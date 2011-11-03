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Internet Explorer yüzde 52.6 pazar payına sahip, Chrome yükselişini sürdürdü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
1
32
Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet tarayıcıları pazarında son aylarda büyük hareketlilikler yaşanmaya başladı. Gerek masaüstü alanında gerekse mobil alanda tarayıcı pazarında sürpriz değişiklikler olabiliyor.

Net Marketshare tarafından yayınlanan raporda Microsoft'un Internet Explorer'ı düşüşünü sürdürerek yüzde 52.6 pazar payına geriledi. 7 yıl önce IE yüzde 95 pazar payına sahipti. Mozilla vakfının Firefox tarayıcısı yüzde 22.5 iken Google'ın Chrome tarayıcısı yüzde 17.6 oldu. Apple'ın Safari tarayıcısı yüzde 5.4 seviyesinde seyrediyor.

İşletim sistemi kullanımında ise Windows 91.9'la liderliğini devam ettirirken Mac yüzde 6.9, Linux yüzde 1.2 olarak göze çarpıyor.  

Arama motoru pazarında Google yüzde 82.4 ile lider. Yahoo yüzde 6.8 ile ikinci, Baidu ve Bing de yüzde 4'lük paylarla diğer sırayı paylaşıyor.

Mobil cihazların artması internet kullanma alışkanlıklarında da değişikliğe sebep oluyor. Masaüstü platformlardan internete erişim yüzde 94.2 iken mobil cihazlardan yüzde 5.5 civarında.

Mobil tarayıcı pazarında Safari yüzde 62.2 ile başı çekiyor. Android gömülü tarayıcısı yüzde 18.7, Opera Mini yüzde 13.1, Symbian gömülü tarayıcısı ise yüzde 2.6 seviyesinde.

Mobil işletim sistemi kullanımı oranları ise iOS yüzde 61.6, Android yüzde 18.9, Java ME yüzde 12.8, Symbian yüzde 3.5 olarak ölçülmüş. Bu ölçüme iPad, iPod touch, Android tabletler dahil edildi.

Mobil arama motoru oranları da Google yüzde 91.1, Yahoo yüzde 7, Bing yüzde  1.1, Baidu yüzde 0.5 şeklinde. 

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Resident 8 yıl en beğenilen
Pazar payı ifadesi yerine kullanım oranı daha iyi olur. Bu tarayıcılar ücretli değil.
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Frobisher 8 yıl
OHA Ios %62 mi? android de 18 mis.Bu arastirma kesinlikle yalan bence.Baska haberlerde android %52 yaziyor
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DH Misafiri 7 yıl
Kaynak olarak kullanılan rapor ayrıca Java yüklü telefonların bu ay %33 oranında pazar kaybettiğini Symbianın sadece bu ay pazar payının %50'sini kaybettiğini de söylüyor. Belli bir bölgenin bilgisi olduğu apaçık
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Goçıçı 7 yıl
Bence bunların hepsi boş. Hikaye bunlar hikayee
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1963bursa 8 yıl
Firefox kullanmayanlar youtubedan nasıl video indiriyorlar, firefoxda downloadhelper ile tek tuş, ie'de belki 20 program kurdum, yine indiremedim.
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NEŞELİMEŞEODUNU 8 yıl
açıkçası rakamlar pek inandırıcı gelmedi.

Küsüratlı rakam verelim salladığımız anlaşılmasın demişler sanki
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hsnydgd 8 yıl
Firefox'u 1.5 ci sürümünden beri kullanıyorum, Chrome'yi denedim ama Firefox'dan ayrılamadım. Internet Explorer bazen bazı programlar otomatik olarak açıyor onun dışında açılmıyor. Operada benim bilgisayarı kastığı için kullanımına alışamadım.
Şu anda Firefox ve Chrome yüklü bilgisayarımda, Chrome java uygulamarda daha başarılı onu sadece java uygulamalar için kullanıyorum.
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taners9 8 yıl
Rainbow6
haisak
dreamblue35tarayıcı olarak ie, mobilde safari imkansız gözümle görsem inanmam bir kere chrome kullanan ie bir daha kullanmıyor, chrome da adres satırına bile google yazmanıza gerek kalmadan aradığınız kelimeyi aratabiliyorsunuz
bu hepsinde var zaten.
var ama ilk yapan chrome digerleri sonadan kopyaladi ... bu arada appleye tonlarca laf edenler rakamlara baksin hala mac os cok gerilerde siz laf ederken yuzde doksanlarda gezenler kiskis guluyor adamlar 400 milyondan fazla win7 satmis daha kopya kullananlar falan da var win xp kullanicilarida var serveri var hatta adamlarin androidde bile patentleri var ... bu bi siralama verdiler apple lider falan diye siz o siralamaya pekte inanmayin cunku microsoft gibi firmalarin farkli isimlerde yada farkli alanlarda parca parca gelirleri var bunlar toplaninca appleyi falan katlarlar

Chrome daha çıkmadan Maxthon'da vardı adres bardan arama yapma.
Activex gibi bir hede olduğu sürece ie yaşamaya devam edecektir. Yazılımcılar sağolsun ie kullanmaya mecbur ediyorlar.
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sertacarslan 8 yıl
Chrome'u tek geçerim.
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Rainbow6 8 yıl
haisak
dreamblue35tarayıcı olarak ie, mobilde safari imkansız gözümle görsem inanmam bir kere chrome kullanan ie bir daha kullanmıyor, chrome da adres satırına bile google yazmanıza gerek kalmadan aradığınız kelimeyi aratabiliyorsunuz
bu hepsinde var zaten.

var ama ilk yapan chrome digerleri sonadan kopyaladi ... bu arada appleye tonlarca laf edenler rakamlara baksin hala mac os cok gerilerde siz laf ederken yuzde doksanlarda gezenler kiskis guluyor adamlar 400 milyondan fazla win7 satmis daha kopya kullananlar falan da var win xp kullanicilarida var serveri var hatta adamlarin androidde bile patentleri var ... bu bi siralama verdiler apple lider falan diye siz o siralamaya pekte inanmayin cunku microsoft gibi firmalarin farkli isimlerde yada farkli alanlarda parca parca gelirleri var bunlar toplaninca appleyi falan katlarlar
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haisak 8 yıl
dreamblue35
tarayıcı olarak ie, mobilde safari imkansız gözümle görsem inanmam bir kere chrome kullanan ie bir daha kullanmıyor, chrome da adres satırına bile google yazmanıza gerek kalmadan aradığınız kelimeyi aratabiliyorsunuz

bu hepsinde var zaten.
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dreamblue35 8 yıl
tarayıcı olarak ie, mobilde safari imkansız gözümle görsem inanmam bir kere chrome kullanan ie bir daha kullanmıyor, chrome da adres satırına bile google yazmanıza gerek kalmadan aradığınız kelimeyi aratabiliyorsunuz
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theyapici 8 yıl
tarayıcımız ne olursa olsun sonuçta aldığımız hız ve ödediğimiz para belli hacı iteliyorlar millete
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Recharged 8 yıl
Internet Explorer'ı sadece formattan sonra "Download Mozilla Firefox" yazmak için kullanıyorum.Onun dışında hiç bir halta yaramıyor maalesef.
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mcrew 8 yıl
bir babam kullanıyordu inteernet explorer ı. O kadar ikaz etmeme rağmen sallamadı beni. Firefox logosunu değiştirerek internet explorer yaptım ve ismini internet explorer olarak değiştirdim. İnternet explorer a tıkladı mı firefox açılıyor yani. Babam daha farkına varmadı. Bakalım varacak mı
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