Internet Explorer yüzde 52.6 pazar payına sahip, Chrome yükselişini sürdürdü

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İnternet tarayıcıları pazarında son aylarda büyük hareketlilikler yaşanmaya başladı. Gerek masaüstü alanında gerekse mobil alanda tarayıcı pazarında sürpriz değişiklikler olabiliyor.
Net Marketshare tarafından yayınlanan raporda Microsoft'un Internet Explorer'ı düşüşünü sürdürerek yüzde 52.6 pazar payına geriledi. 7 yıl önce IE yüzde 95 pazar payına sahipti. Mozilla vakfının Firefox tarayıcısı yüzde 22.5 iken Google'ın Chrome tarayıcısı yüzde 17.6 oldu. Apple'ın Safari tarayıcısı yüzde 5.4 seviyesinde seyrediyor.
İşletim sistemi kullanımında ise Windows 91.9'la liderliğini devam ettirirken Mac yüzde 6.9, Linux yüzde 1.2 olarak göze çarpıyor.
Arama motoru pazarında Google yüzde 82.4 ile lider. Yahoo yüzde 6.8 ile ikinci, Baidu ve Bing de yüzde 4'lük paylarla diğer sırayı paylaşıyor.
Mobil cihazların artması internet kullanma alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oluyor. Masaüstü platformlardan internete erişim yüzde 94.2 iken mobil cihazlardan yüzde 5.5 civarında.
Mobil tarayıcı pazarında Safari yüzde 62.2 ile başı çekiyor. Android gömülü tarayıcısı yüzde 18.7, Opera Mini yüzde 13.1, Symbian gömülü tarayıcısı ise yüzde 2.6 seviyesinde.
Mobil işletim sistemi kullanımı oranları ise iOS yüzde 61.6, Android yüzde 18.9, Java ME yüzde 12.8, Symbian yüzde 3.5 olarak ölçülmüş. Bu ölçüme iPad, iPod touch, Android tabletler dahil edildi.
Mobil arama motoru oranları da Google yüzde 91.1, Yahoo yüzde 7, Bing yüzde 1.1, Baidu yüzde 0.5 şeklinde.
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Küsüratlı rakam verelim salladığımız anlaşılmasın demişler sanki
Şu anda Firefox ve Chrome yüklü bilgisayarımda, Chrome java uygulamarda daha başarılı onu sadece java uygulamalar için kullanıyorum.
Chrome daha çıkmadan Maxthon'da vardı adres bardan arama yapma.
Activex gibi bir hede olduğu sürece ie yaşamaya devam edecektir. Yazılımcılar sağolsun ie kullanmaya mecbur ediyorlar.
var ama ilk yapan chrome digerleri sonadan kopyaladi ... bu arada appleye tonlarca laf edenler rakamlara baksin hala mac os cok gerilerde siz laf ederken yuzde doksanlarda gezenler kiskis guluyor adamlar 400 milyondan fazla win7 satmis daha kopya kullananlar falan da var win xp kullanicilarida var serveri var hatta adamlarin androidde bile patentleri var ... bu bi siralama verdiler apple lider falan diye siz o siralamaya pekte inanmayin cunku microsoft gibi firmalarin farkli isimlerde yada farkli alanlarda parca parca gelirleri var bunlar toplaninca appleyi falan katlarlar
bu hepsinde var zaten.
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