. i5 i7 olmasa da şuan sistemimde Core2 Duo E8400 işlemci var stok fanla 3.6 GHz'de kullanıyorum.
intelde biliyor patates seri 6000 serisi hiç bir alınası yok ne enerji tüketimleri 14 nm 91 watt nedir arkadaş 22 nm işlemciler 77 watt ile sunulmuştu üstelik performans farkları yok denecek kadar az artısı ddr4 ler hala ddr3 ile kıyasla fiyat farkı baya var performans farkı ???? saçma olan kısım her sene çıkartıkları anakartlar hep daha pahallı oluyor giriş seviyeleri bile 400 tl gibi olan seri almaya deymez ama alana hayırlı olsun
Fan zaten boyut olarak aynı.
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Soğutucular / Fanlar, intel