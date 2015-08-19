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Intel'in yeni TS15A LGA1151 soğutucusu LGA1150 versiyonunun 2 katı uzunlukta

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in yeni TS15A LGA1151 soğutucusu LGA1150 versiyonunun 2 katı uzunlukta

Hız aşırtma tutkunlarına hitap eden Skylake tabanlı çarpan kilidi açık Core i7-6700K ve Core i5-6600K işlemcilerini satışa sunan Intel, muhtemelen kullanıcıların üçüncü taraf hazır sistemleri olduğunu düşünerek bu serinin yanına herhangi bir soğutucu eklememişti. Firmanın yeni soğutucu sistemi ortaya çıktı. 

Gelen bilgilere göre Intel Thermal Solution TS15A adlı soğutucu LGA1151 platformu için tasarlandı ve Japonya'da satışa sunuldu. 41$ civarında olduğu belirtilen soğutucu LGA1150 versiyonundan neredeyse iki kat daha uzun.

TS15A soğutucusunun herhangi bir Skylake işlemcisi ile birlikte sunulmasına pek ihtimal verilmiyor. LGA1150 versiyonuna benzer büyüklükte bir soğutucunun işlemcilerin kutusuna konacağı tahmin ediliyor. 

Intel TS15A 4-pinli PWM fan hızı kontrolü sunarken, düşme ve darbe testlerinden de geçmiş durumda. Soğutucuyu satın alanlara 3 yıllık garanti de hediye edilecek. Ancak soğutucunun fan ölçüsü ve dönüş hızları konusunda bir bilgi yok.  
Intel'in yeni TS15A LGA1151 soğutucusu LGA1150 versiyonunun 2 katı uzunlukta
 

http://hexus.net/tech/news/cooling/85604-intel-ts15a-lga1151-twice-size-retail-lga1150-cooler/ Yorum Yaz
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viper17 4 yıl en beğenilen
bana 3,5 katı gibi geldi
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konays 4 yıl
41 dolara iyi soğutucular varken buna 41 dolar veren adama şaşarım

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01myavuz 4 yıl
Bu haliyle testler ve karşılaştırmalar olmadan yorum yapmak doğru olmaz. Yinede açıkça görülen eksikler var, herkesinde gözüne battığı gibi fan isteneni vermeyecek, göbek bakır değilse sade alüminyum durumu kurtarmaz. 41 Dolar fiyata bakınca da ( vatanbilgisayar.com/... ) kullandığım soğutucu ile boy ölçüşecek bir yanı yok gibi.
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MühendisMurat 4 yıl
Intel ' in bu yaptığı iş değil, yanında ver 20 $ ' dan ver, işlemci fiyatına ekle.

Ah amd ah azıcık adam olsan bu kadar meydanı boş bulmayacak intel ama yok, batması yakın zaten.
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ensatech 4 yıl
1800 devirde ses yapmaya başlayan fan değişmedikçe bir anlamı yok...
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Virinom 4 yıl
Php
Kutudan çıkan fan zaten gerizekalılık arkadaş, dünyada kaç kişi i5 i7 unlocked işlemci alıp stock fan kullanıyor ?

Üslubunuza dikkat ediniz. i5 i7 olmasa da şuan sistemimde Core2 Duo E8400 işlemci var stok fanla 3.6 GHz'de kullanıyorum.
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Hobar 4 yıl
Yeni ekran kartlarında olduğu gibi düşük yükte fanı tamamen durdurmak için yapılmış olabilir.
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Php 4 yıl
Kutudan çıkan fan zaten gerizekalılık arkadaş, dünyada kaç kişi i5 i7 unlocked işlemci alıp stock fan kullanıyor ?
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ounomaus 4 yıl
3,5-4 kat olayını geçtim üstündeki fanıda değitirseydin bari daha çok işe yarardı uçak gibi ses yapıyor
intelde biliyor patates seri 6000 serisi hiç bir alınası yok ne enerji tüketimleri 14 nm 91 watt nedir arkadaş 22 nm işlemciler 77 watt ile sunulmuştu üstelik performans farkları yok denecek kadar az artısı ddr4 ler hala ddr3 ile kıyasla fiyat farkı baya var performans farkı ???? saçma olan kısım her sene çıkartıkları anakartlar hep daha pahallı oluyor giriş seviyeleri bile 400 tl gibi olan seri almaya deymez ama alana hayırlı olsun
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ÖmErenay 4 yıl
şunun yerine paketin içine hediye çeki falan koysalar çok daha yararlı bence i5+50$ , i7+70$ al sana kafiye bile olur zorlasan
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kadirirdem 4 yıl
3 katı gibi sanki 2 değil.
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mehmet4428 4 yıl
4 katı daha büyük, soğutucu blok için diyorum.
Fan zaten boyut olarak aynı.
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