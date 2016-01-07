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Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor

Yazılım devi Microsoft'un halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılan tarayıcıları Internet Explorer 8, 9 ve 10, önümüzdeki hafta içerisinde emekliye ayrılıyor. Detaylar haberimizde.
3 yıl
3,8b
1
16
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılıyor

Yazılım devi Microsoft, bir nesli internet dünyası ile tanıştıran tarayıcısı Internet Explorer'ın 8, 9 ve 10. sürümülerini emekliye ayırıyor.

12 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek bu değişim ile Internet Explorer 8, 9 ve 10 emekliye ayrılacak yani herhangi bir güncelleme ya da güvenlik desteği almayacak. Son sürüm olarak geçen Internet Explorer 11 ise Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10 için destek görmeye devam edecek.
Sanılanın aksine halen milyonlarca kişi tarafından kullanılan bu eski sürümler için kişilere yeni Internet Explorer sürümlerine geçmeleri yönünde öneride bulunan yazılım devi Microsoft, elbette modern tarayıcısı Edge'yi daha iyi hale getirmek için çalışmalarına devam edecek. 

https://www.microsoft.com/en-us/WindowsForBusiness/End-of-IE-support Yorum Yaz
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olağan_şüpheli 3 yıl en beğenilen
biz malulen emekli ettik zaten onları
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OneMinuteTR 3 yıl
Elsa
OneMinuteTREdgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirler
Hangi alanda kötü?

Mesela 3-5 sekme açtıktan sonra tutarsızlıkların başlaması sekmelerin donması kapanmaması bazen sekmeler arası geçiş yaparken geçmek istediğim sekmenin ana edge penceresinden ayrılıp farklı bir pencerede açılması gibi. İlk açılışta adres çubuğunda arama yapmaya çalıştığımda siteye gitmeye çalışıyor normalde google de araması gerekir şimdilik aklıma bu kadar geliyor
ElsaOneMinuteTREdgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirlerHangi alanda kötü?
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1 Yanıt Yanıtla +4
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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ø 3 yıl
Internet Explorer tarayıcısı kökten kalksa en isabetlisi olur.
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MegaWolt38 3 yıl
Bilinci yerinde olan birisi bilerek kullanmıyor ki, zorunlu olarak yüklü geldiği için kullanıyor. IE de kendini nimetten saydı bu kadar yıl. Kendisini kullanmayalı 8-9 yıl olmuştur.
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Pi 3 yıl
Kullanan var miydi ki?
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bkaakco 3 yıl
Belki klişe olacak ancak; kullanmaya mecbur kalanlar harici ciddi ciddi IE kullanan var mı? Özellikle de habere söz konusu olan IE 10 ve öncesi.

Ekleme: En yüksek sürüm olarak IE 10'u çalıştırabilen tek güncel sistem Vista. Vista desteğinin önümüzdeki yıl kesileceğini ve Vista kullanım oranının düşük olduğunu düşünürsek pek de yanlış sayılmayacak bir karar.
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DarkHellKnightX 3 yıl
Şu an Edge kullanıyorum. Bazı sitelerde aynı siteye ait 10-15 sekme açtıktan sonra sekmelerin yanlış sayfayı açması gibi bir bug oluşuyor. Bunun haricinde bir sorun ile karşılaşmadım.
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esmerbuyucu 3 yıl
Sadece Safari'yi indirmekte kullandığım için sorun yok (Ve beyin devreleri yanar şekilde koşarak uzaklaşır)
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YnSSdKgL 3 yıl
Sadece Chrome'u indirmek amaçlı kullandığım için sıkıntı yok.
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OneMinuteTR 3 yıl
JosephOceans
Konuşmak için konuşmuş hocam boşver.

Tüh hocamcılar gelmeden cevaplayamadım
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OneMinuteTR 3 yıl
Elsa
OneMinuteTREdgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirler
Hangi alanda kötü?

Mesela 3-5 sekme açtıktan sonra tutarsızlıkların başlaması sekmelerin donması kapanmaması bazen sekmeler arası geçiş yaparken geçmek istediğim sekmenin ana edge penceresinden ayrılıp farklı bir pencerede açılması gibi. İlk açılışta adres çubuğunda arama yapmaya çalıştığımda siteye gitmeye çalışıyor normalde google de araması gerekir şimdilik aklıma bu kadar geliyor
1 Yanıt Yanıtla +4
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Logic_Man 3 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR

Elsa

OneMinuteTREdgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirler
Hangi alanda kötü?


Mesela 3-5 sekme açtıktan sonra tutarsızlıkların başlaması sekmelerin donması kapanmaması bazen sekmeler arası geçiş yaparken geçmek istediğim sekmenin ana edge penceresinden ayrılıp farklı bir pencerede açılması gibi. İlk açılışta adres çubuğunda arama yapmaya çalıştığımda siteye gitmeye çalışıyor normalde google de araması gerekir şimdilik aklıma bu kadar geliyor

+1.

Evet, Edge şuanda hiç stabil çalışmıyor. Arayüzü, ayarları vs. iyi ama stabil değil. Şu an sorunlu olduğundan bende kullanmıyorum. Sanıyorum Win10'la beraber çıkartmak için tam stabil olmadan piyasaya vermek zorunda kaldılar.
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OneMinuteTR 3 yıl
Edgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirler
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Elsa 3 yıl OneMinuteTR
OneMinuteTR
Edgenin de explorerden farkı yok belki de daha kötü ama ileride düzeltebilirler

Hangi alanda kötü?
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