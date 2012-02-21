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Intel'in yeni nesil Atom D2550 işlemcisi Mart ayında geliyor

7 yıl
11,4b
1
17
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son çeyrekte piyasaya sürüldüğü dönemden bu yana en düşük satış seviyesine gerileleyen Atom işlemci ailesi için Intel'in yeni model çalışmaları sürüyor. Piyasadaki talep ve beklentiler doğrultusunda Atom ailesinin gelişim sürecinde strateji değişikliğine giden ve daha kısa döngülerde daha fazla güncelleme yapması beklenen Intel, Mart ayında kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar ve benzeri sistemler için Atom D2550 işlemcisini piyasaya sunacak.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar Trail işlemci ailesinin bir üyesi olan Atom D2550, Atom D2500 işlemcisinin revize edilmiş versiyonu olarak gösteriliyor. Aynı D2500 gibi çift çekirdekli tasarımı temel alan ve 1.86GHz'de görev yapan Atom D2550 işlemcisinin fark yaratan detayı ise sahip olduğu entegre grafik biriminin 400MHz yerine 640MHz baz çalışma frekansına sahip olması. Yani saf çekirdek performansı açısından aynı seviyede yer alan işlemcilerde grafik performansı söz konusu olduğunda ise Atom D2550'nin daha iyi sonuç vereceğini söyleyebiliriz.
Isıl tasarım gücü 10 Watt olan yeni işlemcinin, Cedar Trail ailesinin mobil odaklı yeni üyeleri Atom N2650 ve N2850 ile birlikte Mart ayında endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

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1963bursa 7 yıl en beğenilen
Intel ITX anakartlar için kaç yıl oldu bunu ertele ertele daha yeni çıkaracak hem de 2 çekirdek, Via yeni nesil 4 çekirdekli işlemcilerini duyurdu onlar da geliyor, şu an piyasada olan 4 çekirdekli Via Nano işlemciler bile bu haberdeki işlemciden güçlü belliki hem de fansız çalışıyorlar, EPIA-M910-12Q modelini incelesin intel örnek alsın biraz. Niye bu anakartla intel istediği herhangi bir ITX modelinin testini yayımlayamıyor.
Yeni işlemcisi de çıksa performansda Via Nano X4'ü geçebileceğine inanmak zor. Keza Intel 4 çekirdekli küçük işlemci dahi üretemiyor henüz, kaç zamandır yapacam yapacam yapamadı gitti. Bu konuda Via'nın üstüne yok, Tek çekirdekli nano işlemcide Windows7 64 bit kurduk kullanıyoruz yıllardır, intel atomlu ITX bilgisayarlar yanında nal topluyor. Linkide verelim yorulmasınlar.
viaembedded.com/...
Via'yı geçtim Via Nano bulamasam Tövbe kullanmam yine intel Atom işlemcili bilgisayar almam Allah korusun, gider AMD ITX kasa toplarım.
Intel ITX anakartlar için kaç yıl oldu bunu ertele ertele daha yeni çıkaracak hem de 2 çekirdek, Via yeni nesil 4 çekirdekli işlemcilerini duyurdu onlar da geli...
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ilhdmr 7 yıl
şu atom işlemcilerden öyle böyle değil fena iğreniyorum
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Tüm bu yazılar boşa, Türkiye'deki tüm toptancılar intel bakkallarına dönmüşler, tam zıttı sadece Via Market, AMD market gibi yerler görmediğiniz sürece bu intel atomları mecbur yiyeceksiniz. Biraz empati yapın, sen satıcı olsan intel sana atom stoklarını çaksa bunları Via Nano yada AMD Fusion falan gibi işlemcilerin varken satabilir misin? Onları getirmeyip, böyle bir şey yokmuş gibi davranacaksın.
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abdulmusavvir 7 yıl
Via Nanolar, AMD Fusion işlemcilerden çok daha güçlü ama malesef netbook ve dizüstü bilgisayarlarda yoklar, sadece ITX ve daha küçük bilgisayarlarda kullanıyorlar, netbook alırken tercihim AMD, ilerde Via Nanolu netbook, dizüstü yada tablet falan rastlarsam işler değişebilir.
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marfoglu 7 yıl
Tock zamani.;)
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doctorfizik 7 yıl
amd'nin fusionlarının eline su dahi dökemez bu işlemci ama ne yazık ki ülkemizde e350/e450 işlemcili netbooklar stoklarda yok!... bu yüzden intel halen atom satabiliyor bu ülkede, bunu da satar!
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OverClocK1ng 7 yıl
isyankar_emre
Oh be sonunda İntelde bu seltöre adını yazdırdı ve piyasayı bomba gibi sallıyıcak gibi geliyor bu şekilde 3 büyükler; İntel,Nvidia Tegralar,Qualcomm..Nvidia bu seneyi baya önde kapattı mobil işlemsi piyasasında ama İntel bunu değiştirebilir özellikde, büyük bir rekabet olacağı belli hadi hayırlısı, İntelde isimde tanıdık ayrıca 1.86Ghz de çalıştığı düşünülürse çok büyük bir değer..

Ne adını yazdırdı. Fusion'un 18Watt ına fazla diyorlardı. İşte işlemci 10Watt a çıktı. Ama AMD de bu 18Watt a herşey dahil.
Kısaca yukarıdaki 10 Watt a bir de kuzey köprüsünün güç tüketimini de eklersek yine sınıfta kalır. AMD Fusion performansta bunu katlar. En azından işlemciyi geçtim, ekran kartı konusunda da her açıdan da daha iyidir.
Yine olmamış bence...
1.86Ghz ine bakma. Intel'in 1.2Ghz ve 1.3Ghz Celeron'ları 1.6 Atomlarından daha hızlı. Bu 1.86 olsa ne yazacak.
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1963bursa 7 yıl
Atom, 1.6 Ghz intel-Via testlerinde Via'dan tarihi farklar yemişti, Via'nın 4 çekirdekli işlemciler sattığı bir sektörde intelin halen çift çekirdek çıkarıcam haberleri yapması bizim piyasanın ne kadar keklik olduğunu gösteriyor.
Bu ülkede halen bilgisayarcıya gidip "Usta bana bir çift çekirdek, iyisinden olsun" deyip bilgisayar alıp çıkanlar oldukça bunlar daha çok satarlar. Intel Anakart kutusunun içindeki eşantiyon sakıza sevinen gördüm, İnşallah düzeliriz.
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hacı.basat 7 yıl
Benim kafam fan sesini götürmüyor, Via'nın tüm modelleri fansız o hızlara çıkmış, intel bu konuda zaten yok, tek seçeneğim Via. Ayrıca intel'de hiç DC power seçeneğine rastlamadım, intelde güç ile ilgili pürüzler var anlaşılan yada fanlar falan derken DC power'a pek yanaşamıyor olabilirler.
viaembedded.com/...
Bana EPIA-M910-12Q ile EPIA-M910-16 arasındaki performans testleri lazım, bunu bulabileceğim bir yer var mı? Bilen varsa makbule geçecek.
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Herkesin yurt dışında eli yok, bu haber çıkmışsa intel çoktan bu sene 2 yada 4 çekidekli Via Nano işlemcili anakartların Türkiye'de satılmamasını bir şekilde garantilemiştir. Hiç piyasadaki 4 çekirdekli Via ITX anakartların haberini gördünüz mü mesela? intelin daha üretilmemiş işlemcisi bile haber, son teknoloji X4 Via Nanolar amerikaya, intel atomlar Türkiyeye, bu hep böyledir. Amd bile bulmak zor, X4 via nano fiyatından intel atom satarlar, almayan ATX kasaya talim eder, bel sırt ağrılarına bir süre daha katlanacaz demekki. Bekleyin görün, demişti dersiniz.
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artcraft35 7 yıl
baba zamanında düşünecektin bunları tutturdun bi 1.66 ghz de kitlendin kaldın, nasıl olsa netbook diye performansı salladın salladın kullanıcıya gına geldi
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abdulmusavvir 7 yıl
EPIA-M910-12Q gibi 4 çekirdekli ITX uydu alıcılar kadar küçük bilgisayarlar varken intel bu haberdeki işlemciyi ITX anakartlarda kullanacaksa fiyata oynamayı planlıyor olabilir, çok ucuz fiyatlardan satar, zaten performans arayanlar gider 4 çekirdekli Via Nano işlemcili ITX kartlardan alırlar, 2 çekirdekli intel atom'dan performansmı aranır gerçekçi olmak lazım.
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hacı.basat 7 yıl
Millet intel atom'dan neler çekti neler ya, İllallah dedirtmiş, nasıl temizleyecekler bu ismi merak ediyorum, belki de yeni gelen işlemci kaliteli bir şey olacak ama denemek cesaret istiyor.. :)
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ilhdmr 7 yıl
şu atom işlemcilerden öyle böyle değil fena iğreniyorum
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