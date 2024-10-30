400 bin aboneli internet servis sağlayıcısı Millenicom satıldı!

Millenicom’un yeni sahibi kim oldu?
SOCAR Türkiye, Millenicom’u Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretti. Bugün yapılan açıklamada satış sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.
Millenicom yaklaşık 400 bin aboneye hizmet veriyor. Hızlı, taahhütsüz ve kotasız internet yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.
Millenicom neden satıldı?
SOCAR Türkiye, ana faaliyet alanlarının dışında kaldığı için Millenicom’u sattı. Söz konusu satışın SOCAR Türkiye’nin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D