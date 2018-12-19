ABD dışişlerinden Türkiye’ye Patriot füzesi satışına onay çıktı

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Yıllardır ülkemizin satın almak için uzun mesailer yaptığı Patriot füzeleri için birçok kez yer tayini bile yapılmış kurulacağı noktalar hazır edilmişti ancak her seferinde ABD kongresinden veya dış işlerinden konuyla ilgili olarak onay çıkmamıştı. Tüm bu süreçlerin sonunda Rusya ile muadili S-400’ler için anlaşan hatta ödemesini yapan Türkiye, füzelerin ilk fazını 2019 yılında teslim almayı beklerken ABD cephesinden ilginç bir hamle geldi.

Reuters’ın Pentagon’a yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye 3.5 milyar dolarlık füze satışını onayladı. ABD Kongresi’ne satış lisansına ilişkin bilgilendirmede bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı kararı sonrasında söz şimdi ABD Kongresi’nde. Oylamada satışa onay çıkarsa Patriot’ların ülkemize temini konusunda yasal bir sorun kalmamış olacak.

Tabi henüz ortada bir anlaşma yok ancak Türkiye istediği takdirde sözleşmeyi imzalayıp satın almaya nihayete erdirebilecek. Satış kapsamında radar sistemleri, kontrol ve füze fırlatma istasyonları, 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi (Güdümü Yükseltilmiş Patriot Füzesi), 60 adet ileri kabiliyetli Patriot - 3 füzesi yer alıyor.

Aktif radar sistemi sayesinde balistik füzelere karşı da etkisi en yüksek satıştaki Patriot versiyonu olan Pac-3, 16 füze yerleştilmiş olarak göreve hazır bekleyebiliyor. Diğer iki versiyonda bu sayı 4 olarak biliniyor. Aktif menzili uçaklara karşı 160km. Toplam bedeli 3.5 milyar dolar olan satış için şimdi sürecin nasıl işleyeceği büyük merak konusu.

https://www.reuters.com/article/us-turkey-usa-missiles/u-s-state-department-clears-3-5-billion-sale-of-patriot-missiles-to-turkey-idUSKBN1OI03I