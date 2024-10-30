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    400 bin aboneli internet servis sağlayıcısı Millenicom satıldı!

    Dev internet servis sağlayıcılarına rakip olarak sektöre giriş yapan ve 400 bin kullanıcıya ulaşan Millenicom satıldı. Millenicom neden satıldı?                     
    400 bin aboneli internet servis sağlayıcısı Millenicom satıldı! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, Turkcell SuperOnline ve TurkNet gibi büyük internet servis sağlayıcılarına alternatif olarak sektöre giriş yapan Millenicom satıldı. Enerji devi SOCAR Türkiye, 2019 yılından beri sahip olduğu Millenicom’u elinden çıkardı.

    Millenicom’un yeni sahibi kim oldu?

    SOCAR Türkiye, Millenicom’u Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na devretti. Bugün yapılan açıklamada satış sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Anlaşmanın bedeli açıklanmadı.

    Millenicom yaklaşık 400 bin aboneye hizmet veriyor. Hızlı, taahhütsüz ve kotasız internet yaklaşımını sürdürmeye devam edecek.

    Millenicom neden satıldı?

    SOCAR Türkiye, ana faaliyet alanlarının dışında kaldığı için Millenicom’u sattı. Söz konusu satışın SOCAR Türkiye’nin rafineri, petrokimya ve doğal gazı içeren temel iş alanlarına odaklanarak operasyonel verimliliğini artırma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

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    Kagansiii 1 saat önce

    Hawli

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    Sempron 3200 6 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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