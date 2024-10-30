400 bin aboneli internet servis sağlayıcısı Millenicom satıldı!

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Diğer Haberleri

Tam Boyutta Gör Türk Telekom, Turkcell SuperOnline ve TurkNet gibi büyük internet servis sağlayıcılarına alternatif olarak sektöre giriş yapan Millenicom satıldı. Enerji devi SOCAR Türkiye, 2019 yılından beri sahip olduğu Millenicom’u elinden çıkardı.

Millenicom’un yeni sahibi kim oldu?

SOCAR Türkiye, Millenicom’u Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretti. Bugün yapılan açıklamada satış sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

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Millenicom yaklaşık 400 bin aboneye hizmet veriyor. Hızlı, taahhütsüz ve kotasız internet yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.

Millenicom neden satıldı?

SOCAR Türkiye, ana faaliyet alanlarının dışında kaldığı için Millenicom’u sattı. Söz konusu satışın SOCAR Türkiye’nin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

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