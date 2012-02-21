Intel'in yeni nesil Atom D2550 işlemcisi Mart ayında geliyor

Son çeyrekte piyasaya sürüldüğü dönemden bu yana en düşük satış seviyesine gerileleyen Atom işlemci ailesi için Intel'in yeni model çalışmaları sürüyor. Piyasadaki talep ve beklentiler doğrultusunda Atom ailesinin gelişim sürecinde strateji değişikliğine giden ve daha kısa döngülerde daha fazla güncelleme yapması beklenen Intel, Mart ayında kompakt boyutlu masaüstü bilgisayarlar ve benzeri sistemler için Atom D2550 işlemcisini piyasaya sunacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar Trail işlemci ailesinin bir üyesi olan Atom D2550, Atom D2500 işlemcisinin revize edilmiş versiyonu olarak gösteriliyor. Aynı D2500 gibi çift çekirdekli tasarımı temel alan ve 1.86GHz'de görev yapan Atom D2550 işlemcisinin fark yaratan detayı ise sahip olduğu entegre grafik biriminin 400MHz yerine 640MHz baz çalışma frekansına sahip olması. Yani saf çekirdek performansı açısından aynı seviyede yer alan işlemcilerde grafik performansı söz konusu olduğunda ise Atom D2550'nin daha iyi sonuç vereceğini söyleyebiliriz.

Isıl tasarım gücü 10 Watt olan yeni işlemcinin, Cedar Trail ailesinin mobil odaklı yeni üyeleri Atom N2650 ve N2850 ile birlikte Mart ayında endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.