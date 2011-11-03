Internet Explorer yüzde 52.6 pazar payına sahip, Chrome yükselişini sürdürdü

İnternet tarayıcıları pazarında son aylarda büyük hareketlilikler yaşanmaya başladı. Gerek masaüstü alanında gerekse mobil alanda tarayıcı pazarında sürpriz değişiklikler olabiliyor.





Net Marketshare tarafından yayınlanan raporda Microsoft'un Internet Explorer'ı düşüşünü sürdürerek yüzde 52.6 pazar payına geriledi. 7 yıl önce IE yüzde 95 pazar payına sahipti. Mozilla vakfının Firefox tarayıcısı yüzde 22.5 iken Google'ın Chrome tarayıcısı yüzde 17.6 oldu. Apple'ın Safari tarayıcısı yüzde 5.4 seviyesinde seyrediyor.





İşletim sistemi kullanımında ise Windows 91.9'la liderliğini devam ettirirken Mac yüzde 6.9, Linux yüzde 1.2 olarak göze çarpıyor.





Arama motoru pazarında Google yüzde 82.4 ile lider. Yahoo yüzde 6.8 ile ikinci, Baidu ve Bing de yüzde 4'lük paylarla diğer sırayı paylaşıyor.





Mobil cihazların artması internet kullanma alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oluyor. Masaüstü platformlardan internete erişim yüzde 94.2 iken mobil cihazlardan yüzde 5.5 civarında.





Mobil tarayıcı pazarında Safari yüzde 62.2 ile başı çekiyor. Android gömülü tarayıcısı yüzde 18.7, Opera Mini yüzde 13.1, Symbian gömülü tarayıcısı ise yüzde 2.6 seviyesinde.





Mobil işletim sistemi kullanımı oranları ise iOS yüzde 61.6, Android yüzde 18.9, Java ME yüzde 12.8, Symbian yüzde 3.5 olarak ölçülmüş. Bu ölçüme iPad, iPod touch, Android tabletler dahil edildi.





Mobil arama motoru oranları da Google yüzde 91.1, Yahoo yüzde 7, Bing yüzde 1.1, Baidu yüzde 0.5 şeklinde.