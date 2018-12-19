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ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı

Ülkemizin yıllardır satın almak istediği ancak ABD’nin bir türlü satışına yanaşmadığı uzun menzilli hava savunma sistemi Patriot’lar için Türkiye’ye ABD dışişlerinden onay verildi. İşte detaylar:
5 ay
11,7b
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50
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı
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Yıllardır ülkemizin satın almak için uzun mesailer yaptığı Patriot füzeleri için birçok kez yer tayini bile yapılmış kurulacağı noktalar hazır edilmişti ancak her seferinde ABD kongresinden veya dış işlerinden konuyla ilgili olarak onay çıkmamıştı. Tüm bu süreçlerin sonunda Rusya ile muadili S-400’ler için anlaşan hatta ödemesini yapan Türkiye, füzelerin ilk fazını 2019 yılında teslim almayı beklerken ABD cephesinden ilginç bir hamle geldi.

Reuters’ın Pentagon’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye 3.5 milyar dolarlık füze satışını onayladı. ABD Kongresi’ne satış lisansına ilişkin bilgilendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı kararı sonrasında söz şimdi ABD Kongresi’nde. Oylamada satışa onay çıkarsa Patriot’ların ülkemize temini konusunda yasal bir sorun kalmamış olacak.

Tabi henüz ortada bir anlaşma yok ancak Türkiye istediği takdirde sözleşmeyi imzalayıp satın almaya nihayete erdirebilecek. Satış kapsamında radar sistemleri, kontrol ve füze fırlatma istasyonları, 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi (Güdümü Yükseltilmiş Patriot Füzesi), 60 adet ileri kabiliyetli Patriot - 3 füzesi yer alıyor.

Aktif radar sistemi sayesinde balistik füzelere karşı da etkisi en yüksek satıştaki Patriot versiyonu olan Pac-3, 16 füze yerleştilmiş olarak göreve hazır bekleyebiliyor. Diğer iki versiyonda bu sayı 4 olarak biliniyor. Aktif menzili uçaklara karşı 160km. Toplam bedeli 3.5 milyar dolar olan satış için şimdi sürecin nasıl işleyeceği büyük merak konusu.



https://www.reuters.com/article/us-turkey-usa-missiles/u-s-state-department-clears-3-5-billion-sale-of-patriot-missiles-to-turkey-idUSKBN1OI03I Yorum Yaz
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sailorsaturn 5 ay en beğenilen
S400ler kesin gelmeli. Bu abd füzeleri versede Bi olay yaratır kitler sistemi. Pis Bi toplum yahudiler gibi.
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deoks 5 ay
s400 ve patriotları birlikte kullanan tek ülke olacağız galiba. Bir s400 ler yola çıktı haberi geliyor, bir patriotların satışına başlanıyor haberi.
1 Yanıt Yanıtla +32
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12 Angry Men 5 ay
Yahudiler ticarette ve diğer işlerinde dürüstler,işlerini hakkıyla yapıyorlar. Ortadoğudakiler gibi işlerine haram katıp kul hakkı yemiyorlar ? Araplar gibi dost görünüp daha sonra sırtından vurup satmıyorlar. Filistin, ingilizlerle bir olup osmanlıya ihanet dip binlerce türkü şehit etmiştir. Arap gibi dostum olacağına, yahudi gibi düşmanım olsun. En azından neyse o olar, dost gibi görünüp kuyumuzu kazmıyorlar.



Adamlar eğitime, bilime, teknolojiye önem verip yatırıp yapıyorlar ve bunun meyvelerini topluyorlar. 10 milyon nufusu var ama tüm dünyaya kafa tutacak teknolojiye sahıpler. Çölde tarım yapıyorlar, tohum satıyorlar bizim gibi ülkelere.
Yahudiler ticarette ve diğer işlerinde dürüstler,işlerini hakkıyla yapıyorlar. Ortadoğudakiler gibi işlerine haram katıp kul hakkı yemiyorlar ? Araplar gibi do...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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1 Avatar
Panamalı Hasta 5 ay
predatoru vermediler bayraktar iha ve anka-s (geliştirme aşamasında) insansız savaş uçaklarını ortaya çıkardık.
bu birilerine iyi ders oluyor. her vermedikleri şeyi üretiyoruz. haydi hayırlı işler.
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ak_n 5 ay
S300 Suriye'de başarısını gösterdi. İsrail saldırılarına karşı güzel savunma yaptı. O öyleyse S400 kim bilir nasıldır! S400 kesinlikle alınmalı... Şu da unutulmamalı ki hava savunma sistemlerini şaşırtmak için füze yağmuru saldırıları yapılır o saatten sonra savunma sisteminin pek bir önemi kalmaz zaten fiziki olarakta yüzlerce yağan füzeye karşı koyması imkansızdır. Kısa lafın özü evet gerekli ama her şey değildir pek abartılmamalı..
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Ckmz17 5 ay
TEKNİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
S-400:
Patriot:
Aerodinamik hedefleri vurma menzili:
>250 km
160 km
Balistik füzeleri vurma menzili:
60 km
<45 km
Hedefleri vurma yüksekliği:
max — 27 km
min — 0,01 km
max — 24 km
min — 0,06 km
Radar kapsama alanı:
600 km
>150 km
Kuruluş süresi:
5 dakika
30 dakika
Vurulacak hedefin hızı:
<4800 m/s
>2200 m/s
Sistemin tepki süresi:
10 saniye
15 saniye
Fırlatma açısı:
90 derece
38 derece
s400 acik ara onde
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Ckmz17 5 ay
Kesinlikle s400. S400 ozellik olarak patriottan cok cok daha iyi ve etkili bir sistem hem s400 u alirken yazilim ve teknoliji paylasimida olucak.
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musty578 5 ay
hani la para yoktu krizdeydik ne alcağımızımı şaşırdık şimdide

biz ne satıyoruz o önemli elma armut
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Louie-Andy Anderson 5 ay
S-400'den vazgeçilmesi gibi bir durum söz konusu değil zaten yetkili kişilerde S-400 ile birlikte Patriot'da satın alabiliriz diyor.Aslında Patriot almaya gönülleri yok ama diğer türlü F-35 vermezler mecbur bir bakıma para sıkıştırmak lazım bu şekilde
En iyisini Batı yapar kafasından sıyrılalım hem Patriot hem F-35 mükemmel değil çeşitli platformlarda çok ciddi hatalarının olduğu konuşuluyor.Rus sevici değilim ama Ruslar ekonomik olarak çöküntü olmalarına rağmen Savunma Sanayisinde bir süper güçtür ki bunu Amerikalılarda kabul ediyor
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SuperVisör 5 ay
s400 almayalım diye mecbur kalıp verecekler çünkü kontrol onlarda olmasını istiyorlar füzelerin gerektiginde kspatıp saldıracaklar
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vollkan59 5 ay
Kongrede n döner,biz bir adım attık, şimdi sizde Suriye'de bir adım atın, Ypg li teröristleri vurmayın , bakın üstelik biz Suriye'den çekilebilir iz de!!! Diyor Trump.

Kendi fuzemizi kendimiz yapana kadar güvende değiliz.
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Umutcan 5 ay
Sıcak fırsatlarda kupon ve avantajix ile bunu yarı fiyatına alırlar.
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AhmediNesaj 5 ay
Türkiye kararından vazgeçince "ÜMMET DÖNÜYOR" - BATI kararından vazgeçince "Stratejik karar"
Hani vermiyordunuz ne oldu lan ?
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Vanished Man 5 ay AhmediNesaj
Kim dedi sana vermediklerini? Parasıyla alacaksın satıyorlardı zaten teknoloji transferini ve ortak üretimi kabul etmiyorlardı ve hala kabul etmiyorlar.
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