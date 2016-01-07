Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor

Yazılım devi Microsoft, bir nesli internet dünyası ile tanıştıran tarayıcısı Internet Explorer'ın 8, 9 ve 10. sürümülerini emekliye ayırıyor.





12 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek bu değişim ile Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılacak yani herhangi bir güncelleme ya da güvenlik desteği almayacak. Son sürüm olarak geçen Internet Explorer 11 ise Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 için destek görmeye devam edecek.

Sanılanın aksine halen milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu eski sürümler için kişilere yeni Internet Explorer sürümlerine geçmeleri yönünde öneride bulunan yazılım devi Microsoft, elbette modern tarayıcısı Edge'yi daha iyi hale getirmek için çalışmalarına devam edecek.

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-support